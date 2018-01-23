Ä«ÀÏ ¿¡µå¸Õµå, ºê¸®Áî¹ø¼­ Á¤Çö 8°­ ¸·¾Æ¡¦4°­ ÁøÃâÇØ Á¤Çö°ú ¸¸³¯ °¡´É¼ºÀº?

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23ÀÏ 2018 È£ÁÖ¿ÀÇÂ Å×´Ï½º 8° Ã¹ °æ±â°¡ ¿¸°´Ù. ÀÌ³¯ °æ±â·Î °¡Àå ¸ÕÀú 4°¿¡ ÁøÃâÇÒ ¼±¼ö°¡ °¡·ÁÁø´Ù.
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ÀÌ °æ±â¿¡¼ÀÇ ½ÂÀÚ°¡ °¡Àå ¸ÕÀú 4°¿¡ ÀÌ¸§À» ¿Ã¸®°Ô µÈ´Ù. ¿©±â¿¡ ÀÌ¾î Á¤Çö(22·58À§)°ú »÷µå±×·»(¹Ì±¹·97À§)ÀÇ °æ±â°¡ 24ÀÏ Ä¡·¯Áú ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
Æ¯È÷ Ä«ÀÏ ¿¡µå¸Õµå¿¡ °ü½ÉÀÌ ³ô¾ÆÁö´Â °ÍÀº Ä«ÀÏ ¿¡µå¸Õµå°¡ ¾Õ¼ Á¤Çö°ú ÀÎ¿¬ÀÌ ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. µÎ »ç¶÷Àº ¾Õ¼ È£ÁÖ ºê¸®Áî¹ø¿¡¼ ¿¸° ATPÅõ¾î ºê¸®Áî¹ø ÀÎÅÍ³»¼Å³Î¿¡¼ 2È¸Àü(16°)¿¡¼ ¸ÂºÙ¾ú´Ù.
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°ú¿¬ Ä«ÀÏ ¿¡µå¸Õµå¿Í Á¤ÇöÀÌ 4°¿¡ ¹«»çÈ÷ ÁøÃâÇØ ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø °æ±â¸¦ °¡Áö°Ô µÉ Áö Å×´Ï½º ÆÒµéÀÇ ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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