¡®ºí·¢¸®½ºÆ®¡¯ Á¶À±¼±, ¹Ú Àü ¼ö¼® Áõ¾ð µÚÁý±â¿¡ ´Ù½Ã ±¸¼Ó¡¦¡°±â¾ï ¾È ³­´Ù¡æ³­´Ù¡±

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|¡ã ¼¿ï °í¹ý Çü»ç3ºÎ(ºÎÀåÆÇ»ç Á¶¿µÃ¶)´Â 23ÀÏ ±è±âÃá(79) Àü ´ëÅë·É ºñ¼½ÇÀå°ú Á¶ Àü Àå°ü µî¿¡ ´ëÇÑ Á÷±Ç³²¿ë±Ç¸®Çà»ç¹æÇØ µî ÇøÀÇ Ç×¼Ò½É ¼±°í°øÆÇ¿¡¼ ±è Àü ½ÇÀå¿¡°Ô´Â Â¡¿ª 4³âÀ», Á¶ Àü Àå°ü¿¡°Ô Â¡¿ª 2³âÀ» ¼±°íÇß´Ù. Á¶ Àü Àå°üÀº ¼±°í¿¡ µû¶ó ¹ýÁ¤±¸¼ÓµÆ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
Á¶À±¼±(52) Àü ¹®ÈÃ¼À°°ü±¤ºÎ Àå°üÀÌ °á±¹ ´Ù½Ã ±¸¼ÓµÆ´Ù.
¼¿ï °í¹ý Çü»ç3ºÎ(ºÎÀåÆÇ»ç Á¶¿µÃ¶)´Â 23ÀÏ ±è±âÃá(79) Àü ´ëÅë·É ºñ¼½ÇÀå°ú Á¶ Àü Àå°ü µî¿¡ ´ëÇÑ Á÷±Ç³²¿ë±Ç¸®Çà»ç¹æÇØ µî ÇøÀÇ Ç×¼Ò½É ¼±°í°øÆÇ¿¡¼ ±è Àü ½ÇÀå¿¡°Ô´Â Â¡¿ª 4³âÀ», Á¶ Àü Àå°ü¿¡°Ô Â¡¿ª 2³âÀ» ¼±°íÇß´Ù. Á¶ Àü Àå°üÀº ¼±°í¿¡ µû¶ó ¹ýÁ¤±¸¼ÓµÆ´Ù.
Á¶ Àü Àå°üÀº Áö³ÇØ 7¿ù ¿¸° 1½É ¼±°í°øÆÇ¿¡¼ ±¹È¸ À§Áõ ÇøÀÇ¸¸ À¯ÁË·Î ÆÇ´ÜµÇ¸é¼ Â¡¿ª 1³â¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³âÀ» ¼±°í¹Þ°í ¼®¹æµÆ´Ù. Áï ‘ºí·¢¸®½ºÆ®’·Î ºÒ¸®´Â ¹®È¿¹¼ú°è Áö¿ø¹èÁ¦ °ü·Ã ÇøÀÇ´Â ¹«ÁË·Î ÀÎÁ¤µÈ ¼ÀÀÌ´Ù.
±×·¯³ª ÀÌ³¯ Ç×¼Ò½É ÀçÆÇºÎ´Â “±è Àü ½ÇÀå µî°ú ¼øÂ÷·Î ÀÇ»ç °áÇÕÀ» ÀÌ·ï ¹®È¿¹¼ú°è Áö¿ø¹èÁ¦ µî¿¡ °ø¸ð·°¡´ãÇß´Ù°í º½ÀÌ »ó´çÇÏ´Ù”¸ç “ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ Á¶ Àü Àå°üµµ À¯ÁË·Î ÀÎÁ¤ÇÑ´Ù”°í ¼±°í ÀÌÀ¯¸¦ ¹àÇû´Ù.
¿ø½ÉÀÌ µÚÁýÈùµ¥¿¡´Â Á¶ Àü Àå°üÀÇ ÀüÀÓÀÚÀÎ ¹ÚÁØ¿ì(65) Àü Ã»¿Í´ë Á¤¹«¼ö¼®ÀÌ Áõ¾ðÀ» µÚÁýÀº °ÍÀÌ °áÁ¤ÀûÀ¸·Î ÀÛ¿ëÇß´Ù.
¹Ú Àü ¼ö¼®Àº ¾Õ¼ 1½É ÀçÆÇ¿¡¼ ÁõÀÎÀ¸·Î Ãâ¼®ÇØ “ºí·¢¸®½ºÆ® TF ¿î¿µ¿¡ ´ëÇØ Á¶ Àü Àå°ü¿¡°Ô ¼³¸íÇØÁá´ÂÁö ±â¾ïÀÌ ¾È ³´Ù”°í Áõ¾ðÇß°í, ´ç½Ã Áõ¾ðÀº Á¶ Àü Àå°üÀÌ ¹®È¿¹¼ú°è Áö¿ø¹èÁ¦ °ü·Ã ÇøÀÇ¿¡ ¹«ÁË¸¦ ¹Þ´Âµ¥ °áÁ¤Àû ¿ªÇÒÀ» Çß´Ù.
±×·¯³ª ¹Ú Àü ¼ö¼®Àº Áö³ÇØ 11¿ù ¿¸° °øÆÇ¿¡ ´Ù½Ã Ãâ¼®ÇØ 2014³â Á¶ Àü Àå°ü¿¡°Ô ¾÷¹« ÀÎ¼öÀÎ°è °úÁ¤¿¡¼ “¼¼¿ùÈ£, 4´ë¾Ç Ã´°á, Á¤ºÎ 3.0 °ø¹«¿ø ¿¬±Ý°³Çõ°ú ÇÔ²² Á¤ºÎ º¸Á¶±Ý ¹èÁ¦ TF, Àü°æ·ÃÀ» ÅëÇÑ º¸¼ö´ÜÃ¼ Áö¿ø µîÀ» ¼³¸íÇØÁá´Ù”°í Áø¼úÇß´Ù.
ÀÌ´Â 1½É¿¡¼ÀÇ Áø¼úÀ» µÚÁýÀº °ÍÀ¸·Î ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¹Ú Àü ¼ö¼®Àº “Á¶ Àü Àå°üÀÌ ³»°Ô ±×·± ¼³¸íÀ» µéÀº Àû ¾ø´Ù°í ÁÖÀåÇÏ´Âµ¥, Á¶ Àü Àå°ü ¸éÀü¿¡¼ ÀÎ°£Àû µµ¸®·Î¼ ³» ÁÖÀåÀ» ÇÏÁö ¾ÊÀº °Í”ÀÌ¶ó°í °í¹éÇß´Ù.
°á±¹ ¹Ú Àü ¼ö¼®ÀÇ Áõ¾ð µÚÁý±â¿¡ Á¶ Àü Àå°ü¿¡ ´ëÇÑ ÇøÀÇ ÆÇ´Ü ±Ù°Åµµ µÚÁýÈ÷¸ç ÀçÆÇ °á°ú±îÁö µÚÁýÈ÷°Ô µÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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