¡®½Ì±Û¿ÍÀÌÇÁ2¡¯ À¯Àº¼º, Á¦ÀÛÁø¿¡ Æ¯º°°¨»ç ¶æ ÀüÇÑ ÀÌÀ¯´Â?...¡°¾Æ³» ±èÁ¤È­ »êÈÄ¿ì¿ïÁõ ¿Ô¾ú´Ù¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.17 ¼ö 17:45
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½ÂÀÎ 2018.01.17  
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À¯Àº¼ºÀº 17ÀÏ ¼­¿ï½Ã ¾çÃµ±¸ SBS ¸ñµ¿ »ç¿Á¿¡¼­ ¿­¸° ‘½Ì±Û¿ÍÀÌÇÁ2’ Á¦ÀÛ¹ßÇ¥È¸¿¡ Âü¼®Çß´Ù.

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