°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.23 È­ 18:13
¿¬¿¹/½Ã»ç
¾ÈÇö¼ö, ¡®¸Æ¶ó·» ¸®Æ÷Æ®¡¯ ¶§¹®¿¡ ÃâÀü±ÝÁö?¡¦·¯½Ã¾Æ ´çÈ¤ ¡°¸í´Ü¿¡ ÀÌ¸§ ¾ø´Âµ¥ ¿Ö?¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.01.23  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 22ÀÏ(ÀÌÇÏ ÇöÁö½Ã°£) ·¯½Ã¾Æ ÇöÁö ¸ÅÃ¼µéÀº “ºòÅä¸£ ¾È(¾ÈÇö¼ö)ÀÌ ±¹Á¦¿Ã¸²ÇÈÀ§¿øÈ¸(IOC)·ÎºÎÅÍ ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ °³ÀÎ ÀÚ°Ý ÃâÀü ºÒÇã ÆÇÁ¤À» ¹Þ¾Ò´Ù”°í º¸µµÇß´Ù. JTBCÄ¸Ã³.

 

¾ÈÇö¼öÀÇ ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ ÃâÀü¿¡ Àû½ÅÈ£°¡ µé¾î¿Ô´Ù.

22ÀÏ(ÀÌÇÏ ÇöÁö½Ã°£) ·¯½Ã¾Æ ÇöÁö ¸ÅÃ¼µéÀº “ºòÅä¸£ ¾È(¾ÈÇö¼ö)ÀÌ ±¹Á¦¿Ã¸²ÇÈÀ§¿øÈ¸(IOC)·ÎºÎÅÍ ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ °³ÀÎ ÀÚ°Ý ÃâÀü ºÒÇã ÆÇÁ¤À» ¹Þ¾Ò´Ù”°í º¸µµÇß´Ù.

ÇöÁö ¸ÅÃ¼´Â “¾È ¼±¼ö°¡ ‘¸Æ¶ó·» ¸®Æ÷Æ®’¿¡ ÀÌ¸§ÀÌ ¿Ã¶ó ÆòÃ¢ ¿Ã¸²ÇÈ¿¡ Âü°¡ÇÒ ¼ö ¾ø°Ô µÆ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

¸Æ¶ó·» ¸®Æ÷Æ®´Â Áö³­ 2016³â ¸®¿ìµ¥ÀÚ³×ÀÌ·ç ¿Ã¸²ÇÈ °³¸·¿¡ ¾Õ¼­ ¼¼°è¹ÝµµÇÎ±â±¸(WADA) À§¿øÈ¸°¡ ¹ßÇ¥ÇÑ º¸°í¼­·Î, ·¯½Ã¾ÆÀÇ ±¹°¡Àû µµÇÎ ÀÇÈ¤ÀÌ »ç½Ç·Î È®ÀÎµÅ Å« ³í¶õÀ» ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Ä×´Ù.

´ç½Ã ¸®Æ÷Æ®¿¡ µû¸£¸é 2012³â ÀÌÈÄ ·¯½Ã¾Æ°¡ 30°³ Á¾¸ñ ¼±¼öµé 580¸íÀÇ µµÇÎÅ×½ºÆ® ¾ç¼º »ùÇÃÀ» ÀºÆóÇß´Ù. ¶Ç ÀÌ °úÁ¤¿¡ ·¯½Ã¾Æ Ã¼À°ºÎ¿Í ·¯½Ã¾Æ¹ÝµµÇÎ±â±¸ ·¯½Ã¾Æ¿¬¹æ º¸¾È±¹ÀÌ ÃÑµ¿¿øµÈ °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù.

¸Æ¶ó·» ¸®Æ÷Æ®¿¡ ÀÌ¸§ÀÌ ¿À¸¥ ¼±¼ö´Â ¿Ã¸²ÇÈ ÃâÀü ÀÚ°ÝÀÌ ¿µ±¹ ¹ÚÅ»µÈ´Ù.

