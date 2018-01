안진우 경성대 교수, 중국 난징 소재 대학 두 곳에서 초청강연

▲ 공과대학 융합시스템공학부 안진우(사진) 교수

경성대학교(총장 송수건)는 공과대학 융합시스템공학부 안진우(사진) 교수가 미국전기전자공학회 저명교수특강(IEEE Distinguished Lecture) 프로그램의 일환으로 최근 중국 난징 동남대 등에서 초청강연을 실시했다고 17일 밝혔다.

안진우 교수는 지난 11일 중국 난징 동남대학(South East University), 12일 난징항공항천대학(Nanjing University of Aeronautics and Astronautics)에서 각각 ‘SRM 연구(Researches on Switched Reluctance Drives)’를 주제로 특별 초청강연을 가졌다.

안 교수는 이번 중국 방문에서 동남대학 쳉밍 교수와 향후 전기자동차 등 교통수송기기의 구동기술에 대해 협약을 체결했다. 또 난징항공항천대학 장주오란 교수와는 항공기 등 수송기기의 고성능 전력시스템에 대해 공동연구, 인적 교류 등을 추진키로 협약을 맺었다.

한편 안 교수는 지난 2016년 10월 IEEE 저명연사로 지명돼 지난해와 올해 2년간 전 세계 연구자를 대상으로 릴럭턴스 전동기 분야의 최신 연구성과 및 기술을 소개하기로 되어 있다. 이번 강연은 이 프로그램의 일환으로 SRM분야의 연구동향과 최신기술을 소개했다. 박진우기자 iory8274@ksilbo.co.kr

