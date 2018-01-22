¡®ºñÀÎµÎ¾Ï¡¯ ±è¿ìºó ¡°°¡º±°Ô »êÃ¥, Ã¼·Â È¸º¹ ´À²¸¡±...È«¼®Ãµ ¡°¸¹ÀÌ ÁÁ¾ÆÁ³´Ù´õ¶ó¡±

|
|
|
|¡ã ¹æ¼ÛÀÎ È«¼®ÃµÀÌ ºñÀÎµÎ¾ÏÀ» ¾Î°í ÀÖ´Â ¹è¿ì ±è¿ìºóÀÇ ±ÙÈ²À» ÀüÇØ ÁÖ¸ñ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. Ã¤³ÎA ‘Ç³¹®À¸·Î µé¾ú¼î’ ÇÑ Àå¸é Ä¸Ã³.
¹æ¼ÛÀÎ È«¼®ÃµÀÌ ºñÀÎµÎ¾ÏÀ» ¾Î°í ÀÖ´Â ¹è¿ì ±è¿ìºóÀÇ ±ÙÈ²À» ÀüÇØ ÁÖ¸ñ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
22ÀÏ Àç¹æ¼ÛµÈ Á¾ÇÕÆí¼ºÃ¤³Î Ã¤³ÎA ‘Ç³¹®À¸·Î µé¾ú¼î’¿¡¼´Â È«¼®ÃµÀÌ Æò¼Ò Ä£ºÐÀÌ ÀÖ´Â ±è¿ìºó°ú ÃÖ±Ù ¹®ÀÚ¸¦ ÁÖ°í ¹ÞÀº ÀÌ¾ß±â¸¦ ÀüÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ±×´Â “±è¿ìºó ±ºÀº ¿ö³«¿¡ ¸¹ÀÌ ¾Æ³¢´Â ÈÄ¹èÀÌ°í Ä£ÇÏ°Ô Áö³»´Â »çÀÌ´Ù. ¾ÆÇÁ´Ù´Â ¼Ò½ÄÀ» µé¾úÀ»¶§ ³Ê¹« °ÆÁ¤µÆ´Ù”¸ç ¸»¹®À» ¿¾ú´Ù.
ÀÌ¾î “°¨È÷ ¿¬¶ôÀ» ÇÏ±â°¡ Âü µÎ·Æ´õ¶ó. (±×·³¿¡µµ) ¾ü±×Àú²² »õÇØ ¹®ÀÚ¸¦ º¸³Â´Ù”¸ç “Àúµµ ¿¬¸»¿¡ ¾ÆÆÄ¼ ¾ÆÆÄº¸´Ï '°Ç°ÀÌ °¡Àå Áß¿äÇÑ °Í °°´Ù’°í º¸³»´Ï ‘¸¹ÀÌ ÁÁ¾ÆÁ³´Ù. Á¶±Ý´õ È¸º¹ÇÏ°í ¿¬¶ôÁÖ°í ½Í´Ù’°í ¿¬¶ôÀ» ¿Ô´õ¶ó”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ ±è¿ìºóÀº ÃÖ±Ù ÀÚÇÊÆíÁö¸¦ ÅëÇØ ±ÙÈ²À» ¾Ë¸®±âµµ Çß´Ù.
±×´Â Áö³ÇØ 12¿ù¸» ÆÒÄ«Æä¸¦ ÅëÇØ “ÀÏÂï ¼Ò½Ä ÀüÇÏ°í ½Í¾ú´Âµ¥ Á¤½Å ¾øÀÌ Ä¡·á ¹Þ°í ¸öÀ» Ãß½º¸£´À¶ó 7°³¿ùÀÌ¶õ ½Ã°£ÀÌ ÈÇÂ½ Áö³ª°¡ ¹ö·È½À´Ï´Ù”¸ç “»ç½Ç ÇÑµ¿¾È ÀúÀÇ ÀÌ¸§ÀÌ ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î¿¡ ¿À¸¦ ¶§¸¶´Ù ÀúÁ¶Â÷µµ ´úÄÀ´úÄÀ °ÌÀÌ ³ª¼ ½Ã°£ÀÌ ´õ °É·È´ø °Í °°½À´Ï´Ù. ±×·¡µµ ¿ÃÇØ°¡ °¡±â Àü¿¡´Â ²À ÀüÇÏ°í ½Í¾ú½À´Ï´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¶ÇÇÑ ÀÚ½ÅÀÇ ºñÀÎµÎ¾Ï Åõº´ »óÈ²¿¡ ´ëÇØ “ÇöÀç Àú´Â Ä¡·á¸¦ Àß ¸¶Ä¡°í ÁÖ±âÀûÀ¸·Î ÃßÀû°Ë»ç¸¦ ÇÏ¸ç È¸º¹ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. °¡º±°Ô »êÃ¥µµ ÇÏ°í ÀÖ°í ½Ä»çµµ ±ÔÄ¢ÀûÀ¸·Î ÇÏ¸é¼ ¿¹Àüº¸´Ù´Â Ã¼·ÂÀÌ Á¶±Ý¾¿ ÁÁ¾ÆÁö°í ÀÖÀ½À» ´À³§´Ï´Ù”¶ó°í ¾Ë·È´Ù.
µ¡ºÙ¿© “ÇÏÁö¸¸ ¾Æ¹«·¡µµ ´Ù½Ã ÀÎ»çµå¸®±â±îÁö´Â ½Ã°£ÀÌ Á¶±ÝÀº ´õ ÇÊ¿äÇÒ °Í °°½À´Ï´Ù. ÀÌ¹øÀ» °è±â·Î ´õ¿í °Ç°¿¡ ½Å°æ ½á¼ ±âºÐ ÁÁÀº ¼Ò½Ä¸¸ µé·Áµå¸± ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°Ú½À´Ï´Ù”¶ó°í ÀüÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, ±è¿ìºóÀº Áö³ÇØ 5¿ù ºñÀÎµÎ¾ÏÀ» Áø´Ü ¹Þ¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >