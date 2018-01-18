°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.18 ¸ñ 17:21
¿¬¿¹/½Ã»ç
Á¤Çö, ¸Þµåº£µ¥ÇÁ »ó´ë·Î 1¼¼Æ® ÀÌ¾î 2¼¼Æ®µµ ÀÌ°Ü¡¦¡°½Â¸® °¡±î¿öÁ³´Ù¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.01.18  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã Á¤Çö(58À§·»ï¼ºÁõ±Ç ÈÄ¿ø)ÀÌ ´Ù´Ò ¸Þµåº£µ¥ÇÁ(53À§··¯½Ã¾Æ)¸¦ »ó´ë·Î 1¼¼Æ®¿¡ ÀÌ¾î 2¼¼Æ®µµ µû³»¸ç ½Â¸®¿¡ ´õ¿í °¡±î¿öÁ³´Ù. ³×ÀÌ¹ö½ºÆ÷Ã÷ Ä¸Ã³.

 

Á¤Çö(58À§·»ï¼ºÁõ±Ç ÈÄ¿ø)ÀÌ ´Ù´Ò ¸Þµåº£µ¥ÇÁ(53À§··¯½Ã¾Æ)¸¦ »ó´ë·Î 1¼¼Æ®¿¡ ÀÌ¾î 2¼¼Æ®µµ Å« Á¡¼öÂ÷·Î µû³»¸ç ½Â¸®¿¡ ÇÑ ¹ß ´õ °¡±î¿öÁ³´Ù.

Á¤ÇöÀº 18ÀÏ(ÀÌÇÏ ÇÑ±¹½Ã°¢) È£ÁÖ ¸á¹ö¸¥¿¡¼­ ¿­¸®°í ÀÖ´Â ¿ÃÇØ Ã¹ ¸ÞÀÌÀú ´ëÈ¸ÀÎ È£ÁÖ¿ÀÇÂ Å×´Ï½º´ëÈ¸(ÃÑ»ó±Ý 5500¸¸ È£ÁÖ´Þ·¯·¾à 463¾ï¿ø) 2È¸Àü¿¡¼­ ¸Þµåº£µ¥ÇÁ¿Í ¸ÂºÙ¾ú´Ù.

ÀÌ³¯ Á¤Çö°ú ¸Þµåº£µ¥ÇÁ´Â 1¼¼Æ®ºÎÅÍ Ä¡¿­ÇÑ °ø¹æÀ» ¹ú¿´´Ù.

1¼¼Æ® 4-4·Î ¸Â¼± »óÈ²¿¡¼­ Å¸ÀÌºê·¹ÀÌÅ©·Î Á¤ÇöÀÌ 5-4·Î ¸ÕÀú ´Þ¾Æ³ªÀÚ ¸Þµåº£µ¥ÇÁ´Â È­¸¦ ÂüÁö ¸øÇÏ°í ½Å°æÁúÀûÀÎ ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ±âµµ Çß´Ù.

Á¤ÇöÀº 1¼¼Æ®¿¡¼­ Å¸ÀÌºê·¹ÀÌÅ©±îÁö °¡´Â °ø¹æ ³¡¿¡ 7-6À¸·Î 1¼¼Æ®¸¦ µû³» ±â¼±À» Á¦¾ÐÇß´Ù.

2¼¼Æ®µµ Á¤ÇöÀÇ °ÔÀÓÀÌ¾ú´Ù.

Á¤ÇöÀº ³× ¹øÂ° µà½º»óÈ²¿¡¼­ ·±´× ¹éÇÚµå ÆÐ½Ì(µà½ºÄÚÆ®)°ú »ó´ë ¹éÇÚµå ¼¦ÀÌ ³×Æ®¿¡ °É·Á 2´ë 0À¸·Î ºê·¹ÀÌÅ© Çß´Ù. ¿©±â¿¡ ±â¼¼¸¦ ¸ô¾Æ Á¤ÇöÀº ´Ù¾çÇÑ ÄÚ½º·Î À§´×¼¦À» ´Ü¼û¿¡ ¿©´ü °³³ª È¹µæÇØ ½ºÄÚ¾î 3-0À¸·Î ¾Õ¼­³ª°¡´õ´Ï °á±¹ 2¼¼Æ® ¿ª½Ã 6-1 ¾ÐµµÀû Á¡¼öÂ÷·Î 2¼¼Æ®¸¦ µû³Â´Ù.

