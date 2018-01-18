¡®2018 È£ÁÖ¿ÀÇÂ¡¯ Á¤Çö Å×´Ï½º °æ±â Áß°è 1½ÃºÎÅÍ¡¦2È¸Àü ½Â»ê ³ôÀº ÀÌÀ¯´Â?

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Á¤Çö(58À§)ÀÌ 18ÀÏ ·¯½Ã¾ÆÀÇ ´Ù´Ò ¸Þµåº£µ¥ÇÁ(53À§)¿Í 2È¸Àü¿¡¼ ¸ÂºÙ´Â´Ù.
Á¤ÇöÀº 18ÀÏ È£ÁÖ ¸á¹ö¸¥¿¡¼ ¿¸®´Â È£ÁÖ¿ÀÇÂ Å×´Ï½º´ëÈ¸(ÃÑ»ó±Ý ¾à 463¾ï¿ø) ³ªÈêÂ° °æ±â¿¡¼ ³²ÀÚ´Ü½Ä 2È¸ÀüÀ» Ä¡¸¥´Ù.
Á¤ÇöÀº ¾Õ¼ 16ÀÏ ¿¸° 1È¸Àü¿¡¼ ¹Ì»þ Áîº£·¹ÇÁ(35À§·µ¶ÀÏ)¿Í ¸ÂºÙ¾î ¾ÐµµÀûÀÎ °æ±â·ÂÀ¸·Î 2¼¼Æ® µµÁß ±â±Ç½ÂÀ» ¾ò¾î³½ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ °æ±â »ó´ë ´Ù´Ò ¸Þµåº£µ¥ÇÁ´Â Á¤Çöº¸´Ù ¼øÀ§°¡ 5´Ü°è ³ô´Ù. ÇÏÁö¸¸ »ó´ë ÀüÀû¿¡¼ 2014³â È£ÁÖ¿ÀÇÂ ÁÖ´Ï¾î ´Ü½Ä¿¡¼ Á¤ÇöÀº 2-1·Î ¸Þµåº£µ¥ÇÁ¸¦ ²ª¾úÀ¸¸ç, Áö³ÇØ 11¿ù ³Ø½ºÆ® Á¦³Ê·¹ÀÌ¼Ç ÆÄÀÌ³Î½º 4°¿¡¼µµ Á¤ÇöÀÌ 3-2·Î ½Â¸®Çß´Ù. »ó´ë ÀüÀû¿¡¼ Á¤ÇöÀÌ ¾Õ¼°í ÀÖ¾î ÀÌ¹ø °æ±â¿¡¼µµ ÁÁÀº ¸ð½ÀÀ» º¸¿©ÁÙ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
±×·¯³ª ¸Þµåº£µ¥ÇÁ ¿ª½Ã 13ÀÏ ³¡³ ³²ÀÚÇÁ·ÎÅ×´Ï½º(ATP) Åõ¾î ½Ãµå´Ï ÀÎÅÍ³»¼Å³Î¿¡¼ ¿ì½ÂÀ» Â÷ÁöÇÑ ¹Ù ÀÖ¾î ±â¼¼°¡ ÇÑ²¯ ³ô¾ÆÁø »óÅÂ¶ó ¹æ½ÉÇØ¼± ¾È µÈ´Ù°í Àü¹®°¡µéÀº ÀÔÀ» ¸ð¾Ò´Ù.
ÇÑÆí Á¤ÇöÀÇ °æ±â´Â JTBC3 Æø½º ½ºÆ÷Ã÷(JTBC3 FOX SPORTS), ¿Â¶óÀÎ¿¡¼´Â ³×ÀÌ¹ö ½ºÆ÷Ã÷¸¦ ÅëÇØ Áß°è ¹æ¼ÛµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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