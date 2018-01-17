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¾îÁ¦¿¡ ÀÌ¾î ¿À´Ã(17ÀÏ)µµ °¡»óÈÆó Æø¶ôÀÌ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù.
17ÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã 30ºÐ ±âÁØ °¡»óÈÆó °Å·¡¼Ò ºø½æ¿¡ µû¸£¸é °¡»óÈÆóÀÇ °¡Àå ´ëÇ¥ÀûÀÎ Á¾·ùÀÎ ºñÆ®ÄÚÀÎÀº 1270¸¸ 5Ãµ¿ø±îÁö Ãß¶ôÇß´Ù. ºÒ°ú ÀÏÁÖÀÏ Àü¸¸ ÇØµµ 2200¸¸ ¿ø´ë¿´´ø °ÍÀ» °¨¾ÈÇÏ¸é ½Ã¼¼°¡ 1ÄÚÀÎ´ç 1Ãµ¸¸¿ø °¡±îÀÌ ¶³¾îÁø ¼ÀÀÌ´Ù.
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ÇÑÆí °¡»óÈÆó°¡ ´Ù½Ã ±Þ¶ôÇÏÀÚ ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ ÀÎÅÍ³Ý Ä¿¹Â´ÏÆ¼ µîÁö¿¡´Â °¡»óÈÆó ¼ÕÀý(¸Å¼ö ¶§º¸´Ù °¡°ÝÀÌ ÇÏ¶ôÇÑ »óÅÂ¿¡¼ ¼ÕÇØ¸¦ º¸°í ÆÄ´Â °Í)Çß´Ù´Â ±ÛÀÌ ¼Ó¼Ó °ÔÀçµÇ±â ½ÃÀÛÇß´Ù.
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ÇÑ ´©¸®²ÛÀº ÀåÀÎÀÇ À¯»ê°ú ±¹¹Î ÁÖÅÃ´ãº¸´ëÃâÀ» ÀüºÎ ¾ÏÈ£ÈÆó¿¡ ÅõÀÚÇß´Ù°¡ Å©°Ô ¼ÕÇØ¸¦ ºÁ ÀÌÈ¥ À§±â¿¡ ¸ô·È´Ù´Â ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù. ÇØ´ç ±ÛÀº SNS¿Í ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ ºü¸£°Ô ÆÛÁ®³ª°¡¸ç ´Ù¸¥ ´©¸®²ÛµéÀÇ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÄ×´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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