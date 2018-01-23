|
|
|
|¡ã ¿ï»ê±â»ó´ë°¡ 23ÀÏ ¿ÀÈÄ 9½Ã¸¦ ±âÇØ ÇÑÆÄÁÖÀÇº¸¸¦ ¹ßÈ¿ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. SNSÄ¸Ã³.
¿ï»ê±â»ó´ë°¡ 23ÀÏ ¿ÀÈÄ 9½Ã¸¦ ±âÇØ ÇÑÆÄÁÖÀÇº¸¸¦ ¹ßÈ¿ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
±â»ó´ë´Â 24ÀÏ°ú 25ÀÏ ¿ï»ê ¾ÆÄ§ ÃÖÀú±â¿ÂÀÌ ¿µÇÏ 11µµ±îÁö ¶³¾îÁú °ÍÀ¸·Î ³»´ÙºÃ´Ù.
ÇÑÆÄÁÖÀÇº¸´Â ¾ÆÄ§ ÃÖÀú±â¿ÂÀÌ ¿µÇÏ 12µµ ÀÌÇÏ·Î ¶³¾îÁ® ÀÌÆ² ÀÌ»ó Áö¼ÓÇÏ°Å³ª ¾ÆÄ§ ÃÖÀú±â¿ÂÀÌ Àü³¯º¸´Ù 10µµ ÀÌ»ó ³·¾ÆÁú °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÒ ¶§ ³»·ÁÁø´Ù.
ÇÑÆí ¿ï»ê±¤¿ª½ÃÃ»ÀÌ 23ÀÏ ¿ÀÈÄ 1½Ã²² ±ä±ÞÀç³¹®ÀÚ¸¦ ÅëÇØ ÇÑÆÄÁÖÀÇº¸ ¹ßÈ¿ ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇß´Ù.
¿ï»ê±¤¿ª½ÃÃ»Àº ±ä±ÞÀç³¹®ÀÚ¿¡¼ “±ÝÀÏ 21½Ã ¿ï»ê ÇÑÆÄÁÖÀÇº¸ ¹ßÈ¿µÈ´Ù”¸ç “³ë¾àÀÚ ¿ÜÃâÀÚÁ¦, ¼öµµ µ¿ÆÄ¹æÁö¿Í ³óÃà¼ö»ê½Ã¼³ ÇÇÇØ ¹× ÈÀç ÁÖÀÇ”¸¦ ºÎÅ¹Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >