¼Ò¿ïÆ®¸®, ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î ¿À¸¥ ÀÌÀ¯?¡¦¡°Á¤È¸¿ø ¸ðÁý ½ÃÀÛ¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.23 È­ 18:13
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½ÂÀÎ 2018.01.23  
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2018 Á¤È¸¿ø¿¡ °¡ÀÔÇÏ°Ô µÇ¸é 2018³â ÇÑ ÇØ µ¿¾È ¹ÚÈ¿½Å ÆÒÅ¬·´ ¼Ò¿ïÆ®¸®ÀÇ Á¤È¸¿øÀ¸·Î È°µ¿ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÈ´Ù. 

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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