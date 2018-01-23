¡®µµÇÎ ¿¬·ç¡¯ ¾ÈÇö¼ö ¡°ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ Æ÷±âÇÒ ¼ö ¾ø´Â ¹«´ë¡±...°­·Â ÃâÀüÀÇÁö ÀüÇßÁö¸¸ ¡®ÁÂÀý¡¯

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|¡ã ·¯½Ã¾Æ ±¹ÀûÀ¸·Î ±ÍÈÇÑ ¼îÆ®Æ®·¢ ¼±¼ö ¾ÈÇö¼ö(·¯½Ã¾Æ¸í ºòÅä¸£ ¾È)°¡ µµÇÎ¹®Á¦·Î 2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ¿¡ ÃâÀüÇÒ ¼ö ¾ø°Ô µÆ´Ù.
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23ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) ½ºÆ÷Ã÷ ÀÍ½ºÇÁ·¹½º µî ·¯½Ã¾Æ ¾ð·Ð¿¡ µû¸£¸é IOC ·¯½Ã¾Æ ¼±¼ö ¿Ã¸²ÇÈ ÃâÀü ¿©ºÎ°áÁ¤À§¿øÈ¸´Â ¾ÈÇö¼ö´Â ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ ÃâÀüÀ» ºÒÇãÇß´Ù. ¼¼°è¹ÝµµÇÎ±â±¸(WADA)ÀÇ µµÇÎÁ¶»ç°á°ú¸¦ ¹ßÇ¥ÇÑ ‘¸Æ¶ó·» º¸°í¼’ ¸í´Ü¿¡ ¾ÈÇö¼öÀÇ ÀÌ¸§ÀÌ ¿Ã¶ú ¶§¹®ÀÌ´Ù.
·¯½Ã¾Æ ¼±¼öµéÀº ÀÌ¹ø ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ¿¡ µµÇÎ°Ë»ç¸¦ Åë°úÇßÀ»¶§ ‘°³ÀÎÀÚ°Ý’À¸·Î ÃâÀüÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.
¾Õ¼ ·¯½Ã¾Æ´Â Áö³ 2014³â ¼ÒÄ¡µ¿°è¿Ã¸²ÇÈÀ» À§ÇØ ¼±¼ö´ÜÀÇ Á¶Á÷ÀûÀÎ µµÇÎÀ» ´«°¨¾Ò´Ù ±¹Á¦¿Ã¸²ÇÈÀ§¿øÈ¸(IOC)·ÎºÎÅÍ ¹ß°¢µÆ´Ù. WADA°¡ 2016 ¸®¿ì ÇÏ°è¿Ã¸²ÇÈÀ» ¾ÕµÎ°í ¸Æ¶ó·» º¸°í¼¸¦ ÅëÇØ ·¯½Ã¾Æ°¡ 2011³âºÎÅÍ 5³â°£ 1000¿© ¸íÀÇ µµÇÎ °á°ú¸¦ Á¶ÀÛÇß´Ù°í ¹àÇô ³Â±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
ÀÌ¿¡ ·¯½Ã¾Æ ¼±¼öµéÀº ·¯½Ã¾Æ ±¹±â¸¦ ´Þ°í´Â ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ Âü°¡¸¦ ÇÒ ¼ö ¾ø¾ú´Ù. ´Ù¸¸ IOC´Â Áö³ÇØ 12¿ù ÃÊ ¿¹¿Ü·Î µµÇÎ ÀÇÈ¤¿¡¼ ±ú²ýÇÑ ¼±¼öµéÀÌ ‘°³ÀÎ ÀÚ°Ý’À¸·ÎÀÇ ÃâÀüÀº Çã¿ëÇß´Ù.
¾ÈÇö¼öµµ ·¯½Ã¾Æ ±¹±â ´ë½Å ¿À·û±â¸¦ ´Þ°í ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ¿¡ ÃâÀüÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¾ú´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ °èÈ¹ ¶ÇÇÑ ¹°°ÅÇ°ÀÌ µÆ´Ù.
¾È ¼±¼ö´Â ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ ÃâÀü¿¡ ´ëÇÑ ¿¸ÁÀÌ ÄÇ´Ù.
IOCÀÇ ¹ßÇ¥ Á÷ÈÄ, ·¯½Ã¾ÆÀÇ º¸ÀÌÄà¼³ÀÌ µ¹ÀÚ ¾ÈÇö¼ö´Â ÇÑ ¸ÅÃ¼¸¦ ÅëÇØ “¸¸¾à ·¯½Ã¾Æ ´ç±¹ÀÌ ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ º¸ÀÌÄà ¼±¾ðÀ» ÇÑ´Ù¸é °³ÀÎ ÀÚ°ÝÀ¸·Î ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ¿¡ ³ª¼³ °Í”ÀÌ¶ó¸ç “ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈÀ» À§ÇØ 4³âÀ» ÁØºñÇß´Ù. Æ÷±âÇÒ ¼ö ¾ø´Â ¹«´ë”¶ó°í °·ÂÇÑ ÃâÀü ÀÇÁö¸¦ ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ JTBC ‘´º½º·ë’°ú ÀüÈ ÀÎÅÍºä¿¡¼µµ “¿Ã¸²ÇÈ¸¸ ¹Ù¶óºÃ´Âµ¥ ÀÌ·± ¼Ò½ÄÀº ¿¹»óÇÏÁö ¸øÇß´Ù. ³î¶ú´Ù”¸é¼ “ÀÏ´Ü Áö±Ý ÀÚ¸®¿¡¼ ¿½ÉÈ÷ ÈÆ·ÃÇÏ°Ú´Ù”°í ÆòÃ¢ÇàÀ» ÇâÇÑ °ÇÑ ÀÇÁö¸¦ ³ªÅ¸³½ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, ¾ÈÇö¼ö´Â Áö³ 2006³â Åä¸®³ë¿Ã¸²ÇÈ¿¡¼ ÇÑ±¹ ±¹ÀûÀ¸·Î 3°ü¿Õ, 2011³â ·¯½Ã¾Æ ±¹ÀûÀ» ÃëµæÇÑ ÈÄ¿¡µµ 2014³â ¼ÒÄ¡¿Ã¸²ÇÈ¿¡¼ 3°ü¿Õ¿¡ ¿À¸¥ Á¤»ó±Þ ¼±¼ö´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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