¡®ÀÌ¹æÀÎ¡¯ ¼±¿¹ ³²Æí, ¡®Á¶Æø¡¯ ´ñ±Û¿¡ Â¿Â¿¡¦¡°Á¶Æøµµ ¹Ù¶÷µÕÀÌµµ ¾Æ´Ï´Ù¡±

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Áö³ 21ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ JTBC ‘ÀÌ¹æÀÎ’¿¡¼ ¼±¿¹´Â Ä³³ª´Ù¿¡¼ÀÇ ÀÏ»ó°ú ³²Æí Á¦ÀÓ½º ¹Ú°úÀÇ ·¯ºê½ºÅä¸®¸¦ °ø°³Çß´Ù.
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Á¦ÀÓ½º ¹ÚÀº “¿¬¿¹ÀÎµéÀÌ ¾ÆÀÌÆ¼¸¦ °ÑÄ¡·¹ ½ÄÀ¸·Î ºÀ»çÈ°µ¿ ÇÏ´Â °æ¿ì°¡ Á¾Á¾ ÀÖ¾ú´Ù. ±×·¡¼ ¼±¿¹°¡ ¿Â´Ù´Â ¼Ò½ÄÀ» Á¢ÇÑ ÈÄ Æ¯º°ÇÏ°Ô ´ëÇÏ¸é ¾È µÇ°Ú´Ù´Â »ý°¢¿¡ Â÷°©°Ô ´ëÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
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Á¦ÀÓ½º ¹ÚÀº “±× ¶§ºÎÅÍ ¼±¿¹¸¦ ´Þ¸® º¸°Ô µÆ°í ÈÄ¿¡ °áÈ¥¿¡ ´ëÇÑ È®½ÅÀÌ ¼¹´Ù”°í °í¹éÇß´Ù. ÀÌ¿¡ ¼±¿¹ ¿ª½Ã “ÀüÇô ¸ð¸£´ø »ç¶÷ÀÎµ¥ °áÈ¥À» ÇØ¼ °°ÀÌ »ì °Í °°´Ù´Â ¸·¿¬ÇÑ »ý°¢ÀÌ µé¾ú´Ù. ³²ÆíÀÌ ¾ÆÀÌµé°ú ³î¾ÆÁÖ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸´Ï ³»°¡ ÀØ°í ÀÖ´ø ÀÌ»óÀûÀÎ ³²ÆíÀÇ ¸ð½À”ÀÌ¶ó¸ç ´ç½Ã¸¦ È¸»óÇß´Ù.
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Á¦ÀÓ½º ¹ÚÀº “¼±¿¹¿Í °áÈ¥ÇÑ´Ù´Â °Ô ¾Ë·ÁÁöÀÚ ‘ÈÆ³²’ÀÌ¶ó´Â ±â»ç°¡ ¸¹ÀÌ ³ª¿Ô´Ù. ±×·±µ¥ ±× ±â»çÀÇ ´ñ±Û¿¡ ‘Á¶Æø °°´Ù’, ‘Á¦ºñ °°´Ù’, ‘¹Ù¶÷µÕÀÌ °°´Ù’´Â ¸»ÀÌ ¸¹¾Ò´Ù”¸ç “±×·± ¿ÀÇØ¸¸ÅÀº Ç®°í ½Í¾ú´Ù”°í ¸»ÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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