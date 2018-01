Á¾ÇöÀÇ ¸¶Áö¸· ½Å°î, Á¦¸ñ°ú °¡»ç º¸´Ï¡¦¡°¡®ºûÀÌ ³ª¡¯ ´«ºÎ¼Å ³ÊÀÇ ¸ðµç °Ô¡±

▲ 고(故) 종현의 마지막 선물, 유작 ‘포에트 l 아티스트’ (Poet ㅣ Artist)가 공개됐다. SM엔터테인먼트 제공.

23일 정오부터 음악 사이트인 멜론, 지니, 네이버뮤직 등을 통해 총 11곡이 담긴 종현의 새 앨범이 발매됐다.

앨범 ‘포에트│아티스트’는 종현이 마지막으로 작업했던 앨범으로, 소속사는 유가족과 충분히 논의 후 유작 공개를 결정했다.

이번 앨범에는 지난달 9-10일 열렸던 단독 콘서트를 통해 선공개된 ‘와플’(#Hashtag), ‘어떤 기분이들까(I'm so curious)’, ‘환상통(Only one you need)’ 등이 담겨있다. 또 신곡 ‘우리 봄이 오기 전에(Before our spring)’, ‘Sentimental’ 등 신곡도 함께 포함됐다.

특히 앨범 타이틀곡은 ‘빛이 나(Shinin')’는 종현이 직접 작사와 작곡을 한 곡이다. 그만큼 가사 내용에도 팬들의 이목이 집중되고 있다.

종현의 마지막 신곡을 접한 팬과 누리꾼들은 종현의 곡을 스트리밍 하며 그를 기리고 있다.

누리꾼들은 “마지막까지 아름다운 노래 남겨줘서 고마워요”, “종현아 넌 빛이 나”, “가사부터 제목까지 모든 게 아름답다”, “천국에서도 행복하고 고마웠어”, “잊지 않을게” 등의 반응을 보이며 종현을 기렸다. 디지털뉴스부

