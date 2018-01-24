ÆòÈ­¿Ã¸²ÇÈ vs Æò¾ç¿Ã¸¯ÇÈ, ½Ç°Ë ÀüÀï ÀÌÀ¯´Â?...¡°Ä£¹® ´ë ¹Ý¹®, ÆØÆØÇÑ ½Å°æÀü¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.24 ¼ö 17:05
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½ÂÀÎ 2018.01.24  
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24ÀÏ ¿ÀÀü ¿Â¶óÀÎÆ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ³×ÀÌ¹ö ½Ç½Ã°£°Ë»ö¾î¿¡´Â ‘ÆòÈ­¿Ã¸²ÇÈ’°ú ‘Æò¾ç¿Ã¸¯ÇÈ’ÀÌ ¾þÄ¡¶ôµÚÄ¡¶ôÇÏ¸ç »óÀ§±Ç(1À§~5À§)¿¡ ·©Å©µÆ´Ù.

ÀÌ ³¯Àº ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÇ 66¹øÂ° »ýÀÏ³¯·Î ¾Õ¼­ ÇÏ·ç ÀüÀÎ 23ÀÏ »õº® ÇÑ ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼¿¡¼­´Â ¹® ´ëÅë·ÉÀÇ »ýÀÏ ¼±¹° ÀÌº¥Æ®·Î ‘ÆòÈ­¿Ã¸²ÇÈÀ» ½Ç°Ë¿¡ ¿Ã¸®ÀÚ’´Â Á¦¾È¿¡ µû¶ó ‘ÆòÈ­¿Ã¸²ÇÈ’ÀÌ ½Ç°Ë¿¡ ¿À¸£¸é¼­ ÇØÇÁ´×Àº ½ÃÀÛµÆ´Ù.

Á¦¾ÈÀÚ´Â “‘»ý½Å ÃàÇÏµå·Á¿ä’º¸´Ù´Â Áö±Ý »óÈ²¿¡ ¸ÂÃç¼­ ¹® ´ëÅë·É´Ô²² ÈûÀ» ½Ç¾îµå¸®°í ½Í´Ù”¸ç “‘ÆòÈ­¿Ã¸²ÇÈ’ ÀÌ·¸°Ô 5±ÛÀÚ¸¦ ÅëÀÏÇØ¼­ ½Ç°Ë¿¡ ¿Ã¸®ÀÚ”°í Á¦¾ÈÇß´Ù.

ÀÌ·¯ÇÑ »óÈ²¿¡ ¸Â¼­, ¹Ý¹® ¼¼·ÂÀÇ º¸¼ö ¼ºÇâ ´ÜÃ¼µéµµ “Æò¾ç¿Ã¸²ÇÈÀ» ½Ç½Ã°£°Ë»ö¾î¿¡ ¿Ã¸®ÀÚ”¸ç º»°ÝÀûÀÎ ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î °æÀï¿¡ °¡¼¼Çß´Ù.

Æò¾ç¿Ã¸²ÇÈÀº ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈÀ» Á¶·ÕÇÏ´Â ¶æÀ¸·Î ÁÖµµ±ÇÀÌ ¿ì¸®³ª¶ó°¡ ¾Æ´Ñ ºÏÇÑ ÁÖµµÇÏ¿¡ ÁøÇàµÇ°í ÀÖÀ½À» ¶æÇÑ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ¶æÀº ÃÖ±Ù ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀÌ ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈÀÇ ³²ºÏÇÑ ´ÜÀÏÆÀ°ú Çö¼Û¿ù ´ÜÀå ¹æ³² ÀÏÁ¤¿¡ ´ëÇØ ‘Æò¾ç¿Ã¸²ÇÈ’ÀÌ¶ó¸ç ºñÆÇÇÑ °ø¼¼¿Í ÀÏÄ¡ÇÑ´Ù.

±×·¯³ª ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ´Â ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ¿¡ ´ëÇØ Áö³­ 22ÀÏ “¹Ýµµ ÆòÈ­¸¦ ³Ñ¾î, µ¿ºÏ¾ÆÀÇ, ±×¸®°í ¼¼°èÀÇ ÆòÈ­¸¦ ¾Õ´ç±æ ¸¶Áß¹°ÀÌ µÉ °ÍÀÌ¶ó°í È®½ÅÇÑ´Ù”¸ç “±×·¯¹Ç·Î ¿©±â¿¡ ‘Æò¾ç ¿Ã¸²ÇÈ’ÀÌ¶ó´Â µüÁö¸¦ ºÙÀÌ´Â °ÍÀº ÀÌÇØÇÒ ¼ö ¾ø´Ù”°í ¹Ý¹ÚÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ³×Æ¼ÁðµéÀº “ÆòÈ­µç Æò¾çÀÌµç Á¤Ä¡±Ç¿¡¼± À¯Ä¡ÇÑ ¸»Àå³­ Á» ±×¸¸ÇÏ°í ¾ó¸¶ ³²Áö¾ÊÀº ¿Ã¸²ÇÈ¿¡ ÁýÁßÇÏ¶ó” “‘Æò’ ÀÚ ÇÏ³ª·Î ¸»Àå³­ À¯Ä¡ÇÏ´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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