°³ÀÎ ÀÚ°Ý Âü°¡¸¦ ¿øÇÏ´Â ·¯½Ã¾Æ ¼±¼ö´Â µµÇÎ ¹®Á¦¿¡ ´ëÇØ °á¹éÇÔÀ» ÀÔÁõÇÑ ÈÄ ‘·¯½Ã¾Æ Ãâ½Å Ã¼À°ÀÎ’ÀÌ¶ó´Â Áß¸³ÀûÀÎ ÀÌ¸§À¸·Î ÃâÀüÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

IOCÀÇ ¾ÈÇö¼ö ÃâÀü ºÒ°¡ °áÁ¤¿¡ ´ëÇØ ¾Ë·º¼¼ÀÌ Å©¶óÇÁÃÊÇÁ ·¯½Ã¾Æºù»ó¿¬¸Í È¸ÀåÀº “¾È ¼±¼öÀÇ ÃâÀü ¹èÁ¦¿¡ ´ëÇØ ¾Æ´Â ¹Ù°¡ ¾ø´Ù”¸ç “¸Æ¶ó·» ¸®Æ÷Æ®¸¦ °ËÅäÇßÁö¸¸, °Å±â¿¡ ¾È ¼±¼ö¿¡ ´ëÇÑ ¾ð±ÞÀº ¾ø¾ú´Ù”¸ç ´çÈ¤½º·¯¿òÀ» ±ÝÄ¡ ¸øÇß´Ù.

¶Ç ·¯½Ã¾ÆÃ¼À°È¸ ´ë¸®ÀÎÀº “¿Ã¸²ÇÈ ÃâÀü±Ç ¿µ±¸¹ÚÅ»¿¡ ´ëÇÑ CAS Ã»¹®È¸°¡ 22ÀÏ ½ÃÀÛµÇ´Âµ¥ ¾ÈÇö¼ö¸¦ ÇöÀç ÀçÆÇ¿¡ Ãß°¡ÇÏ¿© Âü¿©½ÃÅ³ ½Ã°£Àû ¿©À¯°¡ ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ±îÁö ³²¾ÆÀÖÁö ¾Ê´Ù”°í »óÈ²À» ¼³¸íÇß´Ù.

