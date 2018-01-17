ÇÏ¸®¼ö, µµ ³Ñ´Â ¾ÇÇÃ¿¡ ¡®¹ýÀû´ëÀÀ ¿¹°í¡¯...¡°ÀÍ°Ý»ìÀÎÀÚ Å°º¸µå¿ö¸®¾îµé¡±

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ÇÏ¸®¼ö´Â 16ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ ±Ø¿ì¼ºÇâ »çÀÌÆ® 'ÀÏ°£º£½ºÆ® ÀúÀå¼Ò'¿¡ ¿Ã¶ó¿Â ÀÚ½ÅÀÇ ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
ÀÌ¿Í ÇÔ²² “¾ÆÁÖ Âü½ÅÇÏ°í ÁÁÀº±Ûµé Àß ÀÐ¾ú°í º»ÀÎµéÀÌ ¾´±Û¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ°Ý¸ðµ¶°ú ¸í¿¹ÈÑ¼Õ Á¤½ÅÀûÀÎÇÇÇØ¹× À§ÀÚ·á Ã»±¸¼Ò¼ÛÀ» ÇÏµµ·Ï ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù”¸ç “ÀÌ°Ç ±Ø ÀÏºÎÀÏ»ÓÀÌ°í ÀÏº£»Ó¾Æ´Ñ ¸ðµç ¾²·¹±âµéÀ» ¾²°í ºñ¾Æ³É°Å¸®°í ¿ô°í Áñ±ä ÀÎ°Ý»ìÀÎÀÚ Å°º¸µå¿ö¸®¾îµé ¼³¸¶ ³ª´Â ¾Æ´Ï°ÚÁö ÇÏ´Â »ý°¢ ÇÏÁö¸»°í ±â´Ù·Áº¸¼¼¿ä”¶ó°í Àû¾ú´Ù.
¶ÇÇÑ ÀÚ½ÅÀ» ÇâÇÑ ¾ÇÇÃ·¯ ±ÛÀ» Ä¸Ã³ÇØ °ø°³ÇÏ¸é¼ “¿©±âµµ ¾ÆÁÖ ±Ø¼Ò¼ö¸¸ º¸¿©µå¸®´Â°ÅÁö¸¸ ÀÚ·á´Â ³ÑÄ¡°Ô ÁØºñÇØµ×À¸´Ï ¿ô´Â ¾ó±¼·Î º¸½ÃÁÒ^^ Á×ÀÌ°í ½Í´Ù°í ÇÏ¼ÌÁÒ?! ³× »ìÇØÇù¹Úµµ ÀÖÀ¸½Ã³×¿ä!! ¸í¿¹ÈÑ¼Õ¹× °ø°¥ÁË ¿©·¯°¡Áö·Î Àú¿Í ´ë¸éÇÏ½ÇºÐµé Á¶¸¸°£ ºËÁÒ!”¶ó°í °í¼ÒÇÒ ¶æÀ» ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î “Àú¿Í ¾ðÀïÀÌ ÀÖÀ¸¼Ì´ø ºÐµéÁß À¯ÀÏÇÏ°Ô ±è±¸¶ó ¿Àºü¸¸ Á¤½ÄÀ¸·Î »ç°úÇÏ¼Ì½À´Ï´Ù“¸ç “±¸¶ó¿Àºü¸¦ °É°í ³Ñ¾îÁö½Ã´Â ºÐµé °è½Åµ¥ Àß¸øÀ» ÀÎÁ¤ÇÏ½Ã°í »ç°úÇÏ½Ã´Â ºÐµéÀÌ °è½Ã´ø°¡¿ä?? ´ÔµéÀº ±¸¶ó¿ÀºüÇÑÅ× ¹¹¶ó°í ÇÒ¼öÀÖ´Â »ç¶÷ÀÌ ¾Æ´Ï¿¹¿ä”¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÀÌ³¯ ÇÏ¸®¼öÀÇ °Ô½Ã¹°À» º» ÆÒµéÀº “¿Ç¼Ò. °í¼ÒÇØ¿ä. ¼±Ã³¸¦ ¹èÇ®Áö ¸¶¿ä” “ÀÎÅÍ³Ý ±â»çº¸°í ¾ó¸¶³ª ³î¶úÀ»±î¿ä °í¼Ò°¡ ´ä” “ÁøÂ¥ ³ª»Û »ç¶÷µé ¸¹´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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