¡®¹Ù¶÷ÀÇ µþ¡¯ ÇÑºñ¾ß °áÈ¥, 55»ì±îÁö ÀÎ¿¬ Ã£°í ½Í´Ù´õ´Ï...¡°60¼¼ Ã£Àº »ç¶û¡±

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|¡ã ‘¹Ù¶÷ÀÇ µþ’ ±¹Á¦±¸È£È°µ¿ Àü¹®°¡ ÇÑºñ¾ß(60) ¿ùµåºñÀü ¼¼°è½Ã¹ÎÇÐ±³ ±³ÀåÀÇ °áÈ¥ ¼Ò½ÄÀÌ µÚ´Ê°Ô ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
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21ÀÏ ±¹Á¦±¸È£°³¹ß ºñÁ¤ºÎ±â±¸(NGO) ¿ùµåºñÀü¿¡ µû¸£¸é ÇÑºñ¾ß´Â Áö³ÇØ 11¿ù 10ÀÏ ³×´ú¶õµå Ãâ½Å ±ä±Þ±¸È£ Àü¹®°¡ ¾ÈÅä´Ï¿ì½º ¹Ý ÁêµåÆÇ ¾¾¿Í °áÈ¥½ÄÀ» ¿Ã·È´Ù.
¿ùµåºñÀü ÃøÀº “°áÈ¥½ÄÀº ¼¿ïÀÇ ÇÑ ¼º´ç¿¡¼ ¿Ã·È´Ù”¸ç “°¡Á·, °¡±î¿î Ä£±¸¸¸ ¸ð¿© Á¶ÃÍÇÏ°Ô Ä¡·¯Á³´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
µÎ »ç¶÷Àº Áö³ 2002³â ¾ÆÇÁ°¡´Ï½ºÅº ±ä±Þ±¸È£ ÇöÀå¿¡¼ Ã¹ ¸¸³²À» °¡Áø °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù. ÀÌÈÄ 16¿©³â °£ Àç³ ÇöÀåÀ» ÇÔ²² ´©ºñ¸ç µ¿·á·Î Áö³»´Ù ¿¬ÀÎÀ¸·Î ¹ßÀüÇß´Ù.
ÇÑºñ¾ß´Â 60¼¼ÀÇ ´Ê±ðÀÌ °áÈ¥À» ¿Ã¸®°ÔµÈ °¡¿îµ¥, ¾Õ¼ ÀÚ½ÅÀÇ ³²´Ù¸¥ ÀÎ¿¬¿¡ ´ëÇÑ »ý°¢À» ÀüÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
±×´Â Áö³ ÇÑ ¸ÅÃ¼¸¦ ÅëÇØ “¿©Çà ´Ù´Ò ¶§´Â ¿©ÇàÀ» Á¢°í È¥ÀÎÀ» ÇÑ´ÙµçÁö ¾îµò°¡¿¡ Á¤ÂøÇØ¼ »ê´ÙµçÁö ÇÏ´Â °ÍÀº »ý°¢µµ ¾È ÇØ ºÃ´Ù”¸ç “±æ À§ÀÇ »ç¶ûÀº ±æ À§ÀÇ »ç¶ûÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù. ¸¸³µÀ» ¶§ Ãæ½ÇÇÏ°Ô Áñ°Ì°í Àç¹ÌÀÖ°í Ç³¿ä·Ó°Ô °°ÀÌ ¿©Á¤À» º¸³»°í ±æÀÌ ´Ù¸£¸é ¹Ì·Ã ¾øÀÌ ±× ±æÀ» °¡´Â °Ô ±æ À§¿¡¼ÀÇ ¿©ÇàÀÚ, ÇÑºñ¾ß ½Ä »ç¶ûÀÌ ¾Æ´Ò±î »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î “³»°¡ ÁÁ´Ù´Â »ç¶÷µµ ÀÖ¾ú°í Á×ÀÚ »ìÀÚ ÂÑ¾Æ´Ù´Ñ »ç¶÷µµ ÀÖ¾ú°í È¥ÀÎÇÏÀÚ´Â »ç¶÷µµ ÀÖ¾ú´Ù”¸ç “°ÅÀÇ ¿Ü±¹ »ç¶÷ÀÌ¾ú´Ù´Â °Ô ³ªÀÇ µô·¹¸¶´Ù. Áö±Ýµµ »ç¶÷À» Ã£°í ÀÖ´Â ÁßÀÌ°í 55»ì±îÁö´Â ²À Ã£°í ½Í´Ù”°í ¸»ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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