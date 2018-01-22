¡®ºñÀÎµÎ¾Ï¡¯ ±è¿ìºó ¡°°¡º±°Ô »êÃ¥, Ã¼·Â È¸º¹ ´À²¸¡±...È«¼®Ãµ ¡°¸¹ÀÌ ÁÁ¾ÆÁ³´Ù´õ¶ó¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.22 ¿ù 18:10
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.01.22  
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¡ã ¹æ¼ÛÀÎ È«¼®ÃµÀÌ ºñÀÎµÎ¾ÏÀ» ¾Î°í ÀÖ´Â ¹è¿ì ±è¿ìºóÀÇ ±ÙÈ²À» ÀüÇØ ÁÖ¸ñ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. Ã¤³ÎA ‘Ç³¹®À¸·Î µé¾ú¼î’ ÇÑ Àå¸é Ä¸Ã³.

 

¹æ¼ÛÀÎ È«¼®ÃµÀÌ ºñÀÎµÎ¾ÏÀ» ¾Î°í ÀÖ´Â ¹è¿ì ±è¿ìºóÀÇ ±ÙÈ²À» ÀüÇØ ÁÖ¸ñ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

22ÀÏ Àç¹æ¼ÛµÈ Á¾ÇÕÆí¼ºÃ¤³Î Ã¤³ÎA ‘Ç³¹®À¸·Î µé¾ú¼î’¿¡¼­´Â È«¼®ÃµÀÌ Æò¼Ò Ä£ºÐÀÌ ÀÖ´Â ±è¿ìºó°ú  ÃÖ±Ù ¹®ÀÚ¸¦ ÁÖ°í ¹ÞÀº ÀÌ¾ß±â¸¦ ÀüÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ±×´Â “±è¿ìºó ±ºÀº ¿ö³«¿¡ ¸¹ÀÌ ¾Æ³¢´Â ÈÄ¹èÀÌ°í Ä£ÇÏ°Ô Áö³»´Â »çÀÌ´Ù. ¾ÆÇÁ´Ù´Â ¼Ò½ÄÀ» µé¾úÀ»¶§ ³Ê¹« °ÆÁ¤µÆ´Ù”¸ç ¸»¹®À» ¿­¾ú´Ù.

ÀÌ¾î “°¨È÷ ¿¬¶ôÀ» ÇÏ±â°¡ Âü µÎ·Æ´õ¶ó. (±×·³¿¡µµ) ¾ü±×Àú²² »õÇØ ¹®ÀÚ¸¦ º¸³Â´Ù”¸ç “Àúµµ ¿¬¸»¿¡ ¾ÆÆÄ¼­ ¾ÆÆÄº¸´Ï '°Ç°­ÀÌ °¡Àå Áß¿äÇÑ °Í °°´Ù’°í º¸³»´Ï ‘¸¹ÀÌ ÁÁ¾ÆÁ³´Ù. Á¶±Ý´õ È¸º¹ÇÏ°í ¿¬¶ôÁÖ°í ½Í´Ù’°í ¿¬¶ôÀ» ¿Ô´õ¶ó”°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ ±è¿ìºóÀº ÃÖ±Ù ÀÚÇÊÆíÁö¸¦ ÅëÇØ ±ÙÈ²À» ¾Ë¸®±âµµ Çß´Ù.

±×´Â Áö³­ÇØ 12¿ù¸» ÆÒÄ«Æä¸¦ ÅëÇØ “ÀÏÂï ¼Ò½Ä ÀüÇÏ°í ½Í¾ú´Âµ¥ Á¤½Å ¾øÀÌ Ä¡·á ¹Þ°í ¸öÀ» Ãß½º¸£´À¶ó 7°³¿ùÀÌ¶õ ½Ã°£ÀÌ ÈÇÂ½ Áö³ª°¡ ¹ö·È½À´Ï´Ù”¸ç “»ç½Ç ÇÑµ¿¾È ÀúÀÇ ÀÌ¸§ÀÌ ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î¿¡ ¿À¸¦ ¶§¸¶´Ù ÀúÁ¶Â÷µµ ´úÄÀ´úÄÀ °ÌÀÌ ³ª¼­ ½Ã°£ÀÌ ´õ °É·È´ø °Í °°½À´Ï´Ù. ±×·¡µµ ¿ÃÇØ°¡ °¡±â Àü¿¡´Â ²À ÀüÇÏ°í ½Í¾ú½À´Ï´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.

¶ÇÇÑ ÀÚ½ÅÀÇ ºñÀÎµÎ¾Ï Åõº´ »óÈ²¿¡ ´ëÇØ “ÇöÀç Àú´Â Ä¡·á¸¦ Àß ¸¶Ä¡°í ÁÖ±âÀûÀ¸·Î ÃßÀû°Ë»ç¸¦ ÇÏ¸ç È¸º¹ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. °¡º±°Ô »êÃ¥µµ ÇÏ°í ÀÖ°í ½Ä»çµµ ±ÔÄ¢ÀûÀ¸·Î ÇÏ¸é¼­ ¿¹Àüº¸´Ù´Â Ã¼·ÂÀÌ Á¶±Ý¾¿ ÁÁ¾ÆÁö°í ÀÖÀ½À» ´À³§´Ï´Ù”¶ó°í ¾Ë·È´Ù.

µ¡ºÙ¿© “ÇÏÁö¸¸ ¾Æ¹«·¡µµ ´Ù½Ã ÀÎ»çµå¸®±â±îÁö´Â ½Ã°£ÀÌ Á¶±ÝÀº ´õ ÇÊ¿äÇÒ °Í °°½À´Ï´Ù. ÀÌ¹øÀ» °è±â·Î ´õ¿í °Ç°­¿¡ ½Å°æ ½á¼­ ±âºÐ ÁÁÀº ¼Ò½Ä¸¸ µé·Áµå¸± ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°Ú½À´Ï´Ù”¶ó°í ÀüÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí, ±è¿ìºóÀº Áö³­ÇØ 5¿ù ºñÀÎµÎ¾ÏÀ» Áø´Ü ¹Þ¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    1
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    6
    ¡®ÇÏÁö¿ø µ¿»ý¡¯ ÍºÀüÅÂ¼ö, ¡°´õÀÌ»ó ¾È³ç¡±...6³âÀü ³²±ä±Û ¡®ÇØÅ·?¡¯ ³í¶õ ÀçÁ¶¸í
    7
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    9
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    10
    [UFC 220] ¹Ì¿ÀÄ¡Ä¡ ´ë Àº°¡´© ¿¹»ó ½ÂÀÚ´Â?¡¦µµ¹Ú»ç ¡°Àº°¡´© ½Â¸® È®·ü 61%¡±
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£Çà»ç°èÈ¹(2017³â 1¿ù 22ÀÏ~)
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2018³â 1¿ù 22ÀÏ~)
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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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