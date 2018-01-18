¡®MB ¾ÆÅ³·¹½º°Ç¡¯ ±èÈñÁß, °ËÂû¼­ ±èÀ±¿Á ¿©»ç ¾ð±Þ? ¡°±¹Á¤¿ø Æ¯È°ºñ·Î ¸íÇ° ±¸ÀÔÇØ¡±

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|¡ã ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·É ÀçÀÓ ½ÃÀýÀÎ 2011³â ±¹°¡Á¤º¸¿øÀÇ Æ¯¼öÈ°µ¿ºñ Áß ÀÏºÎ°¡ ÀÌ Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ºÎÀÎÀÎ ±èÀ±¿Á ¿©»çÀÇ ¸íÇ° ±¸ÀÔ µî¿¡ »ç¿ëµÆ´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ Á¦±âµÆ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·É ÀçÀÓ ½ÃÀýÀÎ 2011³â ±¹°¡Á¤º¸¿øÀÇ Æ¯¼öÈ°µ¿ºñ Áß ÀÏºÎ°¡ ÀÌ Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ºÎÀÎÀÎ ±èÀ±¿Á ¿©»çÀÇ ¸íÇ° ±¸ÀÔ µî¿¡ »ç¿ëµÆ´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ Á¦±âµÆ´Ù.
18ÀÏ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹ÚÈ«±Ù ¿ø³»¼ö¼®ºÎ´ëÇ¥´Â ±¹È¸¿¡¼ ¿¸° Á¤Ã¥Á¶Á¤È¸ÀÇ¿¡¼ “±èÈñÁß Àü ´ëÅë·É Á¦1ºÎ¼Ó½ÇÀåÀÇ °ËÂû Áø¼ú ³»¿ëÀ» Á¦º¸¹Þ¾Ò´Ù. ¾îÁ¦ ÀÌ Àü ´ëÅë·ÉÀÌ °©ÀÚ±â È¸°ßÇÑ °áÁ¤Àû °è±â°¡ Æ¯È°ºñ°¡ ±è ¿©»ç Ãø¿¡ ´Þ·¯·Î Àü´ÞµÆ°í »çÀûÀ¸·Î »ç¿ëµÆ´Ù´Â ±è Àü ½ÇÀåÀÇ Áø¼úÀÌ Å« ¿µÇâÀ» ³¢Ä£°É·Î º¸ÀÎ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
¹Ú ¼ö¼®ºÎ´ëÇ¥´Â “±è Àü ½ÇÀåÀÇ ÇÙ½ÉÀû Áø¼úÀº ÀÚ½ÅÀÌ Æ¯È°ºñ 1¾ï¿øÀ» Áö½Ã¿¡ ÀÇÇØ ¹Þ¾Ò°í, ÀÌ°ÍÀ» ´Þ·¯·Î È¯ÀüÇØ ±è ¿©»ç¸¦ º¸ÁÂÇÏ´Â Á¦2ºÎ¼Ó½ÇÀå¿¡°Ô Áá°í, ±×°ÍÀÌ ±è ¿©»çÀÇ ¸íÇ° ±¸ÀÔ µî¿¡ ¾²¿´´Ù´Â °Í”ÀÌ¶ó¸ç “´Þ·¯¸¦ °Ç³×¹ÞÀº 2ºÎ¼Ó½ÇÀå µî °ü°èÀÚ¸¦ °ËÂûÀÌ Ãß°¡ Á¶»çÇÏ¸é ±¹¹Î Ç÷¼¼°¡ ¸íÇ° ±¸ÀÔ µî »çÀûÀ¸·Î ¾î¶»°Ô ¾²¿´´ÂÁö ¸íÈ®È÷ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °Í”ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
¶Ç ¹Ú ¼ö¼®ºÎ´ëÇ¥´Â “±è Àü ½ÇÀåÀÌ BBK ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ ¹®Á¦¿¡ ´ëÇØ¼µµ ÇÙ½ÉÀû Áõ¾ðÀ» °®°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾È´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
±èÈñÁß Àü ½ÇÀåÀº ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ±¹È¸ÀÇ¿ø ½ÃÀý ¶§ºÎÅÍ º¸ÁÂÇØ¿Â ÃÖÃø±Ù Áß ÇÑ¸íÀÌ´Ù.
Á¤µÎ¾ð Àü ±¹È¸ÀÇ¿øÀº tbs ‘»ö´Ù¸¥ ½Ã¼±, ±èÁ¾¹èÀÔ´Ï´Ù’¿¡¼ ±è Àü ½ÇÀå¿¡ ´ëÇØ “±èÈñÁß Àü ½ÇÀåÀÌ ÀÚ±ÝÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ¿©·¯ °¡Áö¸¦ Á÷Á¢ °ü¸®Çß´Ù. ±è Àü ½ÇÀåÀÌ ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·É¿¡°Ô ¹ö¸² ¹ÞÀº ÀûÀÌ ÀÖ¾î ÇÑÀÌ ¸ÎÇûÀ» °ÍÀÌ´Ï ¸ðµç »ç½ÇÀ» ÅÐ¾î³ùÀ» °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌ Àü ´ëÅë·É¿¡ ´ëÇÑ ¼ö»ç°¡ ´Ù°¢µµ¿¡¼ ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Â ¿ÍÁß¿¡ ÃÖÃø±Ù Áß ÇÑ¸íÀÌ¾ú´ø ±è Àü ½ÇÀåÀÇ ÀÔ¿¡ ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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