최근 삶의 질을 중시하는 수요자들이 늘면서 관공서, 쇼핑몰, 공원 등 생활 편의시설을 가까이에서 편하게 누릴 수 있는 '올인원(All in One) 아파트'가 각광 받고 있다. 올인원(All in One) 아파트는 학세권, 공세권, 역세권, 몰세권등입지적장점을나타내는신조어를모두합친개념이다.특히최근에는 'All in One'의의미와 'All in 1km'의함축적인의미로단지반경 1km 이내다양한생활인프라를갖춘아파트가관심을모으고있다. 이처럼 생활권이 우수한 아파트는 수요가 탄탄한 만큼 경쟁률도 높은 편이다. 지난해 공급된 '해운대센텀미진이지비아'의 경우 해운대구가 규제지역임에도 불구하고 센텀시티 상업시설, 역세권, 학군 등을 갖춰 평균 16대 1 경쟁률로 청약을 마감한데 이어 계약도 조기에완판됐다. GS건설이 공급한 '한강메트로자이 2차' 역시 구도심 인프라, 도시철도 등이 부각돼평균 경쟁률 8.04대 1로 1순위 마감됐다. 업계 전문가에 따르면 "다양한 생활인프라를 누릴 수 있는 올인원 아파트는 입주민들의 주거 만족도가 높기 때문에 외부에서 들어오는 수요가 탄탄한 편"이라며, "또한, 우수한 생활권에 속한 단지들은 시간이 갈수록 시세가 상승하는 경우가 많아 미래가치 역시 높다"고 말했다. 이러한 가운데 각종 생활 인프라가 인접한 '핵심입지'에 들어서는 '계양효성해링턴플레이스'가 주목 받고 있다. 효성〮진흥기업이 오는 3월 공급하는계양 효성해링턴플레이스는인천광역시 계양구 서운동에 들어설 예정이다. 디지털 뉴스부