ÀÌ³¯ °æ±â »ó´ë ´Ù´Ò ¸Þµåº£µ¥ÇÁ´Â Á¤Çöº¸´Ù ¼øÀ§°¡ 5´Ü°è ³ô´Ù. ÇÏÁö¸¸ »ó´ë ÀüÀû¿¡¼­ 2014³â È£ÁÖ¿ÀÇÂ ÁÖ´Ï¾î ´Ü½Ä°ú 2016³â ³Ø½ºÆ® Á¦³Ê·¹ÀÌ¼Ç ÆÄÀÌ³Î½º¿¡¼­ Á¤ÇöÀÌ 2¹øÀÌ³ª ¸Þµåº£µ¥ÇÁ¸¦ ²ªÀº ¹Ù ÀÖ¾î Á¤ÇöÀÇ ½Â¸®¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë°¡ ´õ¿í ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®¸ðÄ£»ó¡¯ ¹ÚÁö¼º ¡°¾î¸Ó´Ï, Á¦ ÀºÅð ´õ »¡¸® ¿øÇÏ¼Ì´Ù¡± ¿Ö?...¾Æµé¹Ù¶ó±â Ù½ ¸¶À½ ¡®¹¶Å¬¡¯
  • °¡»óÈ­Æó ¶Ç ÀÏÁ¦È÷ Æø¶ô¡¦¡°°Å·¡¼Ò Æó¼â¾È »ì¾ÆÀÖ´Ù¡± ±èµ¿¿¬ ºÎÃÑ¸® ¹ß¾ð ¶§¹®?
  • ¡®½ÅÇÑÀºÇà ½Ç¸íÈ®ÀÎ°èÁÂ ³í¶õ¡¯, Ã¶È¸¡æ¿¬±â¿¡µµ »Ô³­ ÅõÀÚÀÚµé...¡°½ÅÇÑÀºÇà ÇØÁöÇÏ·¯ °¡Áî¾Æ¡±
  • È«Äá °¡Á·»ìÇØ, ÇÑ±¹ÀÎ ³²¼º SNS¿¡¼­´Â?¡¦¡°°¡Á·Àº ³»°¡ ¿¡³ÊÁö ¾ò´Â Á¸Àç¡±
  • ±èÁ¤½Ä, °³±×¸Ç¡æÀå¾ÖÀÎ À§ÇÑ ¸ñÈ¸ÀÚ...¡°Áö±Ý »î, ´õ Çàº¹ÇÏ´Ù¡±
    • ¡®¸ðÄ£»ó¡¯ ¹ÚÁö¼º ¡°¾î¸Ó´Ï, Á¦ ÀºÅð ´õ »¡¸® ¿øÇÏ¼Ì´Ù¡± ¿Ö?...¾Æµé¹Ù¶ó±â Ù½ ¸¶À½ ¡®¹¶Å¬¡¯ ¡®¸ðÄ£»ó¡¯ ¹ÚÁö¼º ¡°¾î¸Ó´Ï, Á¦ ÀºÅð ´õ »¡¸® ¿øÇÏ¼Ì´Ù¡± ¿Ö?...¾Æµé¹Ù¶ó±â Ù½ ¸¶À½ ¡®¹¶Å¬¡¯
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¼ÛÀºÀÌ, ¡®¼¿·´ÆÄÀÌºê¡¯ÇÏ·ª.. ¹æ¼ÛÈ¸ÀÇÇÏ·ª.. ¡®Á¦2ÀÇ Àü¼º±â ÀÎÁõ¡¯...¡°ÀÏÀÌ ¸¹¾Æ ÈÞ¿ì¡±
    2
