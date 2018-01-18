Ùþ´ëÅë·É ¡°MB, Á¤Ä¡º¸º¹? ºÐ³ë ´À³¤´Ù¡±...Á¤Ã»·¡ ¡°ÒÆ ²ø¾îµéÀÌ´Â ºñÀÎ°£Àû ÀÛÅÂ¡±

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Á¤ Àü ÀÇ¿øÀº 17ÀÏ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “¹® ´ëÅë·É ºÐ³ë¿¡ ½ÊºÐ °ø°¨ÇÕ´Ï´Ù”¸ç “³ë ´ëÅë·É °ËÂû¼ö»ç º¯È£ÀÎ°ú Àå·Ê½Ä »óÁÖ·Î¼ ±×°¡ ´À²¼À» ½½ÇÄ°ú ³ë¿©¿ò. ´Ù½Ã ³ë´ëÅë·ÉÀ» ²ø¾îµéÀÌ·Á´Â MBÀÇ ºñÀÎ°£Àû ÀÛÅÂ¿¡ ºÐ³ëÇÒ¼ö¹Û¿¡. ¿øÄ¢´ë·Î ´ëÀÀÇÏ½Ã±æ”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¾Õ¼ ÀÌ³¯ ÀÌ Àü ´ëÅë·ÉÀº »ï¼ºµ¿ »ç¹«½Ç¿¡¼ °ËÂûÀÇ Æ¯¼öÈ°µ¿ºñ¼ö»ç¿Í °ü·ÃÇØ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿¾ú´Ù.
ÀÌ Àü ´ëÅë·ÉÀº “Á¤Ä¡º¸º¹°ú Â¥¸ÂÃß±â½Ä ¼ö»ç·Î ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ±Ù°£À» Èçµå´Â °Í¿¡ Âü´ãÇÔÀ» ´À³¤´Ù. ÀçÀÓ Áß ÀÏ¾î³ ¸ðµç ÀÏÀÇ ÃÖÁ¾ Ã¥ÀÓÀº ³ª¿¡°Ô ÀÖÀ¸´Ï ³ª¿¡°Ô ¹°¾î¶ó”¸ç “ÀûÆóÃ»»êÀÌ¶ó´Â ÀÌ¸§À¸·Î ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Â °ËÂû¼ö»ç¿¡ ´ëÇÏ¿© ¸¹Àº ±¹¹ÎµéÀÌ º¸¼ö±Ë¸êÀ» °Ü³ÉÇÑ Á¤Ä¡°øÀÛÀÌÀÚ ³ë¹«Çö ´ëÅë·ÉÀÇ Á×À½¿¡ ´ëÇÑ Á¤Ä¡º¸º¹ÀÌ¶ó°í º¸°í ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ¹ß¾ð¿¡ ´ëÇØ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀº 18ÀÏ “ºÐ³ëÀÇ ¸¶À½À» ±ÝÇÒ ¼ö ¾ø´Ù”¸ç “Ã»¿Í´ë°¡ ¸¶Ä¡ Á¤Ä¡º¸º¹À» À§ÇØ °ËÂûÀ» ¿òÁ÷ÀÌ´Â °ÍÃ³·³ Ç¥ÇöÇß´Âµ¥ ÀÌ´Â ¿ì¸® Á¤ºÎ¿¡ ´ëÇÑ ¸ð¿å”ÀÌ¶ó°í ºÒÄè°¨À» ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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