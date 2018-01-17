¡®½Ì±Û¿ÍÀÌÇÁ2¡¯ À¯Àº¼º, Á¦ÀÛÁø¿¡ Æ¯º°°¨»ç ¶æ ÀüÇÑ ÀÌÀ¯´Â?...¡°¾Æ³» ±èÁ¤È­ »êÈÄ¿ì¿ïÁõ ¿Ô¾ú´Ù¡±

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|¡ã ¹è¿ì À¯Àº¼º, ±èÁ¤È ºÎºÎ°¡ SBS ¿¹´É ‘½Ì±Û¿ÍÀÌÇÁ2’ Ãâ¿¬¼Ò½ÄÀ» ÀüÇÑ °¡¿îµ¥, Á¦ÀÛÁø¿¡ °¨»çÀÇ ¶æÀ» ÀüÇØ ´«±æÀ» ²ö´Ù. SBS ½Ì±Û¿ÍÀÌÇÁ ÇÑ Àå¸é Ä¸Ã³.
¹è¿ì À¯Àº¼º, ±èÁ¤È ºÎºÎ°¡ SBS ¿¹´É ‘½Ì±Û¿ÍÀÌÇÁ2’ Ãâ¿¬¼Ò½ÄÀ» ÀüÇÑ °¡¿îµ¥, Á¦ÀÛÁø¿¡ °¨»çÀÇ ¶æÀ» ÀüÇØ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
À¯Àº¼ºÀº 17ÀÏ ¼¿ï½Ã ¾çÃµ±¸ SBS ¸ñµ¿ »ç¿Á¿¡¼ ¿¸° ‘½Ì±Û¿ÍÀÌÇÁ2’ Á¦ÀÛ¹ßÇ¥È¸¿¡ Âü¼®Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ±×´Â Âü¿© ¼Ò°¨À¸·Î “¾Æ³»°¡ ½ÃÁð 1 °Ô½ºÆ®·Î ³ª°¡±âÀü »êÈÄ ¿ì¿ïÁõÀÌ ¿Ô´Ù”¸ç “È¥ÀÚ ¿©ÇàÀ» °¡°í ½Í´Ù°í Çß´Âµ¥ ¸ø °¡°Ô ¸·¾Ò´Ù”°í ÀÌ¾ß±â¸¦ ²¨³Â´Ù.
ÀÌ¾î “±×·¡¼ È¥ÀÚ ¿©Çà °¡´Â°Ô ºÒ¾ÈÇØ °°ÀÌ °¬´ø ÀûÀÌ ÀÖ´Ù. ±×¶§µµ ¾ÆÀÌ°¡ ¾ÆÆÄ¼ 3ÀÏ µ¿¾È ¾ÆÀÌ¸¸ µ¹º¸´Ù°¡ µ¹¾Æ¿Â ÀûÀÌ ÀÖ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
±×´Â “½Ì±Û¿ÍÀÌÇÁ °Ô½ºÆ®·Î ³ª°£ ÈÄ ÀÌ¹ø¿¡ ½ÃÁð2 ¿©Çàµµ ´Ù³à¿Ô´Ù”¸ç “³ª¿Í ¾Æ³» ¸ðµÎ ½Ì±Û¿ÍÀÌÇÁ Á¦ÀÛÁø¿¡ °¨»çÇÏ´Ù. Èú¸µµÈ ¸ð½ÀÀ» º¸°í ¾Æ³» È¥ÀÚ¶óµµ ¿©ÇàÀ» º¸³»ÁÙ °É ÈÄÈ¸°¡ µÇ±âµµ Çß´Ù”°í ¸»ÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÇÑÆí, À¯Àº¼º ±èÁ¤È ºÎºÎ´Â Áö³ 2013³â °áÈ¥½ÄÀ» ¿Ã·È´Ù. µÎ »ç¶÷Àº Áö³ 2011³â ±â¾Æ´ëÃ¥ ¾î¸°ÀÌ°³¹ß»ç¾÷À» ÅëÇØ ÀÎ¿¬À» ¸Î°í 2³â°£ÀÇ ¿¾Ö¸¦ Çß´Ù.
±èÁ¤È´Â Áö³ ÇÑ ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼ À¯Àº¼º°úÀÇ ¸¸³²¿¡ ´ëÇØ “È«º¸¸¦ ÇÏ±â À§ÇØ Ã¥¿¡ À½¾ÇÀ» ´ã¾Ò¾î¾ß Çß´Ù. ÀÛ°î°¡ ÇÑ ¸íÀÌ ÇÊ¿äÇØ¼ ¼Ò°³¸¦ ¹Þ¾Ò´Âµ¥ ±× »ç¶÷ÀÌ ³²Æí À¯Àº¼ºÀÌ¾ú´Ù”¸ç “Ã³À½¿£ ÀÏ·Î ¸¸³µ´Âµ¥ °è¼Ó º¸´Ù º¸´Ï ´«±æÀÌ °¡±â ½ÃÀÛÇß´Ù”¶ó°í ÀüÇÏ±âµµ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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