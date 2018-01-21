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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.21 ÀÏ 13:44
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[UFC 220] ¹Ì¿ÀÄ¡Ä¡ ´ë Àº°¡´© ¿¹»ó ½ÂÀÚ´Â?¡¦µµ¹Ú»ç ¡°Àº°¡´© ½Â¸® È®·ü 61%¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.01.21  
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Àº°¡´©´Â 2013³â Á¾ÇÕ°ÝÅõ±â¿¡ µ¥ºßÇØ 11½Â1ÆÐ¸¦ ±â·ÏÇßÀ¸¸ç UFC¿¡¼­´Â 6Àü Àü½ÂÀ» ±â·ÏÁßÀÌ´Ù.

Çìºñ±Þ¿¡¼­ °¡Àå Å« °Å¼º µÎ »ç¶÷ÀÇ ´ë°á¿¡ °ÝÅõ±â ÆÒµé »Ó ¾Æ´Ï¶ó µµ¹Ú»çµéÀÇ ´«µµ ÀüºÎ ÀÌ¹ø °æ±â¿¡ ½ò·È´Ù.

¼¼°èÃÖ´ëµµ¹Ú»ç·Î À¯¸íÇÑ Àª¸®¾ö Èú°ú ÇÔ²² 24°³ È¸»ç¿¡¼­´Â 21ÀÏ Á¤¿À ¹è´ç·ü Æò±Õ ¹Ì¿ÀÄ¡Ä¡ 2.62 ´ë Àº°¡´© 1.62´Ù. Áï Àº°¡´©¿Í ¹Ì¿ÀÄ¡Ä¡ÀÇ ½Â·üÀº ¹Ì¿ÀÄ¡Ä¡ 38.10%, Àº°¡´©´Â 61.90%·Î Àü¹® µµ¹Ú»çµéÀº Àº°¡´©ÀÇ ½Â¸®¸¦ Á¡Ä¡°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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