¡®ÅëÇÕ¼±¾ð¡¯ ¾ÈÃ¶¼ö¡¤À¯½Â¹Î, ³ØÅ¸ÀÌ º¸´Ï...¡°¾ÆÁ÷ ÀÏÄ¡¾ÈµÈ Á¤Ã¼¼º »ö±ò?¡±

|
|
|
|¡ã ¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ëÇ¥¿Í À¯½Â¹Î ¹Ù¸¥Á¤´ç ´ëÇ¥°¡ ÅëÇÕ°³Çõ½Å´çÀ» Ã¢´çÇß´Ù.
¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ëÇ¥¿Í À¯½Â¹Î ¹Ù¸¥Á¤´ç ´ëÇ¥°¡ ÅëÇÕ°³Çõ½Å´çÀ» Ã¢´çÇß´Ù.
18ÀÏ ¾ÈÃ¶¼ö À¯½Â¹Î ´ëÇ¥´Â ±¹È¸ Á¤·Ð°ü¿¡¼ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿°í °øµ¿ ÅëÇÕ ¼±¾ð¹®À» ¹ßÇ¥Çß´Ù.
µÎ ´ëÇ¥´Â “ÅëÇÕ°³Çõ½Å´çÀº ÇÑ±¹Á¤Ä¡¸¦ ¹Ù²Ù´Â »õ·Î¿î Á¤Ä¡¼¼·ÂÀÌ µÉ °ÍÀÓÀ» ¾à¼ÓÇÑ´Ù”¸ç “±¸ÅÂÁ¤Ä¡¸¦ °á¿¬È÷ ¹°¸®Ä¡°í ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ¹Ì·¡¸¦ À§ÇÑ ÅëÇÕ°ú °³ÇõÀÇ Á¤Ä¡, ÀþÀº Á¤Ä¡, ´Ã ´ë¾ÈÀ» Á¦½ÃÇÏ´Â ¹®Á¦ÇØ°á Á¤Ä¡¸¦ ÇØ³»°Ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
Æ¯È÷ ÀÌ³¯ µÎ ´ëÇ¥´Â ¾ÆÁ÷Àº ÀÏÄ¡ ¾ÈµÈ ¼·Î ´Ù¸¥ Á¤Ã¼¼ºÀ» ³ªÅ¸³»´Â ³ØÅ¸ÀÌ¸¦ ¸Å°í ³ª¿Í ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
¾È ´ëÇ¥´Â µÎ ´çÀÇ ÅëÇÕÀ» ÀÇ¹ÌÇÏ´Â ÃÊ·Ï»ö°ú ÆÄ¶õ»öÀÇ »ç¼±¹«´Ì ³ØÅ¸ÀÌ¸¦ ¸Ì´Ù. ¹Ý¸é À¯ ´ëÇ¥´Â ¹Ù¸¥Á¤´çÀ» ´ëÇ¥ÇÏ´Â »öÀÎ ÆÄ¶õ»ö ³ØÅ¸ÀÌ¿¡ ‘¹Ù¸¥Á¤´ç’ ¹èÁö±îÁö ´Þ°í ÀÖ¾î ÁÖ¸ñ ¹Þ¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >