[UFC 220] ¹Ì¿ÀÄ¡Ä¡ ´ë Àº°¡´© ¿¹»ó ½ÂÀÚ´Â?¡¦µµ¹Ú»ç ¡°Àº°¡´© ½Â¸® È®·ü 61%¡±

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21ÀÏ(ÀÌÇÏ ÇÑ±¹½Ã°£) ¹Ì±¹ ¸Å»çÃß¼¼Ã÷ÁÖ º¸½ºÅÏ TD°¡µç¿¡¼ UFC220 ¸ÞÀÎÀÌº¥Æ®·Î ¹Ì¿ÀÄ¡Ä¡¿Í Àº°¡´©ÀÇ Çìºñ±Þ Å¸ÀÌÆ² ¸ÅÄ¡°¡ ÆîÃÄÁø´Ù.
¹Ì¿ÀÄ¡Ä¡´Â Áö³ 2016³â 5¿ù ÆÄºê¸®½Ã¿À º£¿ìµÒ(41·ºê¶óÁú)À» ²ª°í Çìºñ±Þ Ã¨ÇÇ¾ð¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. ¹Ì¿ÀÄ¡Ä¡´Â ¾Ë¸®½ºÅ¸ ¿Àºê·¹ÀÓ(38·¿µ±¹)°ú ÁÖ´Ï¾î µµ½º »êÅä½º(34·ºê¶óÁú)¸¦ ²ªÀ¸¸ç 2Â÷·ÊÀÇ ¹æ¾îÀüÀ» ¼º°øÀûÀ¸·Î Ä¡¸¥ ¹Ù ÀÖ´Ù.
Àº°¡´©´Â 2013³â Á¾ÇÕ°ÝÅõ±â¿¡ µ¥ºßÇØ 11½Â1ÆÐ¸¦ ±â·ÏÇßÀ¸¸ç UFC¿¡¼´Â 6Àü Àü½ÂÀ» ±â·ÏÁßÀÌ´Ù.
Çìºñ±Þ¿¡¼ °¡Àå Å« °Å¼º µÎ »ç¶÷ÀÇ ´ë°á¿¡ °ÝÅõ±â ÆÒµé »Ó ¾Æ´Ï¶ó µµ¹Ú»çµéÀÇ ´«µµ ÀüºÎ ÀÌ¹ø °æ±â¿¡ ½ò·È´Ù.
¼¼°èÃÖ´ëµµ¹Ú»ç·Î À¯¸íÇÑ Àª¸®¾ö Èú°ú ÇÔ²² 24°³ È¸»ç¿¡¼´Â 21ÀÏ Á¤¿À ¹è´ç·ü Æò±Õ ¹Ì¿ÀÄ¡Ä¡ 2.62 ´ë Àº°¡´© 1.62´Ù. Áï Àº°¡´©¿Í ¹Ì¿ÀÄ¡Ä¡ÀÇ ½Â·üÀº ¹Ì¿ÀÄ¡Ä¡ 38.10%, Àº°¡´©´Â 61.90%·Î Àü¹® µµ¹Ú»çµéÀº Àº°¡´©ÀÇ ½Â¸®¸¦ Á¡Ä¡°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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