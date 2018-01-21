[¸ÇÀ¯ ¹ø¸®] ¸ÇÀ¯, ¹ø¸®Àü ½Â¸® Àý½ÇÇÑ ÀÌÀ¯´Â?¡¦ÅÎ¹Ø ±îÁö Ä¡°í ¿Â Ã¿½Ã¿¡ ÁÂºÒ¾È¼®

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¸ÇÃ¼½ºÅÍ À¯³ªÀÌÆ¼µå°¡ 21ÀÏ ¿ÀÀü 0½Ã(ÇÑ±¹½Ã°£) ¿µ±¹ ¹ø¸®¿¡ À§Ä¡ÇÑ ÅÍÇÁ ¹«¾î¿¡¼ ¹ø¸®¸¦ »ó´ë·Î ‘2017-2018 À×±Û¸®½Ã ÇÁ¸®¹Ì¾î¸®±×(EPL)’ 24¶ó¿îµå ¿øÁ¤ °æ±â¸¦ Ä¡¸¥´Ù.
Áö³¹ø ¹ø¸®¿ÍÀÇ È¨°æ±â¿¡¼ 2-2·Î ½ÂºÎ¸¦ °¡¸®Áö ¸øÇß´ø ¸ÇÀ¯´Â ÃÖÀü¹æ¿¡ ·çÄ«Äí¸¦ ¼¼¿ö ¹ø¸®ÀÇ °ñ¹®À» ³ë¸°´Ù. ÀÌ³¯ ¸ÇÀ¯´Â ·çÄ«Äí¸¦ ÃÖÁ¤¹æ¿¡ ÀÚ¸®½ÃÅ°°í ¸¶¸£½Ã¾Ë, ¸°°¡µå, ¸¶Å¸°¡¸¦ 2¼±¿¡ ¹èÄ¡Çß´Ù. Æ÷±×¹Ù¿Í ¸¶Æ¼Ä¡´Â Áß¿ø¿¡, ¿µ°ú ½º¸ô¸µ, Á¸½º, ¹ß·»½Ã¾Æ´Â 4¹éÀ» ¸Ã¾Ò´Ù.
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Áö³ È¨°æ±â¿¡¼ 2-2·Î ºñ±ä ÀüÀû »Ó ¾Æ´Ï¶ó Ã¿½Ã°¡ ¾Õ¼ 19ÀÏ ºê¶óÀÌÆ°°úÀÇ EPL 24¶ó¿îµå¿¡¼ 4-0 ´ë½ÂÀ» °ÅµÎ¸ç ¸®±× 3À§·Î ÅÎ¹Ø±îÁö Ä¡°í ¿Ã¶ó¿Ô±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. Ã¿½Ã´Â ÀÌ³¯ °æ±â·Î ½ÂÁ¡ 3Á¡À» µû³»¸ç ÃÑ ½ÂÁ¡ 50Á¡À¸·Î ¸ÇÀ¯¿Í ½ÂÁ¡ÀÌ °°´Ù. ´Ù¸¸ °ñµæ½Ç¿¡¼ 3°ñ Â÷·Î ¹Ð·Á 3À§¿¡ ÀÚ¸®Àâ°Ô µÆ´Ù.
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