¡®¹«¸í½ÃÀý ÀÏÈ­ ³í¶õ¡¯ Á¦ÀÌºí·¢, ÆíÁý ³»¿ë ´õÇØÁø ÇØ¸í...¡°¾Ë°íº¸´Ï ¾Ç¸¶ÀÇ ÆíÁýÀÌ ¹®Á¦?¡±

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Á¦ÀÌºí·¢Àº 23ÀÏ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ “‘¿ù 3¸¸¿øÀÌ ¸»ÀÌ µÇ³Ä’ ‘±×·³ ¾Ë¹Ù¸¦ ÇÏÁö’¶ó°í ÇÏ´Â ºÐµé ¸»¾¸µµ ¸Â´Ù. ±×·¯³ª ÆíÁýµÈ ºÎºÐÀÌ ¸¹´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¾Õ¼ Á¦ÀÌºí·¢Àº 22ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ tvN ‘ÅäÅ©¸ó’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ‘ÇÑ ´Þ ¼öÀÔÀÌ 3¸¸ ¿øÀÌ¾ú´Ù’ ‘¼¼ ´Þ Á¤µµ´Â ÇÏ·ç ÄÅ¶ó¸éÀ» ¸Ô°í ´ÙÀ½³¯À» ±¾À¸¸é¼ »ì¾Ò´Ù’¶ó°í ÅÐ¾î³ù´Ù. ÀÌ¿¡ ³×Æ¼ÁðµéÀº “¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ®¸¦ ÇÏ¸é µÇÁö¿Ö °¨¼ºÆÈÀÌ³Ä“ “¾Æ¹«¸® µé¾îµµ º¯¸íÀÌ´Ù”¸ç ¾ÇÇÃÀ» ½ñ¾Æ³Â´Ù.
ÀÌ Á¡¿¡ ´ëÇØ “´ç½Ã ³ª´Â ¾Ë¹Ù¸¦ ÇÒ ¼ö ¾ø¾ú´Ù. ¿¬½À½Ç¿¡ »ç´Â Á¶°ÇÀ¸·Î ¾ß°£¿¡´Â °æºñ´ëÇàÀ¸·Î »ýÈ°Çß´Ù. ¶ÇÇÑ ¿¬½À ½Ã°£ÀÌ Á¤ÇØÁ® ÀÖ¾ú´Âµ¥ ½Ã°£À» ÁöÅ°Áö ¸øÇÏ¸é ¹æÃâµÇ´Â »óÈ²ÀÌ¾ú´Ù. Â«À» ³»¼¶óµµ ¾Ë¹Ù¸¦ ÇÏ·Á°í ÇßÁö¸¸ Àß ½áÁÖÁöµµ ¾Ê¾Ò´Ù. ±×·¡¼ Æ´¸¸ ³ª¸é ¸·³ëµ¿ÆÇÀ¸·Î ³ª°¡±âµµ Çß´Ù”°í ÇØ¸íÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ÄÅ¶ó¸é ¿¡ÇÇ¼Òµåµµ Áø½ÇÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
±×´Â “¸î ³âÀ» ±×·± °ÍÀº ¾Æ´Ï°í µÎ ¼¼´Þ ±×·¨´Ù°í ¸»Çß´Âµ¥ Á¶±Ý °úÀåµÅ ¹æ¼ÛµÆ´Ù. ±»ÀÌ ¼³¸íÇÒ ÇÊ¿ä ¾ø´Â °ú°Å¶ó°íµµ »ý°¢ÇßÁö¸¸ ºÎ¸ð´ÔÀÌ °¡½¿ ¾ÆÆÄÇÏ½ÇµíÇØ ÀÌ·¸°Ô ÇØ¸í ¾Æ´Ñ ÇØ¸í ±Û Á¶½É½º·¹ ¿Ã·Áº»´Ù”°í Àü¸»Çß´Ù.
µ¡ºÙ¿© “Çã¼úÇÏ°í, ½Ç¼öµµ ¸¹ÀÌ ÇÏÁö¸¸ ÁøÁ¤¼º ÀÖ´Â »ç¶÷À¸·Î »ìµµ·Ï ³ë·Â ÇÏ°Ú´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
ÀÌ³¯ Á¦ÀÌºí·¢ÀÇ ÇØ¸í±ÛÀ» º» ÆÒµéÀº “¾Ç¸¶ÀÇ ÆíÁýÀÌ ÀÖ¾ú±¸³ª” “ÇÇµð°¡ ÀÚ±ØÀûÀÎ ºÎºÐ¸¸ Â¥Áý±âÇß±¸³ª” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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