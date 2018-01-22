±è»ó¹Î, 16³â¸¸¿¡ ¹æ¼Û Ãâ¿¬ ¼Ò°¨Àº? ¡°³ë·¡ ¹ú½á 13³âÀü¡¦³ª¿À±â ¸Á¼³¿´´Ù¡±

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±è»ó¹ÎÀÌ 16³â¸¸¿¡ ¹æ¼Û¿¡ Ãâ¿¬ÇÑµ¥ ´ëÇÑ ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù.
21ÀÏ ¹ã ¹æ¼ÛµÈ JTBC ‘ÅõÀ¯ÇÁ·ÎÁ§Æ® ½´°¡¸Ç2’ 2È¸¿¡´Â Æ÷Áö¼Ç ÀÓÀç¿í°ú ±è»ó¹ÎÀÌ ‘½´°¡¸Ç’À¸·Î µîÀåÇØ ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÄ×´Ù.
±è»ó¹ÎÀÌ ¸¶Áö¸·À¸·Î ¹æ¼Û¿¡ Ãâ¿¬Çß´ø°Ç 2002³âÀ¸·Î ¹«·Á 16³â ÀüÀÌ´Ù. ÀÌ³¯ ±è»ó¹ÎÀº ´Ù¼Ò ±äÀåÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î “³ª¿À±â ¸Á¼³¿´´Ù”¸é¼µµ “¿¬¿¹°è¿Í ³»°¡ Àß ¸Â´Â °Í °°´Ù”°í ¸»ÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
±è»ó¹ÎÀº ¹æ¼Û Ãâ¿¬¿¡ ¾Õ¼ Áö³ 19ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ “¿À·£¸¸¿¡ ³»³ë·¡ µéÀ¸´Ï Âü ÁÁÀ¸´Ù. ¹ú½á 13³â ÀüÀÌ¶ó´Ï... ÃâÃ³:À¯Æ©ºê #¸ô¶ó¾ßÇØ #¿À·£¸¸ #ÀþÀº±è»ó¹Î #¾ÆÁ÷µµ½ß½ß”ÀÌ¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² ¿µ»ó ÇÏ³ª¸¦ °ÔÀçÇØ ±ÙÈ²À» ÀüÇÏ±âµµ Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ±è»ó¹ÎÀÌ °ø°³µÈ ¿µ»ó ¼Ó¿¡´Â SBS ‘°Ç»§¼±»ý°ú º°»çÅÁ’ OSTÀÎ ±è»ó¹ÎÀÇ ‘¸ô¶ó¾ßÇØ’ÀÇ À½¿øÀÌ ´ã°Ü ÀÖ¾ú´Ù.
ÇÑÆí ±è»ó¹ÎÀÇ ¹æ¼Û Á÷ÈÄ ÆÒµéÀº ±è»ó¹ÎÀÇ º¹±Í¸¦ ¹Ù¶ó°í ÀÖ´Ù.
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