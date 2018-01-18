Á¤Çö, ¸Þµåº£µ¥ÇÁ »ó´ë·Î 1¼¼Æ® ÀÌ¾î 2¼¼Æ®µµ ÀÌ°Ü¡¦¡°½Â¸® °¡±î¿öÁ³´Ù¡±

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Á¤Çö(58À§·»ï¼ºÁõ±Ç ÈÄ¿ø)ÀÌ ´Ù´Ò ¸Þµåº£µ¥ÇÁ(53À§··¯½Ã¾Æ)¸¦ »ó´ë·Î 1¼¼Æ®¿¡ ÀÌ¾î 2¼¼Æ®µµ Å« Á¡¼öÂ÷·Î µû³»¸ç ½Â¸®¿¡ ÇÑ ¹ß ´õ °¡±î¿öÁ³´Ù.
Á¤ÇöÀº 18ÀÏ(ÀÌÇÏ ÇÑ±¹½Ã°¢) È£ÁÖ ¸á¹ö¸¥¿¡¼ ¿¸®°í ÀÖ´Â ¿ÃÇØ Ã¹ ¸ÞÀÌÀú ´ëÈ¸ÀÎ È£ÁÖ¿ÀÇÂ Å×´Ï½º´ëÈ¸(ÃÑ»ó±Ý 5500¸¸ È£ÁÖ´Þ·¯·¾à 463¾ï¿ø) 2È¸Àü¿¡¼ ¸Þµåº£µ¥ÇÁ¿Í ¸ÂºÙ¾ú´Ù.
ÀÌ³¯ Á¤Çö°ú ¸Þµåº£µ¥ÇÁ´Â 1¼¼Æ®ºÎÅÍ Ä¡¿ÇÑ °ø¹æÀ» ¹ú¿´´Ù.
1¼¼Æ® 4-4·Î ¸Â¼± »óÈ²¿¡¼ Å¸ÀÌºê·¹ÀÌÅ©·Î Á¤ÇöÀÌ 5-4·Î ¸ÕÀú ´Þ¾Æ³ªÀÚ ¸Þµåº£µ¥ÇÁ´Â È¸¦ ÂüÁö ¸øÇÏ°í ½Å°æÁúÀûÀÎ ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ±âµµ Çß´Ù.
Á¤ÇöÀº 1¼¼Æ®¿¡¼ Å¸ÀÌºê·¹ÀÌÅ©±îÁö °¡´Â °ø¹æ ³¡¿¡ 7-6À¸·Î 1¼¼Æ®¸¦ µû³» ±â¼±À» Á¦¾ÐÇß´Ù.
2¼¼Æ®µµ Á¤ÇöÀÇ °ÔÀÓÀÌ¾ú´Ù.
Á¤ÇöÀº ³× ¹øÂ° µà½º»óÈ²¿¡¼ ·±´× ¹éÇÚµå ÆÐ½Ì(µà½ºÄÚÆ®)°ú »ó´ë ¹éÇÚµå ¼¦ÀÌ ³×Æ®¿¡ °É·Á 2´ë 0À¸·Î ºê·¹ÀÌÅ© Çß´Ù. ¿©±â¿¡ ±â¼¼¸¦ ¸ô¾Æ Á¤ÇöÀº ´Ù¾çÇÑ ÄÚ½º·Î À§´×¼¦À» ´Ü¼û¿¡ ¿©´ü °³³ª È¹µæÇØ ½ºÄÚ¾î 3-0À¸·Î ¾Õ¼³ª°¡´õ´Ï °á±¹ 2¼¼Æ® ¿ª½Ã 6-1 ¾ÐµµÀû Á¡¼öÂ÷·Î 2¼¼Æ®¸¦ µû³Â´Ù.
ÀÌ³¯ °æ±â »ó´ë ´Ù´Ò ¸Þµåº£µ¥ÇÁ´Â Á¤Çöº¸´Ù ¼øÀ§°¡ 5´Ü°è ³ô´Ù. ÇÏÁö¸¸ »ó´ë ÀüÀû¿¡¼ 2014³â È£ÁÖ¿ÀÇÂ ÁÖ´Ï¾î ´Ü½Ä°ú 2016³â ³Ø½ºÆ® Á¦³Ê·¹ÀÌ¼Ç ÆÄÀÌ³Î½º¿¡¼ Á¤ÇöÀÌ 2¹øÀÌ³ª ¸Þµåº£µ¥ÇÁ¸¦ ²ªÀº ¹Ù ÀÖ¾î Á¤ÇöÀÇ ½Â¸®¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë°¡ ´õ¿í ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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