Á¾ÇöÀÇ ¸¶Áö¸· ½Å°î, Á¦¸ñ°ú °¡»ç º¸´Ï¡¦¡°¡®ºûÀÌ ³ª¡¯ ´«ºÎ¼Å ³ÊÀÇ ¸ðµç °Ô¡±

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|¡ã °í(Íº) Á¾ÇöÀÇ ¸¶Áö¸· ¼±¹°, À¯ÀÛ ‘Æ÷¿¡Æ® l ¾ÆÆ¼½ºÆ®’ (Poet ¤Ó Artist)°¡ °ø°³µÆ´Ù. SM¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® Á¦°ø.
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23ÀÏ Á¤¿ÀºÎÅÍ À½¾Ç »çÀÌÆ®ÀÎ ¸á·Ð, Áö´Ï, ³×ÀÌ¹ö¹ÂÁ÷ µîÀ» ÅëÇØ ÃÑ 11°îÀÌ ´ã±ä Á¾ÇöÀÇ »õ ¾Ù¹üÀÌ ¹ß¸ÅµÆ´Ù.
¾Ù¹ü ‘Æ÷¿¡Æ®¦¢¾ÆÆ¼½ºÆ®’´Â Á¾ÇöÀÌ ¸¶Áö¸·À¸·Î ÀÛ¾÷Çß´ø ¾Ù¹üÀ¸·Î, ¼Ò¼Ó»ç´Â À¯°¡Á·°ú ÃæºÐÈ÷ ³íÀÇ ÈÄ À¯ÀÛ °ø°³¸¦ °áÁ¤Çß´Ù.
ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü¿¡´Â Áö³´Þ 9-10ÀÏ ¿·È´ø ´Üµ¶ ÄÜ¼Æ®¸¦ ÅëÇØ ¼±°ø°³µÈ ‘¿ÍÇÃ’(#Hashtag), ‘¾î¶² ±âºÐÀÌµé±î(I'm so curious)’, ‘È¯»óÅë(Only one you need)’ µîÀÌ ´ã°ÜÀÖ´Ù. ¶Ç ½Å°î ‘¿ì¸® º½ÀÌ ¿À±â Àü¿¡(Before our spring)’, ‘Sentimental’ µî ½Å°îµµ ÇÔ²² Æ÷ÇÔµÆ´Ù.
Æ¯È÷ ¾Ù¹ü Å¸ÀÌÆ²°îÀº ‘ºûÀÌ ³ª(Shinin')’´Â Á¾ÇöÀÌ Á÷Á¢ ÀÛ»ç¿Í ÀÛ°îÀ» ÇÑ °îÀÌ´Ù. ±×¸¸Å °¡»ç ³»¿ë¿¡µµ ÆÒµéÀÇ ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù.
Á¾ÇöÀÇ ¸¶Áö¸· ½Å°îÀ» Á¢ÇÑ ÆÒ°ú ´©¸®²ÛµéÀº Á¾ÇöÀÇ °îÀ» ½ºÆ®¸®¹Ö ÇÏ¸ç ±×¸¦ ±â¸®°í ÀÖ´Ù.
´©¸®²ÛµéÀº “¸¶Áö¸·±îÁö ¾Æ¸§´Ù¿î ³ë·¡ ³²°ÜÁà¼ °í¸¶¿ö¿ä”, “Á¾Çö¾Æ ³Í ºûÀÌ ³ª”, “°¡»çºÎÅÍ Á¦¸ñ±îÁö ¸ðµç °Ô ¾Æ¸§´ä´Ù”, “Ãµ±¹¿¡¼µµ Çàº¹ÇÏ°í °í¸¶¿ü¾î”, “ÀØÁö ¾ÊÀ»°Ô” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ¸ç Á¾ÇöÀ» ±â·È´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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