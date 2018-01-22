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22ÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã 40ºÐ²²ºÎÅÍ µð½ºÄÚµå Á¢¼Ó ¹× ÀÌ¿ëÀÌ ¾È µÈ´Ù´Â Á¦º¸±ÛµéÀÌ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿Í SNS µîÁö¿¡ ¼Ó¼Ó °ÔÀçµÇ°í ÀÖ´Ù.
µð½ºÄÚµå ¼¹ö Àå¾Ö ÀÌÀ¯´Â ¾ÆÁ÷ ¹àÇôÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ´Ù¸¸ µð½ºÄÚµå ÃøÀº ¿ÀÈÄ 4½Ã 30ºÐ²² °ø½Ä SNS¸¦ ÅëÇØ “Àå¾Ö¸¦ ÇØ°áÇÏ±â À§ÇØ ¼¹ö¸¦ ¸®ºÎÆÃÁßÀÌ´Ù. ¼¹ö ¸®ºÎÆÃÀ» ÅëÇØ ¹®Á¦°¡ ÇØ°áµÉ °ÍÀÌ¶ó »ý°¢µÇÁö¸¸ È¤½Ã ¸ð¸£´Ï È¨ÆäÀÌÁö¿¡¼ ÃÖ½Å ¾÷µ¥ÀÌÆ®¸¦ È®ÀÎÇÏ±æ ¹Ù¶õ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí ‘µð½ºÄÚµå’´Â 2015³â 5¿ù¿¡ µîÀåÇÑ ¸Þ½ÅÀú ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ±×µ¿¾È °ÔÀÌ¸ÓµéÀÌ »ç¿ëÇÏ´ø ‘ÅäÅ© ¿Â’ÀÌ³ª ‘½ºÄ«ÀÌÇÁ’¿Í À¯»çÇÑ ÇüÅÂ¸¦ Áö³æ´Ù.
ÇöÀç ‘µð½ºÄÚµå’ÀÇ ÇÏ·ç Æò±Õ ÀÌ¿ë°´Àº 900¸¸ ¸í Á¤µµÀÌ¸ç ÇÏ·ç Æò±Õ 2¾ï °³ÀÇ ¸Þ½ÃÁö°¡ ¿À°¡°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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