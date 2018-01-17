¡®±è¹éÁØ¡¤±èÁø¸ð ±¸¼Ó¡¯ ÀÌ¸í¹Ú ¡°Â¥¸ÂÃß±â½Ä ¼ö»ç·Î ±«·ÓÈ÷Áö¸¶¶ó¡±...°ø½Ä ÀÔÀåÇ¥¸í

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ÀÌ Àü ´ëÅë·ÉÀº 17ÀÏ ¼¿ï °³²±¸ »ï»óµ¿ ÀÚ½ÅÀÇ »ç¹«½Ç¿¡¼ ÀÌ°°Àº ¼º¸í¼¸¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù.
ÀÌ Àü ´ëÅë·ÉÀº “ÇÔ²² ÀÏÇß´ø ÀÌ¸í¹Ú Á¤ºÎ Ã»¿Í´ë¿Í °øÁ÷ÀÚµé¿¡ ´ëÇÑ ÃÖ±Ù °ËÂû ¼ö»ç´Â Ã³À½ºÎÅÍ ³ª¸¦ ¸ñÇ¥·Î ÇÏ´Â °ÍÀÌ ºÐ¸íÇÏ´Ù”¸ç “´õ ÀÌ»ó ±¹°¡¸¦ À§ÇØ Çå½ÅÇÑ °øÁ÷ÀÚµéÀ» Â¥¸ÂÃß±â½Ä ¼ö»ç·Î ±«·ÓÈú °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ³ª¿¡°Ô Ã¥ÀÓÀ» ¹°À¸¶ó´Â °ÍÀÌ ÀúÀÇ ÀÔÀåÀÌ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¶ÇÇÑ “ÀúÀÇ ÀçÀÓ Áß¿¡ ÀÏ¾î³ ¸ðµç ÀÏÀÇ ÃÖÁ¾Ã¥ÀÓÀº Àú¿¡°Ô ÀÖ´Ù”¸ç “ÃÖ±Ù ¿ª»çµÚÁý±â¿Í º¸º¹Á¤Ä¡·Î ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ±Ù°£ÀÌ Èçµé¸®´Â µ¥ ´ëÇØ Âü´ãÇÔÀ» ´À³¤´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
±×·¯¸é¼ “ÀûÆóÃ»»êÀÌ¶ó´Â ÀÌ¸§À¸·Î ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Â °ËÂû¼ö»ç¿¡ ´ëÇØ ¸¹Àº ±¹¹ÎµéÀÌ º¸¼ö±Ë¸êÀ» °Ü³ÉÇÑ Á¤Ä¡°øÀÛÀÌÀÚ ³ë¹«Çö Àü ´ëÅë·ÉÀÇ Á×À½¿¡ ´ëÇÑ Á¤Ä¡º¸º¹ÀÌ¶ó°í º¸°í ÀÖ´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
ÇÑÆí, ±è Àü Ã»¿Í´ë ÃÑ¹«±âÈ¹°ü°ú ±è Àü Ã»¿Í´ë ºñ¼°üÀº ÀÌ³¯ ÀÌ¸í¹Ú Á¤ºÎ ½ÃÀý ±è¼ºÈ£·¿ø¼¼ÈÆ ´ç½Ã ±¹Á¤¿øÀåÀ¸·ÎºÎÅÍ ±¹Á¤¿ø Æ¯¼öÈ°µ¿ºñ¸¦ ºÒ¹ý ¼ö¼öÇÑ ÇøÀÇ·Î ±¸¼ÓµÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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