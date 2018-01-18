±èÈñÁß, MB¿¡°Ô ¹è½Å´çÇß´Ù´Â »ç¿¬Àº? ¡°¾Æ³» ºó¼Ò¿¡ ²ÉÇÑ¼ÛÀÌ ¾È º¸³»¡±

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|¡ã ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·É ÀçÀÓ½ÃÀý ±¹°¡Á¤º¸¿øÀÇ Åö¼öÈ°µ¿ºñ Áß ÀÏºÎ°¡ ÀÌ Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ºÎÀÎÀÎ ±èÀ±¿Á ¿©»çÀÇ ¸íÇ° ±¸ÀÔ µî¿¡ »ç¿ëµÆ´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ Á¦±âµÆ´Ù. TVÁ¶¼± Ä¸Ã³.
ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·É ÀçÀÓ½ÃÀý ±¹°¡Á¤º¸¿øÀÇ Åö¼öÈ°µ¿ºñ Áß ÀÏºÎ°¡ ÀÌ Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ºÎÀÎÀÎ ±èÀ±¿Á ¿©»çÀÇ ¸íÇ° ±¸ÀÔ µî¿¡ »ç¿ëµÆ´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ Á¦±âµÆ´Ù.
18ÀÏ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹ÚÈ«±Ù ¿ø³»¼ö¼®ºÎ´ëÇ¥´Â ±èÈñÁß Àü ´ëÅë·É Á¦1ºÎ¼Ó½ÇÀåÀÇ °ËÂûÁø¼ú ³»¿ëÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·É ÀçÀÓ ½ÃÀýÀÎ 2011³â ±¹°¡Á¤º¸¿øÀÇ Æ¯¼öÈ°µ¿ºñ Áß ÀÏºÎ°¡ ÀÌ Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ºÎÀÎÀÎ ±èÀ±¿Á ¿©»çÀÇ ¸íÇ° ±¸ÀÔ µî¿¡ »ç¿ëµÆ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
¹Ú ¼ö¼®ºÎ´ëÇ¥´Â “±è Àü ½ÇÀåÀÇ ÇÙ½ÉÀû Áø¼úÀº ÀÚ½ÅÀÌ Æ¯È°ºñ 1¾ï¿øÀ» Áö½Ã¿¡ ÀÇÇØ ¹Þ¾Ò°í, ÀÌ°ÍÀ» ´Þ·¯·Î È¯ÀüÇØ ±è ¿©»ç¸¦ º¸ÁÂÇÏ´Â Á¦2ºÎ¼Ó½ÇÀå¿¡°Ô Áá°í, ±×°ÍÀÌ ±è ¿©»çÀÇ ¸íÇ° ±¸ÀÔ µî¿¡ ¾²¿´´Ù´Â °Í”ÀÌ¶ó¸ç “´Þ·¯¸¦ °Ç³×¹ÞÀº 2ºÎ¼Ó½ÇÀå µî °ü°èÀÚ¸¦ °ËÂûÀÌ Ãß°¡ Á¶»çÇÏ¸é ±¹¹Î Ç÷¼¼°¡ ¸íÇ° ±¸ÀÔ µî »çÀûÀ¸·Î ¾î¶»°Ô ¾²¿´´ÂÁö ¸íÈ®È÷ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °Í”ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
±èÈñÁß Àü ½ÇÀåÀº ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ±¹È¸ÀÇ¿ø ½ÃÀý ¶§ºÎÅÍ º¸ÁÂÇØ¿Â ÃÖÃø±Ù Áß ÇÑ¸íÀÌ´Ù.
Á¤µÎ¾ð Àü ±¹È¸ÀÇ¿øÀº 17ÀÏ tbs ‘»ö´Ù¸¥ ½Ã¼±, ±èÁ¾¹èÀÔ´Ï´Ù’¿¡¼ ±è Àü ½ÇÀå¿¡ ´ëÇØ “±èÈñÁß Àü ½ÇÀåÀÌ ÀÚ±ÝÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ¿©·¯ °¡Áö¸¦ Á÷Á¢ °ü¸®Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î Á¤ Àü ÀÇ¿øÀº “±è Àü ½ÇÀåÀÌ ÀúÃàÀºÇà »ç°Ç¿¡ ¿¬·çµÅ (°¨¿Á¿¡¼)ÇÑ 1³â Á¤µµ »ê ÀûÀÌ ÀÖ´Âµ¥ Ãâ¼ÒÇÏ±â Àü¿¡ ºÎÀÎÀÌ ÀÚ»ìÇß´Ù. MB´Â ºó¼Ò¿¡ °¡±â´ÂÄ¿³ç ²Éµµ ¾È º¸³Â´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
±è Àü ½ÇÀåÀº 2012³â ¼Ö·Î¸óÀúÃàÀºÇà Àü È¸ÀåÀ¸·ÎºÎÅÍ 1¾ï8Ãµ¸¸¿øÀ» ¹ÞÀº ÇøÀÇ·Î ±¸¼ÓµÈ ÀûÀÌ ÀÖ´Ù.
Á¤ Àü ÀÇ¿øÀº “±è Àü ½ÇÀåÀÌ Ã³ÀýÇÏ°Ô ¹è½Å°¨À» ´À²¼À» °ÍÀÌ´Ù. ±è Àü ½ÇÀåÀÌ ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·É¿¡°Ô ¹ö¸² ¹ÞÀº ÀûÀÌ ÀÖ¾î ÇÑÀÌ ¸ÎÇûÀ» °ÍÀÌ´Ï ¸ðµç »ç½ÇÀ» ÅÐ¾î³ùÀ» °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí Áö³ 12ÀÏ °ËÂûÀº ±¹°¡Á¤º¸¿ø Æ¯¼öÈ°µ¿ºñ »ó³³ »ç°Ç ¼ö»ç¸¦ À§ÇØ ±èÈñÁß Àü ºÎ¼Ó½ÇÀåÀ» ºñ·ÔÇÑ ±è¹éÁØ Àü ±âÈ¹°ü, ±èÁø¸ð Àü ¹ÎÁ¤2ºñ¼°üÀ» ¼ÒÈ¯ Á¶»çÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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