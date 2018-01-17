ÀÌ¸í¹Ú, ¿ÀÈÄ 5½Ã Á÷Á¢ ÀÔÀå ¹ßÇ¥¡¦¡°´Ù½º ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ ³í¶õµµ ¾ð±ÞµÉ±î?¡±

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ÀÌ Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ÃÖÃø±Ù ÀÎ»çÀÎ ÀÌµ¿°ü Àü Ã»¿Í´ë È«º¸¼ö¼®Àº ÀÌ³¯ »ï¼ºµ¿ »ç¹«½Ç ¾Õ¿¡¼ ±âÀÚµéÀ» ¸¸³ª “ÀÌ Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ¿ÀÈÄ 5½Ã ¼º¸í¼¸¦ ¹ßÇ¥ÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ Àü ´ëÅë·ÉÀº ±âÀÚÈ¸°ßÀå¿¡¼ ±¹°¡Á¤º¸¿øÀÌ ÀçÀÓ ±â°£ Ã»¿Í´ë¿¡ Æ¯¼öÈ°µ¿ºñ¸¦ »ó³³Çß´Ù´Â °ËÂû ¼ö»ç °á°ú¿¡ ´ëÇØ °·Â ¹Ý¹ßÇÒ ¿¹Á¤À¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
¾Õ¼ 16ÀÏ ÀÌ Àü ´ëÅë·ÉÀÇ Áý»ç°ÝÀÎ ±è¹éÁØ Àü Ã»¿Í´ë ÃÑ¹«±âÈ¹°üÀÌ ±¸¼ÓµÇ¸ç ÀÌ Àü ´ëÅë·É ÃøÀÌ À§±â°¨À» ´À³¢°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÈ´Ù.
ÀÌ³¯ ÀÌ Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼ °ËÂû ¼ö»ç¿¡ ´ëÇÑ ¹Ý¹ß ¿Ü¿¡µµ ÀÓÁ¾¼® Ã»¿Í´ë ºñ¼½ÇÀåÀÇ ¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®(UAE) Æ¯»ç ¹æ¹® ³í¶õÀÌ³ª °ú°Å Á¤ºÎ °ü·Ã ÆÄÀÏÀÌ °ø°³µÉÁö ¿©ºÎ¿¡µµ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù.
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¾Õ¼ ÀÌ Àü ´ëÅë·ÉÀÇ Âü¸ðÁøµéÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 10½Ã »ï¼ºµ¿ »ç¹«½Ç¿¡¼ ´ëÃ¥ È¸ÀÇ¸¦ ÇÒ °èÈ¹ÀÌ¾úÁö¸¸, ¾ð·ÐÀÇ ´«À» ÇÇÇØ È¸ÀÇ Àå¼Ò±îÁö º¯°æÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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