ÀÎµµ³×½Ã¾Æ, ±Ô¸ð 6.4 ÁöÁø¿¡ Èçµé¡¦ÀÏº»¡¤ÇÊ¸®ÇÉ È­»ê ºÐÈ­±îÁö ¡®¹«½¼ ÀÏ?¡¯

|
|
|
|¡ã ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ÀÚ¹Ù¼¶ ³²ºÎ ÇØÀú¿¡¼ 23ÀÏ ¿ÀÈÄ 1½Ã 34ºÐ²²(ÇöÁö½Ã°£) ±Ô¸ð 6.4ÀÇ °ÁøÀÌ ¹ß»ýÇÑ °¡¿îµ¥ ÀÌ³¯ ÀÏº»¿¡¼´Â ÀÏº» µµÄì ºÏ¼ºÎ ±º¸¶(ÏØØ©)Çö ±¸»ç¾²½Ã¶ó³×»ê(õ®òÐÛÜÐÆß£)ÀÇ ÁÖºÀ¿ì¸®ÀÎ ¸ðÅä½Ã¶ó³×»ê(ÜâÛÜÐÆß£)¿¡¼ È»êÀÌ ºÐÈÇß´Ù. »çÁøÀº Á¶¸¸°£ Æø¹ßÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÇ´Â ÇÊ¸®ÇÉ ÁßºÎ ¾Ë¹ÙÀÌÁÖ¿¡ ÀÖ´Â ¸¶¿æ È»ê. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ÀÚ¹Ù¼¶ ³²ºÎ ÇØÀú¿¡¼ 23ÀÏ ¿ÀÈÄ 1½Ã 34ºÐ²²(ÇöÁö½Ã°£) ±Ô¸ð 6.4ÀÇ °ÁøÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù°í ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ±â»ó±âÈÄÁöÁúÃ»(BMKG)ÀÌ ¹àÇû´Ù.
Áø¾ÓÀº º¸°í¸£ ³²¼ÂÊ 108§° ÇØÀú·Î, Áø¿øÀÇ ±íÀÌ´Â 10§°·Î ÃßÁ¤µÆ´Ù.
Áø¾Ó¿¡¼ 150¿©§° ¶³¾îÁø ¼öµµ ÀÚÄ«¸£Å¸¿¡¼µµ ¼ö½Ê ÃÊ°£ °Ç¹°ÀÌ Èçµé¸®´Â µî Èçµé¸²ÀÌ °¨ÁöµÆ´Ù. ´Ù¸¸, ¾²³ª¹Ì °æº¸´Â ¹ß·ÉµÇÁö ¾Ê¾ÒÀ¸¸ç, ÇÇÇØ ¿©ºÎ´Â ¾ÆÁ÷ È®ÀÎµÇÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù.
ÀÎµµ³×½Ã¾Æ´Â ÀÏ¸í ‘ºÒÀÇ °í¸®’¶ó ºÒ¸®´Â È¯ÅÂÆò¾ç Á¶»ê´ë¿¡ À§Ä¡ÇÏ°í ÀÖ¾î ÁöÁø°ú È»ê ºÐÈ°¡ ºó¹øÇÏ°Ô ¹ß»ýÇÑ´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ³¯ ÀÏº»¿¡¼´Â ÀÏº» µµÄì ºÏ¼ºÎ ±º¸¶(ÏØØ©)Çö ±¸»ç¾²½Ã¶ó³×»ê(õ®òÐÛÜÐÆß£)ÀÇ ÁÖºÀ¿ì¸®ÀÎ ÇØ¹ß 2171m ¸ðÅä½Ã¶ó³×»ê(ÜâÛÜÐÆß£)¿¡¼ È»êÀÌ ºÐÈÇß´Ù.
¶Ç ÇÊ¸®ÇÉ ÁßºÎ ¾Ë¹ÙÀÌÁÖ¿¡ ÀÖ´Â ¸¶¿æ È»ê(2Ãµ472m)ÀÌ Á¶¸¸°£ Æø¹ßÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÅ ÁÖ¹Î Ãß°¡ ´ëÇÇ¿Í ÈÞ±³ µî ±ä±ÞÁ¶Ä¡°¡ ³»·ÁÁø »óÈ²ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >