Á¤Çö, Á¶ÄÚºñÄ¡ 3-0 ²ª°í 8°­ ÁøÃâ¡¦¡°2³â Àü 0-3 ÆÐ¹è ¿Ïº®È÷ ¼³¿åÇØ¡±

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ÇÑ±¹ Å×´Ï½ºÀÇ ±â´ëÁÖ Á¤Çö(¼¼°è·©Å· 58À§)ÀÌ Àü ¼¼°è·©Å· 1À§ ³ë¹ÙÅ© Á¶ÄÚºñÄ¡(¼¼¸£ºñ¾Æ·14À§)¿ÍÀÇ °æ±â¿¡¼ ½Â¸®Çß´Ù.
Á¤ÇöÀº 22ÀÏ(ÀÌÇÏ ÇÑ±¹½Ã°£) È£ÁÖ ¸á¹ö¸¥¿¡¼ ¿¸° È£ÁÖ¿ÀÇÂ 16°Àü 1¼¼Æ®¿¡¼ Á¶ÄÚºñÄ¡¸¦ 3-0(7-6, 7-5, 7-6)À¸·Î ²ª°í 8°¿¡ ÁøÃâÇß´Ù.
±×¾ß¸»·Î Ä¡¿ÇÑ Á¢ÀüÀÌ¾ú´Ù.
Á¤ÇöÀº 1¼¼Æ®ºÎÅÍ Å¸ÀÌºê·¹ÀÌÅ©¿¡ µ¹ÀÔÇÒ Á¤µµ·Î Á¶ÄÚºñÄ¡¿Í Ä¡¿ÇÑ °æ±â¸¦ ÆîÃÆ´Ù. Á¤ÇöÀº ÃÊ¹Ý °æ±â¸¦ ÀÌ²ø¾î °¡¸ç 4-0À¸·Î ¸ÖÂïÀÌ Á¶ÄÚºñÄ¡¸¦ µûµ¹·ÈÀ¸³ª Á¶ÄÚºñÄ¡´Â Æ÷±âÇÏÁö ¾Ê°í Á¤ÇöÀÇ µÚ¸¦ ¹ÙÂ¦ ÂÑ¾Ò´Ù.
Å¸ÀÌºê·¹ÀÌÅ©·Î µ¹ÀÔÇÑ ³¡¿¡ Ã¹ ¼¼Æ®¸¦ µû³½ Á¤ÇöÀº 2¼¼Æ®¿¡¼µµ Á¶ÄÚºñÄ¡¿Í ¼Õ¿¡ ¶¡À» Áã´Â °æ±â¸¦ ÆîÃÆ´Ù. Á¤ÇöÀº Ã¹ ¼ºê °ÔÀÓºÎÅÍ ³× ¹øÀÇ µà½º ³¡¿¡ ¿Ïº®ÇÑ Æ÷ÇÚµå ´Ù¿î ´õ ¶óÀÎÀ¸·Î Á¡¼ö¸¦ Ã¬°å´Ù. ¿©±â¿¡ ÀÌ¾î Á¤ÇöÀº Á¶ÄÚºñÄ¡ÀÇ ¼ºê °ÔÀÓµµ ºü¸£°Ô ºê·¹ÀÌÅ©ÇÏ¸ç °ÔÀÓÀ» 2-0À¸·Î ÀÌ²ø¾ú´Ù.
1¼¼Æ® ¶§¿Í ºñ½ÁÇÑ Èå¸§ÀÌ¾ú´Ù. 2¼¼Æ® µÎ ¹øÂ° °ÔÀÓ ¿ª½Ã ·¯ºê °ÔÀÓÀ¸·Î Àâ¾Æ³»¸ç 3-0À» ¸¸µç Á¤ÇöÀº Á¶ÄÚºñÄ¡¸¦ µûµ¹·È´Ù. ÇÏÁö¸¸ Á¶ÄÚºñÄ¡´Â 1¼¼Æ® ¶§Ã³·³ ´Ù½Ã Á¤ÇöÀ» µû¶óºÙ¾ú´Ù.
5-5ÀÇ ÆØÆØÇÑ Á¢Àü Áß Á¤ÇöÀº ÀÚ½ÅÀÇ ¼ºê °ÔÀÓÀ» ÁöÄÑ³»¸é¼ ´Ù½Ã 6-5·Î ¾Õ¼°¡±â ½ÃÀÛÇß°í °á±¹ Á¶ÄÚºñÄ¡ÀÇ ¼ºê °ÔÀÓ¿¡¼ µà½º ½ÂºÎ ³¡¿¡ 2¼¼Æ®µµ ½Â¸®Çß´Ù.
Á¤ÇöÀÇ 3¹øÂ° ¼¼Æ®µµ ºñ½ÁÇß´Ù. ´Ù¸¸ 3¼¼Æ®¿¡¼ Á¶ÄÚºñÄ¡°¡ ¸ÕÀú 1Á¡À» ³»¸ç ¾Õ¼°¬´Ù. ÇÏÁö¸¸ Á¤ÇöÀº Â÷ºÐÇÏ°Ô Á¶ÄÚºñÄ¡¸¦ ÂÑ¾Ò°í 1¼¼Æ®¿Í °°Àº 7-6À¸·Î 3¼¼Æ®¸¦ µû³»¸ç 3-0 ¿Ï½ÂÀ» °Åµ×´Ù.
¾Õ¼ Á¤ÇöÀº 2³â Àü 2016 È£ÁÖ¿ÀÇÂ 1¶ó¿îµå¿¡¼ Á¶ÄÚºñÄ¡¿Í ¸ÂºÙ¾î 0-3À¸·Î ÆÐ¹èÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ¹ø °æ±â¿¡¼ 2³â Àü °á°ú¸¦ ¹Ý´ë·Î µÚÁý¾î 3-0À¸·Î Á¶ÄÚºñÄ¡¿¡°Ô¼ ¿Ïº®ÇÑ ½Â¸®¸¦ °Åµ×´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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