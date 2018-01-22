¡®ºñÀÎµÎ¾Ï¡¯ ±è¿ìºó, À§µ¶¼³¡¤°áº°¼³ µî ÀÏÃ¼ ºÎÀÎ¡¦¡°½Å¹Î¾Æ°¡ °£È£ÇØÁà, ÁÁ¾ÆÁö´Â Áß¡±

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ºñÀÎµÎ¾ÏÀ¸·Î Åõº´ÁßÀÎ ¹è¿ì ±è¿ìºóÀÇ ±ÙÈ²ÀÌ °ø°³µÅ ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù.
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È«¼®ÃµÀº “ÃÖ±Ù 2018³â »õÇØ ¹®ÀÚ¸¦ ±è¿ìºó¿¡°Ô º¸³Â´Ù”¸ç “¿ìºó ±ºÀÌ ‘¸¹ÀÌ ÁÁ¾ÆÁ³´Ù. Á¶±Ý ´õ È¸º¹ÇÑ µÚ ³ªÁß¿¡ ÀÎ»ç¸¦ µå¸®°í ½Í´Ù’°í ´äÀÌ ¿Ô´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
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ÀÌ³¯ ±è¿ìºó°ú ¿¬ÀÎÀÎ ½Å¹Î¾Æ°¡ °áº°ÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï³Ä´Â ¼Ò¹®¿¡ ´ëÇØ¼µµ ÇÑ ÆÐ³ÎÀº “ÃÖ±Ù¿¡µµ °£È£»ç ºÐµéÀÌ ½Å¹Î¾Æ ¾¾°¡ ¾î±è¾øÀÌ º´¿ø¿¡ ¿Í¼ (±è¿ìºóÀ»)°£È£ÇÑ´Ù°í ¸»ÇÑ °ÍÀ» º¸¸é Çì¾îÁüÀº ¾Æ´Ñ °Í °°´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
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