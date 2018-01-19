¡®¿­¾Ö¼³¡¯ ½´·Ú´õ îñµ¶ÀÏÃÑ¸®¡¤±è¼Ò¿¬, ¿¬ÀÎ or °áÈ¥ ¹ßÇ¥ÇÏ³ª...¡°ÇÑ±¹ ¹æ¹®, ¹àÈ÷°Ú´Ù¡±

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18ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ½´·Ú´õ Àü ÃÑ¸®¿Í ±è ¾¾´Â µ¶ÀÏ ÇÑ ¾ð·ÐÀ» ÅëÇØ “Á¶¸¸°£ ÇÑ±¹À» ¹Ý¹®ÇØ °ø°³ÀûÀ¸·Î °ü°è¸¦ ¸»ÇÒ °ÍÀÌ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇÑ ÇØ´ç ¾ð·ÐÀº µÎ »ç¶÷ÀÌ Ã¢´ö±Ã¿¡¼ ´ÙÁ¤ÇÏ°Ô Æ÷¿ËÇÏ°í ÀÖ´Â »çÁø µîÀ» º¸µµÇÏ±âµµ Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ ÀÏ°¢¿¡¼´Â µÎ »ç¶÷ÀÌ °áÈ¥ ¹ßÇ¥¸¦ ÇÒ ¼öµµ ÀÖÀ» °ÍÀÌ¶ó´Â Àü¸ÁÀ» ³»³õ¾Ò´Ù.
ÇÑÆí, µÎ »ç¶÷Àº Áö³ÇØ 9¿ù ½´·Ú´õ Àü ÃÑ¸®¿Í ÀÌÈ¥ ¼Ò¼ÛÁßÀÌ´ø Àü ºÎÀÎÀÌ SNS¸¦ ÅëÇØ Æø·ÎÇÏ¸é¼ ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
±è ¾¾´Â 2³â¿© Àü ±¹Á¦°æ¿µÀÚÈ¸ÀÇ¸¦ ÅëÇØ ½´·Ú´õ Àü ÃÑ¸®¿Í ÀÎ¿¬À» ¸Î¾ú´Ù. µ¶ÀÏ¿¡¼ ´ëÇÐÀ» Á¹¾÷ÇÑ ÈÄ ³ë¸£Æ®¶óÀÎ-º£½ºÆ®ÆÈ·»ÁÖ(ñ¶) °æÁ¦°³¹ß°ø»ç ÇÑ±¹´ëÇ¥ºÎ ´ëÇ¥¸¦ ¸Ã°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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