¸¸¾à ÀÌ¹ø IOC °áÁ¤À» µÚÁýÁö ¸øÇÏ¸é ¾ÈÇö¼ö´Â ‘Æò»ý Âü°¡±Ç ¹ÚÅ»’·Î ¿Ã¸²ÇÈ °æ·ÂÀ» ºÒ¸í¿¹ ¸¶°¨ÇÏ°Ô µÅ ¾ÈÇö¼ö¿Í ·¯½Ã¾Æ, IOCÀÇ Çàº¸¿¡ ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®Ç¥ÀýÀÇÈ¤ ³í¶õ¡¯ Å×µð, È­Á¦¿µ»ó ¡®Å×µðÀÇ ÀÛ°î¹ý¡¯ ÀçÁ¶¸í...¡°²Þ¼Ó µéÀº °îÀ¸·Î Ã¢ÀÛ?¡±
  • ÀÎµµ³×½Ã¾Æ, ±Ô¸ð 6.4 ÁöÁø¿¡ Èçµé¡¦ÀÏº»¡¤ÇÊ¸®ÇÉ È­»ê ºÐÈ­±îÁö ¡®¹«½¼ ÀÏ?¡¯
  • °¡»óÈ­Æó ¶Ç Æò±Õ 10%ÀÌ»ó Æø¶ô ÀÌÀ¯´Â?¡¦¡°°Å·¡ ¸Å¸Å³»¿ªÀ¸·Î ¼¼±Ý ¸Å±æ µí¡±
  • [UFC220] ¹Ì¿ÀÄ¡Ä¡, ¸Í°ø ÆîÄ£ Àº°¡´© »ó´ë·Î ³ë·Ã¹Ì º¸¿©Áà¡¦½Â¸® ÈÄ ¡°³ª ¾Æºü µÈ´Ù!¡± Æ÷È¿
  • ¼ÛÀºÀÌ, ¡®¼¿·´ÆÄÀÌºê¡¯ÇÏ·ª.. ¹æ¼ÛÈ¸ÀÇÇÏ·ª.. ¡®Á¦2ÀÇ Àü¼º±â ÀÎÁõ¡¯...¡°ÀÏÀÌ ¸¹¾Æ ÈÞ¿ì¡±
    • ¡®Ç¥ÀýÀÇÈ¤ ³í¶õ¡¯ Å×µð, È­Á¦¿µ»ó ¡®Å×µðÀÇ ÀÛ°î¹ý¡¯ ÀçÁ¶¸í...¡°²Þ¼Ó µéÀº °îÀ¸·Î Ã¢ÀÛ?¡± ¡®Ç¥ÀýÀÇÈ¤ ³í¶õ¡¯ Å×µð, È­Á¦¿µ»ó ¡®Å×µðÀÇ ÀÛ°î¹ý¡¯ ÀçÁ¶¸í...¡°²Þ¼Ó µéÀº °îÀ¸·Î Ã¢ÀÛ?¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ÀÎµµ³×½Ã¾Æ, ±Ô¸ð 6.4 ÁöÁø¿¡ Èçµé¡¦ÀÏº»¡¤ÇÊ¸®ÇÉ È­»ê ºÐÈ­±îÁö ¡®¹«½¼ ÀÏ?¡¯
    2
    ÍºÀüÅÂ¼ö, ÇÏÁö¿ø°ú ³²´Þ¶ú´ø ³²¸Å¾Ö...¡°´©³ª°¡ ÀÖ¾î µçµçÇÏ´Ù¡±
    3
    ¡®ÇÏÁö¿ø µ¿»ý¡¯ ÍºÀüÅÂ¼ö, ¡°´õÀÌ»ó ¾È³ç¡±...6³âÀü ³²±ä±Û ¡®ÇØÅ·?¡¯ ³í¶õ ÀçÁ¶¸í
    4
    ¡®ÇÕÀÇÀÌÈ¥¡¯ ±èÁØÈ£, À¯ÇÐú¼ ÀüÃ³¿Í ¡®°ü°è¼Ò¿ø¡¯...¡°¿À·£¸¸¿¡ ºÃ´õ´Ï »õ ¿©ÀÚ °°´õ¶ó¡±
    5
    [Á¤Çö Á¶ÄÚºñÄ¡] 2³â¸¸ÀÇ ¸Â´ë°á, ÀÌ±æ °¡´É¼º ³ôÀº ÀÌÀ¯?¡¦¡°Á¶ÄÚºñÄ¡ ºÎ»ó ÈÄÀ¯Áõ¡±
    6
    ¡®¹Ù¶÷ÀÇ µþ¡¯ ÇÑºñ¾ß °áÈ¥, 55»ì±îÁö ÀÎ¿¬ Ã£°í ½Í´Ù´õ´Ï...¡°60¼¼ Ã£Àº »ç¶û¡±
    7
    ±¹¼¼Ã» È¨ÅØ½º ¿¬¸»Á¤»ê °£¼ÒÈ­, ¿À´Ãµµ È¨ÆäÀÌÁö¿¡ »ç¶÷ ¸ô·Á¡¦¡°´Ê±â Àü¿¡ ¼­µÎ¸£ÀÚ¡±
    8
    Á¤Çö, Á¶ÄÚºñÄ¡ »ó´ë·Î 1¼¼Æ® 7-6 ½Â¸®¡¦Å¸ÀÌºê·¹ÀÌÅ© ³¡ 1¼¼Æ® ½Â¸®
    9
    ¡®¼öÁö MV ³²Ä£¡¯ Á¤ÇÏÁØ, 100% Á¤Á÷ ¼¿Ä«º¸´Ï...¡°½ÇÁ¦ ¸¶ÁÖº¸¸é ÀÌ·± ´À³¦?¡±
    10
    [ÀÎÅÍºä]¡°¿ÀÀÏÇãºê ÁøÃ´ ¾øÀ»¶© UPA°¡ ÁöºÐ ÀÎ¼ö ÇÒ¼öµµ¡±
    »õ´ÜÀå ±¹¸³°æÁÖ¹Ú¹°°ü ¾î¸°ÀÌ¹Ú¹°°ü 26ÀÏ Àç°³°ü
    ¸Å¼­¿î ÃßÀ§ ¼Ó ¿¬²ÉÇâ¿¡ ÃëÇÏ´Ù
    ¼¼°è¹«´ë ´©ºñ´Â °ÅÀå°úÀÇ Á¶¿ì¡¦¿ï»ê½ÃÇâ Çàº¸ ±â´ë°¨
    ±×¸²Ã¥ ¿øÈ­ÀÛÇ° µµ¼­°ü¿¡¼­ ¸¸³­´Ù
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£Çà»ç°èÈ¹(2017³â 1¿ù 22ÀÏ~)

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr