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°¡»óÅëÈ °Å·¡ÀÚ°¡ 1ÀÏ 1000¸¸¿ø ÀÌ»ó ¶Ç´Â 7ÀÏ°£ 2000¸¸¿ø ÀÌ»ó ÀÔÃâ±ÝÇÏ´Â °æ¿ì³ª, ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ¹ýÀÎÀÌ³ª ´ÜÃ¼ÀÏ °æ¿ì ÇØ´ç ¹ýÀÎ ¹× ´ÜÃ¼ÀÇ °¡»óÅëÈ °Å·¡¸¦ À§ÇÑ ÀÔÃâ±Ý °Å·¡ÀÚ´Â ÀÚ±Ý¼¼Å¹À» ÀÇ½ÉÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±ÝÀ¶°Å·¡·Î ÀÎ½ÄµÈ´Ù.
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