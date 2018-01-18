¡®MB ¾ÆÅ³·¹½º°Ç¡¯ ±èÈñÁß, °ËÂû¼­ ±èÀ±¿Á ¿©»ç ¾ð±Þ? ¡°±¹Á¤¿ø Æ¯È°ºñ·Î ¸íÇ° ±¸ÀÔÇØ¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.18 ¸ñ 17:21
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½ÂÀÎ 2018.01.18  
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ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·É ÀçÀÓ ½ÃÀýÀÎ 2011³â ±¹°¡Á¤º¸¿øÀÇ Æ¯¼öÈ°µ¿ºñ Áß ÀÏºÎ°¡ ÀÌ Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ºÎÀÎÀÎ ±èÀ±¿Á ¿©»çÀÇ ¸íÇ° ±¸ÀÔ µî¿¡ »ç¿ëµÆ´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ Á¦±âµÆ´Ù.

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¶Ç ¹Ú ¼ö¼®ºÎ´ëÇ¥´Â “±è Àü ½ÇÀåÀÌ BBK ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ ¹®Á¦¿¡ ´ëÇØ¼­µµ ÇÙ½ÉÀû Áõ¾ðÀ» °®°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾È´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

±èÈñÁß Àü ½ÇÀåÀº ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ±¹È¸ÀÇ¿ø ½ÃÀý ¶§ºÎÅÍ º¸ÁÂÇØ¿Â ÃÖÃø±Ù Áß ÇÑ¸íÀÌ´Ù.

Á¤µÎ¾ð Àü ±¹È¸ÀÇ¿øÀº tbs ‘»ö´Ù¸¥ ½Ã¼±, ±èÁ¾¹èÀÔ´Ï´Ù’¿¡¼­ ±è Àü ½ÇÀå¿¡ ´ëÇØ “±èÈñÁß Àü ½ÇÀåÀÌ ÀÚ±ÝÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ¿©·¯ °¡Áö¸¦ Á÷Á¢ °ü¸®Çß´Ù. ±è Àü ½ÇÀåÀÌ ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·É¿¡°Ô ¹ö¸² ¹ÞÀº ÀûÀÌ ÀÖ¾î ÇÑÀÌ ¸ÎÇûÀ» °ÍÀÌ´Ï ¸ðµç »ç½ÇÀ» ÅÐ¾î³ùÀ» °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

ÀÌ Àü ´ëÅë·É¿¡ ´ëÇÑ ¼ö»ç°¡ ´Ù°¢µµ¿¡¼­ ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Â ¿ÍÁß¿¡ ÃÖÃø±Ù Áß ÇÑ¸íÀÌ¾ú´ø ±è Àü ½ÇÀåÀÇ ÀÔ¿¡ ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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