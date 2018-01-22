±è»ó¹Î, 16³â¸¸¿¡ ¹æ¼Û Ãâ¿¬ ¼Ò°¨Àº? ¡°³ë·¡ ¹ú½á 13³âÀü¡¦³ª¿À±â ¸Á¼³¿´´Ù¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.22 ¿ù 18:10
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½ÂÀÎ 2018.01.22  
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ÀÌ³¯ ±è»ó¹ÎÀÌ °ø°³µÈ ¿µ»ó ¼Ó¿¡´Â SBS ‘°Ç»§¼±»ý°ú º°»çÅÁ’ OSTÀÎ ±è»ó¹ÎÀÇ ‘¸ô¶ó¾ßÇØ’ÀÇ À½¿øÀÌ ´ã°Ü ÀÖ¾ú´Ù.

ÇÑÆí ±è»ó¹ÎÀÇ ¹æ¼Û Á÷ÈÄ ÆÒµéÀº ±è»ó¹ÎÀÇ º¹±Í¸¦ ¹Ù¶ó°í ÀÖ´Ù.

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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