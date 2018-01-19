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19ÀÏ ¿ÀÈÄ ÁÖ¿ä Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ½Ç½Ã°£°Ë»ö¾î¿¡´Â 'Å×µð Ç¥Àý'ÀÌ ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î »óÀ§±Ç¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
¾Õ¼ ¼±¹Ì´Â 18ÀÏ ‘°¡½Ã³ª’ ÇÁ¸®Ä÷ Çü½ÄÀÇ ½Ì±Û ÁÖÀÎ°ø(Heroine)À» ¹ßÇ¥ÇÏ°í ¿¥³Ý ‘¿¥Ä«¿îÆ®´Ù¿î’À» ÅëÇØ ÄÄ¹éÇß´Ù.
°îÀº ¹ßÇ¥¿Í ÇÔ²² ÁÖ¿ä À½¿ø»çÀÌÆ® 7°÷¿¡¼ ½Ç½Ã°£ Â÷Æ® 1À§¿¡ ¿À¸£¸ç Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
¹®Á¦´Â ÀÌ °îÀÌ °ø°³µÇ°í ´Ù¼öÀÇ ´©¸®²ÛµéÀº ¿µ±¹ÀÇ °¡¼ö ¼Î¸± ÄÝÀÇ ‘ÆÄÀÌÆ® Æ÷ µð½º·¯ºê(Fight for this love)’¿Í Èí»çÇÏ´Ù¸ç Ç¥Àý ³í¶õÀ» Á¡È½ÃÅ² °Í. À¯Æ©ºê¿Í ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î´Â µÎ °îÀ» ±³Â÷ ÆíÁýÇØ Ç¥Àý Áõ°Å·Î Á¦½Ã, ³í¶õÀº ÁõÆøµÇ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ °îÀº YG¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ¼Ò¼ÓÀÇ °¡¼ö°â À½¾ÇPD Å×µð°¡ ÀÛ°îÇß´Ù. Å×µð´Â °°Àº ¼Ò¼Ó»ç °¡¼öÀÎ ºò¹ðÀÇ ‘¸ÇÁ¤½Å’°ú 2NE1ÀÇ ‘ÆÄÀÌ¾î’ µîµµ ÀÛ°î Ç¥Àý ÀÇÈ¤À» ¹Þ¾Ò´Ù.
ºò¹ðÀÇ ‘¸ÇÁ¤½Å’Àº Áö³ 2015³â 7¿ù ¹ßÇ¥µÈ ¾Ù¹ü ‘D’¿¡ ¼ö·ÏµÈ °îÀ¸·Î ¿µ±¹ÀÇ °¡¼ö ´õ¿øÆ¼µåÀÇ ‘Glad you came’¿Í Èí»çÇÏ´Ù´Â ÆòÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
¶Ç 2NE1ÀÇ ‘ÆÄÀÌ¾î’´Â Áö³ 2009³â 5¿ù ¹ßÇ¥µÈ ½Ì±Û °îÀ¸·Î ¹Ì±¹ÀÇ °¡¼ö 50centÀÇ ‘Wanna Lick’¸¦ Ç¥ÀýÇß´Ù´Â ÀÇÈ¤À» ¹ÞÀº ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ Áö³ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡¼´Â Å×µðÀÇ Ç¥ÀýÀÇÈ¤ ÆÐ·¯µð ¿µ»ó ‘Å×µðÀÇ ÀÛ°î¹ý’ÀÌ Å« ÀÎ±â¸¦ ²ø±âµµ Çß´Ù.
ÇØ´ç ¿µ»óÀº Å×µð°¡ Áö³ ‘Åõ¾Ö´Ï¿øTV’¿¡¼ Åõ¾Ö´Ï¿øÀÇ ‘ÆÄÀÌ¾î’°¡ Åº»ýÇÏ°Ô µÈ ºñÇÏÀÎµå½ºÅä¸®¸¦ ÀüÇÏ´Â ºÎºÐÀ» ÆíÁýÇØ Å×µð°¡ ‘ÆÄÀÌ¾î’¸¦ ÀÛ°îÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ´Ñ 50 centÀÇ ‘Wanna Lick’¸¦ Ç¥ÀýÇß´Ù´Â ³»¿ëÀ» ÀüÇÑ´Ù.
¿µ»ó ¼Ó Å×µð´Â Àá°á¿¡ ²Þ¼Ó¿¡¼ µéÀº À½À¸·Î ‘ÆÄÀÌ¾î’¸¦ ¸¸µé¾ú´Ù°í ÁÖÀåÇßÁö¸¸, ¿µ»óÀ» ¸¸µç ³×Æ¼ÁðÀº ²Þ¿¡¼ µéÀº °îÀÌ 50 centÀÇ ‘Wanna LickÀÌ¶ó°í ÀüÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “Å×µð ¶Ç Ç¥Àý ³í¶õ?” “Å×µð Ç¥ÀýÀº ¿¬·Ê Çà»ç³×...ÀÌ¹ø¿¡´Â ¶Ç ¾îÂî ³Ñ¾î°¥·Á³ª” “ÀÌ·±¸» ÇÏ±â ±×·¸Áö¸¸ ³Ê¹« Æ¼ÇÏ°Ô Ä«ÇÇÇÑµí” “ºñ½ÁÇÑ Á¤µµ°¡ ¾Æ´Ï¶ó °ÅÀÇ ¶È°°´Ù. Å×µð Ç¥Àý ³í¶õÀÌ¾ß ÇÏµµ ¸¹¾Æ¼ ³î¶øÁöµµ ¾Ê´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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