    ¡®Ç³¹®¼î¡¯ ³½½Ã·©, ¿ÕÁøÁø°ú ´ë±â½Ç¼­ ¸»´ÙÅù?¡¦¡°°¡¼­ Áø½ÇÀ» ¸»ÇØ¶ó¡±
    3
    ¡®Æ¯ÇýÀÔÇÐ¡¯ Á¤¿ëÈ­, ÁÖ°¡Á¶ÀÛ »ç°Ç ´Ù½Ã ¡®¼ö¸é À§¡¯...¡°À¯Àç¼® ¿µÀÔÁ¤º¸ ¸ð¸¥Ã¤ È¸»çÁÖ½Ä 4¾ï ¸ÅÀÔ?¡±
    4
    ¡®ÇÁ·Î°ÔÀÌ¸Ó µ¥ºß¡¯ Á¤ÁØ¿µ, ³²´Ù¸¥ °ÔÀÓ»ç¶û ¸é¸ð...¡°Æ÷ÄÏ¸ó Ãâ½ÃÀü ¼ÓÃÊ±îÁö °¬´Ù¡±
    5
    °¡»óÈ­Æó Æø¶ô, ¿À´Ãµµ ÀÌ¾îÁöÀÚ ¼ÕÀý ÀÎÁõ ½ñ¾ÆÁ®¡¦¡°¾Æ³»°¡ ÀÌÈ¥ÇÏÀç¡±
    6
    ¡®¾ÆÀÌ¿Â¡¯ ´ë±Ô¸ð ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÈÄ ¿ÀÇÂ ½Ã°£Àº? ¡°¾÷µ¥ÀÌÆ®¸¸ 17½Ã°£ 30ºÐ °É·Á¡±
    7
    ¿ï»ê µ¿±¸ »õ¸¶À»±Ý°í °­µµ µé¾î...1¾ï¿ø »©¾Ñ¾Æ µµÁÖ
    8
    ¡®MB ¾ÆÅ³·¹½º°Ç¡¯ ±èÈñÁß, °ËÂû¼­ ±èÀ±¿Á ¿©»ç ¾ð±Þ? ¡°±¹Á¤¿ø Æ¯È°ºñ·Î ¸íÇ° ±¸ÀÔÇØ¡±
    9
    ¿ÃÇØ Àü±âÂ÷ ±¸¸ÅÀÚ ¡®º¸Á¶±Ý È®º¸ÀüÀï¡¯ ½ÃÀÛ
    10
    ¡®¸®ÅÏ¡¯ Ã¹ ¹æºÎÅÍ ¼±Á¤¼º ³í¶õ ÈÛ½Î¿©¡¦¿©¼º ÆøÇà+³ëÃâ+¸¶¾à+ºÒ·ûÀÌ ÇÑ È­¿¡?
    ¾Ï°¢È­¹Ú¹°°ü Æ¯º°Àüµµ º¸°í ´õ¸¶Æ®·ÎÇÁµµ ¸¸µé°í
    ±Ý¼Ó°ø¿¹°¡ ±èº¸¸² °³ÀÎÀü ¡®Áö±Ý, ¹Ù·Î ÀÌ ¼ø°£¡¯
    ¹è¼º±Ù ¼­¿¹°¡, ¹¬ÇâÀ¸·Î Ã¤¿î ¿ø·ÎÀÇ ¿­Á¤À» ¿³º¸´Ù
    Å¬·¡½ÄºÎÅÍ °¡¿ä±îÁö¡¦¿ïÁÖ¹®¿¹È¸°ü ²Ë Ã¤¿î »ó¹Ý±â
    ÇØ¾ç¾î·Î¹®È­¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ ³ô¿©ÁÖ´Â Àü½Ã

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr