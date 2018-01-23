¾ÈÇö¼ö, ¡®¸Æ¶ó·» ¸®Æ÷Æ®¡¯ ¶§¹®¿¡ ÃâÀü±ÝÁö?¡¦·¯½Ã¾Æ ´çÈ¤ ¡°¸í´Ü¿¡ ÀÌ¸§ ¾ø´Âµ¥ ¿Ö?¡±

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|¡ã 22ÀÏ(ÀÌÇÏ ÇöÁö½Ã°£) ·¯½Ã¾Æ ÇöÁö ¸ÅÃ¼µéÀº “ºòÅä¸£ ¾È(¾ÈÇö¼ö)ÀÌ ±¹Á¦¿Ã¸²ÇÈÀ§¿øÈ¸(IOC)·ÎºÎÅÍ ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ °³ÀÎ ÀÚ°Ý ÃâÀü ºÒÇã ÆÇÁ¤À» ¹Þ¾Ò´Ù”°í º¸µµÇß´Ù. JTBCÄ¸Ã³.
¾ÈÇö¼öÀÇ ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ ÃâÀü¿¡ Àû½ÅÈ£°¡ µé¾î¿Ô´Ù.
22ÀÏ(ÀÌÇÏ ÇöÁö½Ã°£) ·¯½Ã¾Æ ÇöÁö ¸ÅÃ¼µéÀº “ºòÅä¸£ ¾È(¾ÈÇö¼ö)ÀÌ ±¹Á¦¿Ã¸²ÇÈÀ§¿øÈ¸(IOC)·ÎºÎÅÍ ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ °³ÀÎ ÀÚ°Ý ÃâÀü ºÒÇã ÆÇÁ¤À» ¹Þ¾Ò´Ù”°í º¸µµÇß´Ù.
ÇöÁö ¸ÅÃ¼´Â “¾È ¼±¼ö°¡ ‘¸Æ¶ó·» ¸®Æ÷Æ®’¿¡ ÀÌ¸§ÀÌ ¿Ã¶ó ÆòÃ¢ ¿Ã¸²ÇÈ¿¡ Âü°¡ÇÒ ¼ö ¾ø°Ô µÆ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
¸Æ¶ó·» ¸®Æ÷Æ®´Â Áö³ 2016³â ¸®¿ìµ¥ÀÚ³×ÀÌ·ç ¿Ã¸²ÇÈ °³¸·¿¡ ¾Õ¼ ¼¼°è¹ÝµµÇÎ±â±¸(WADA) À§¿øÈ¸°¡ ¹ßÇ¥ÇÑ º¸°í¼·Î, ·¯½Ã¾ÆÀÇ ±¹°¡Àû µµÇÎ ÀÇÈ¤ÀÌ »ç½Ç·Î È®ÀÎµÅ Å« ³í¶õÀ» ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Ä×´Ù.
´ç½Ã ¸®Æ÷Æ®¿¡ µû¸£¸é 2012³â ÀÌÈÄ ·¯½Ã¾Æ°¡ 30°³ Á¾¸ñ ¼±¼öµé 580¸íÀÇ µµÇÎÅ×½ºÆ® ¾ç¼º »ùÇÃÀ» ÀºÆóÇß´Ù. ¶Ç ÀÌ °úÁ¤¿¡ ·¯½Ã¾Æ Ã¼À°ºÎ¿Í ·¯½Ã¾Æ¹ÝµµÇÎ±â±¸ ·¯½Ã¾Æ¿¬¹æ º¸¾È±¹ÀÌ ÃÑµ¿¿øµÈ °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù.
¸Æ¶ó·» ¸®Æ÷Æ®¿¡ ÀÌ¸§ÀÌ ¿À¸¥ ¼±¼ö´Â ¿Ã¸²ÇÈ ÃâÀü ÀÚ°ÝÀÌ ¿µ±¹ ¹ÚÅ»µÈ´Ù.
°³ÀÎ ÀÚ°Ý Âü°¡¸¦ ¿øÇÏ´Â ·¯½Ã¾Æ ¼±¼ö´Â µµÇÎ ¹®Á¦¿¡ ´ëÇØ °á¹éÇÔÀ» ÀÔÁõÇÑ ÈÄ ‘·¯½Ã¾Æ Ãâ½Å Ã¼À°ÀÎ’ÀÌ¶ó´Â Áß¸³ÀûÀÎ ÀÌ¸§À¸·Î ÃâÀüÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
IOCÀÇ ¾ÈÇö¼ö ÃâÀü ºÒ°¡ °áÁ¤¿¡ ´ëÇØ ¾Ë·º¼¼ÀÌ Å©¶óÇÁÃÊÇÁ ·¯½Ã¾Æºù»ó¿¬¸Í È¸ÀåÀº “¾È ¼±¼öÀÇ ÃâÀü ¹èÁ¦¿¡ ´ëÇØ ¾Æ´Â ¹Ù°¡ ¾ø´Ù”¸ç “¸Æ¶ó·» ¸®Æ÷Æ®¸¦ °ËÅäÇßÁö¸¸, °Å±â¿¡ ¾È ¼±¼ö¿¡ ´ëÇÑ ¾ð±ÞÀº ¾ø¾ú´Ù”¸ç ´çÈ¤½º·¯¿òÀ» ±ÝÄ¡ ¸øÇß´Ù.
¶Ç ·¯½Ã¾ÆÃ¼À°È¸ ´ë¸®ÀÎÀº “¿Ã¸²ÇÈ ÃâÀü±Ç ¿µ±¸¹ÚÅ»¿¡ ´ëÇÑ CAS Ã»¹®È¸°¡ 22ÀÏ ½ÃÀÛµÇ´Âµ¥ ¾ÈÇö¼ö¸¦ ÇöÀç ÀçÆÇ¿¡ Ãß°¡ÇÏ¿© Âü¿©½ÃÅ³ ½Ã°£Àû ¿©À¯°¡ ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ±îÁö ³²¾ÆÀÖÁö ¾Ê´Ù”°í »óÈ²À» ¼³¸íÇß´Ù.
¸¸¾à ÀÌ¹ø IOC °áÁ¤À» µÚÁýÁö ¸øÇÏ¸é ¾ÈÇö¼ö´Â ‘Æò»ý Âü°¡±Ç ¹ÚÅ»’·Î ¿Ã¸²ÇÈ °æ·ÂÀ» ºÒ¸í¿¹ ¸¶°¨ÇÏ°Ô µÅ ¾ÈÇö¼ö¿Í ·¯½Ã¾Æ, IOCÀÇ Çàº¸¿¡ ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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