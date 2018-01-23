¡®1³â4°³¿ù ±¸Çü¡¯ ±èÇöÁß ¿©Ä£, ¸ðÄ£°ú °èÈ¹Àû ¼Ò¼Û?...Ù½ ¡°¿ì·Á¸ÔÀ» »ý°¢ÀÌ³ª ÇØ¡±

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|¡ã °¡¼ö °â ¹è¿ì ±èÇöÁßÀÇ ÆøÇàÀ¸·Î À¯»êµÆ´Ù°í ÁÖÀåÇÏ´ø Àü ¿©ÀÚÄ£±¸ A ¾¾°¡ 1³â4°³¿ù¿¡ °ËÂû ±¸ÇüÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
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°ËÂûÀº 23ÀÏ ¼¿ïµ¿ºÎÁö¹æ¹ý¿ø Çü»ç 4ºÎ ½É¸®·Î ¿¸° A ¾¾ÀÇ »ç±â¹Ì¼ö ºû ÃâÆÇ¹°¿¡ ÀÇÇÑ ¸í¿¹ÈÑ¼Õ ÇøÀÇ °á½É°øÆÇ¿¡¼ 1³â 4°³¿ù ½ÇÇüÀ» ±¸ÇüÇß´Ù.
°ËÂûÀÌ ÀÌÃ³·³ ±¸ÇüÇÑ ÀÌÀ¯´Â A ¾¾°¡ ÀÚÅÃ ¾Ð¼ö¼ö»ö °á°ú ºÐ½ÇÇß´Ù°í ÁÖÀåÇÑ ÈÞ´ëÀüÈ¿¡¼ A ¾¾°¡ ÀÓ½Å°ü·Ã ¸ð¹ÙÀÏ ¸Þ½ÅÀú ¸Þ½ÃÁö¸¦ »èÁ¦ÇÑ Á¡, ÀÓ½ÅÅ×½ºÅÍ±â »çÁøÀÇ ÀÓÀÇÀûÀÎ Á¶ÀÛ°ú ÇÕ¼ºÀÌ º¸ÀÌ´Â Á¡, A ¾¾°¡ ½º½º·Î 4Â÷ ÀÓ½ÅÀ» ÇãÀ§¶ó°í ÀÎÁ¤ÇÑ Á¡ µîÀ» ÀÌÀ¯·Î µé¾ú´Ù.
¾Õ¼ A ¾¾´Â Áö³ 2014³â 5¿ù ±èÇöÁß¿¡ ÆøÇàÀ» ´çÇØ À¯»êµÈ Á¡À» ÁÖÀåÇÏ¸ç ±èÇöÁßÀ» »ó´ë·Î 16¾ï ¿øÀÇ ¼Ò¼ÛÀ» Á¦±âÇß´Ù.
ÀÌÈÄ ¹ý¿øÀº Áö³ 2016³â 8¿ù 1½É ÆÇ°á¿¡¼ ÀçÆÇºÎ´Â “A¾¾ÀÇ ÁÖÀå¿¡ ´ëÇÑ Áõ°Å°¡ ¾ø´Ù”¸ç “¿ÀÈ÷·Á A¾¾°¡ »ç½ÇÀÌ ¾Æ´Ñ ³»¿ëÀ¸·Î ¾ð·Ð¸ÅÃ¼¿Í ÀÎÅÍºä¸¦ ÁøÇà, ±èÇöÁßÀÇ ¸í¿¹¸¦ ÈÑ¼Õ½ÃÅ² ºÎºÐÀÌ ÀÎÁ¤µÈ´Ù”°í A¾¾°¡ ±èÇöÁß¿¡°Ô 1¾ï¿øÀ» Áö±ÞÇÏ¶ó°í ÆÇ°áÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌ·± °úÁ¤¿¡¼ A ¾¾´Â ¸ðÄ£ÀÇ Áö½ÃÇÏ¿¡ °èÈ¹ÀûÀ¸·Î ¼Ò¼ÛÀ» ¹ú¿´´Ù´Â ÁÖÀåµµ Á¦±âµÆ´Ù.
Áö³ ¹æ¼ÛµÈ Ã¤³ÎA ‘Ç³¹®À¸·Î µé¾ú¼î’¿¡¼´Â A ¾¾¿Í A ¾¾ÀÇ ¸ðÄ£ÀÌ ³ª´« ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö ³»¿ëÀÌ °ø°³ µÆ´Âµ¥, A ¾¾ÀÇ ¸ðÄ£Àº A ¾¾¿¡ “¿¡ÀÌ ±×·¯Áö¸¶. ´À±ßÇÏ°Ô °¨½ÎÁÖ´Â µí °Ñ°ú ¼ÓÀÌ ´Ù¸£°Ô µû·Î ÇØ¾ßÇØ”¶ó¸ç “±âºÐ´ë·Î ÇÏ¸é ¼ÕÇØ¾ß. Âü°í Âü°í ¿ì·Á¸ÔÀ» »ý°¢ÀÌ³ª ÇØ¾ßÇØ”¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ ±èÇöÁßÀÇ ¾Æ¹öÁö´Â “¹æ¼Û¼ °ø°³µÈ ³»¿ëÀº ÀÏºÎºÐ¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù”¸ç “¹®ÀÚ ³»¿ë Áß¿¡ ‘Âü°í ¿¬¸»±îÁö °¡¾ßÇÑ´Ù’´Â A ¾¾ ¸ðÄ£ÀÇ Áö½Ã°¡ ÀÖ¾ú´Ù”¸ç “A ¾¾ ¼Ò¼ÛÀÌ °èÈ¹ÀûÀÌ¶ó´Â Áõ°Å´Ù”°í ¾ÆµéÀÇ ¾ï¿ïÇÔÀ» È£¼ÒÇÏ±âµµ Çß´Ù.
ÇÑÆí, ±èÇöÁß°ú A ¾¾´Â Áö³ 2017³â 3¿ùºÎÅÍ ÃÑ 8Â÷·ÊÀÇ °øÆÇÀ» °ÅÃÆ´Ù. ´ÙÀ½ ¼±°í ±âÀÏÀº ¿À´Â 2¿ù 8ÀÏÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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