¹èÇöÁø, ´º½ºµ¥½ºÅ© ÇÏÂ÷ ÈÄ ÆíÁýºÎ ¡®Á¤»ó Ãâ±Ùñé¡¯...º¹Á÷±âÀÚ¿¡ ¡°È¯¿µÇÑ´Ù¡± ÀÎ»çµµ

|
|
|
|¡ã MBC ´º½º ¾ÞÄ¿Á÷¿¡¼ ¹°·¯³ ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼ÀÇ ±ÙÈ²ÀÌ ÀüÇØÁ® ´«±æÀ» ²ö´Ù.
MBC ´º½º ¾ÞÄ¿Á÷¿¡¼ ¹°·¯³ ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼ÀÇ ±ÙÈ²ÀÌ ÀüÇØÁ® ´«±æÀ» ²ö´Ù.
ÃÖ±Ù º¹¼öÀÇ ¸ÅÃ¼¿¡ µû¸£¸é ¹è ¾Æ³ª¿î¼´Â ÇöÀç ‘ÆíÁýºÎ’·Î ¹ß·É¹Þ¾Æ Á¤»óÀû Ãâ±ÙÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ º¹Á÷ ±âÀÚµé°úµµ ¿ôÀ¸¸ç ÀÎ»ç¸¦ ³ª´©°í “È¯¿µÇÑ´Ù”´Â ¾ê±â¸¦ ÀüÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁø´Ù.
¾Õ¼ ¹è ¾Æ³ª¿î¼´Â MBC °£ÆÇÀÎ ‘´º½ºµ¥½ºÅ©’¸¦ 7³â°£ ÁøÇàÇß´Ù. ±×·¯³ª ÃÖ½ÂÈ£ ½ÅÀÓ »çÀåÀÌ Ã¹ Ãâ±ÙÇÑ Áö³ÇØ 12¿ù 8ÀÏ ‘´º½ºµ¥½ºÅ©’¿¡¼ Àü°Ý ÇÏÂ÷Çß´Ù.
ÃÖ »çÀåÀº ´ç½Ã “MBC°¡ ÀÒ¾î¹ö¸° ±¹¹Î ½Å·Ú µÇÃ£±â À§ÇÑ ³ë·ÂÀ» ÇÏ´Â °¡¿îµ¥ ´Ù½Ã ´º½º¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ´Ù°Å³ª ´º½º Áß½ÉÀ¸·Î È°µ¿ÇÒ ¼ö´Â ¾ø´Ù”¸ç ¹è ¾Æ³ª¿î¼¸¦ »ç½Ç»ó ¾ÕÀ¸·Î ´º½º ÇÁ·Î±×·¥¿¡ ±â¿ëÇÏÁö ¾ÊÀ» ¶æÀ» ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ ÇöÀç´Â ÆíÁý 1¼¾ÅÍ¿¡¼ ´º½ºµ¥½ºÅ© ÆíÁýºÎ·Î ÀÌµ¿ÇØ ¼Ò¼ÓµÅ ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, 2009³â MBC ¾Æ³ª¿î¼·Î ÀÔ»çÇÑ ÈÄ 2010³âºÎÅÍ 2017³â±îÁö MBC ‘´º½ºµ¥½ºÅ©’¸¦ 7³â°£ ÁøÇàÇß´Ù. ¶ÇÇÑ ‘¿ì¸®¸» ³ªµéÀÌ’, ‘MBC 5½Ã ´º½º’, ‘100ºÐ Åä·Ð’ µî ´Ù¼öÀÇ MBC ÇÁ·Î±×·¥ ÁøÇàÀ» ¸Ã¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >