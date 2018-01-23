¼Ò¿ïÆ®¸®, ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î ¿À¸¥ ÀÌÀ¯?¡¦¡°Á¤È¸¿ø ¸ðÁý ½ÃÀÛ¡±

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¼Ò¿ïÆ®¸®´Â Áö³ÇØ 5¿ù°ú 11¿ù¿¡µµ °¢°¢ ÇÑÂ÷·Ê¾¿ ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î »óÀ§±Ç¿¡ ¿Ã¶ó ±Ã±ÝÁõÀ» ÀÚ¾Æ³½ ¹Ù ÀÖ´Ù. Áö³ÇØ 5¿ù ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î¿¡ ¿Ã¶ú´ø ÀÌÀ¯´Â ¹ÚÈ¿½Å ÆÒ¹ÌÆÃ ¶§¹®ÀÎ °ÍÀ¸·Î ÈÄÀÏ ¹àÇôÁ³´Ù.
ÀÌ³¯ ¼Ò¿ïÆ®¸®°¡ ´Ù½Ã °Ë»ö¾î ¼øÀ§±Ç¿¡ ¿À¸¥ ÀÌÀ¯´Â ¹Ù·Î Á¤È¸¿ø ¸ðÁý ¾È³» ¶§¹®À¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
¼Ò¿ïÆ®¸® ÃøÀº ÆÒÅ¬·´ °ø½Ä È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ 2018³â Á¤È¸¿ø ¸ðÁýÀ» ¾Ë¸®´Â ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù. 2018 Á¤È¸¿ø ¸ðÁýÀº 23ÀÏ ¿ÀÈÄ 8½ÃºÎÅÍ ½ÃÀÛµÈ´Ù.
2018 Á¤È¸¿ø¿¡ °¡ÀÔÇÏ°Ô µÇ¸é 2018³â ÇÑ ÇØ µ¿¾È ¹ÚÈ¿½Å ÆÒÅ¬·´ ¼Ò¿ïÆ®¸®ÀÇ Á¤È¸¿øÀ¸·Î È°µ¿ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÈ´Ù.
ÇÑÆí ¼Ò¿ïÆ®¸®°¡ ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î¿¡ ¿À¸£ÀÚ ´©¸®²ÛµéÀº “¼Ò¿ïÆ®¸® ÆÒÅ¬·´ È¸¿øÀÌ ¾ó¸¶³ª ¸¹±æ·¡ ½Ç°Ë¿¡ ¿À¸§?”, “´ë¹ÚÀÌ³×”, “¹«½¼ ÀÏÀÏ±î ³Ê¹« ±Ã±ÝÇÏ´Ù”, “¹ÚÈ¿½Å ÆÒµµ ¾Æ´Ñµ¥ ³ªµµ ±Ã±ÝÇØ”, “¼Ò¿ïÆ®¸® Á¤È¸¿ø Ä£±¸ÇÑÅ× ¹°¾îºÁ¾ß°Ú´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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