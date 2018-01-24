ÆòÈ­¿Ã¸²ÇÈ vs Æò¾ç¿Ã¸¯ÇÈ, ½Ç°Ë ÀüÀï ÀÌÀ¯´Â?...¡°Ä£¹® ´ë ¹Ý¹®, ÆØÆØÇÑ ½Å°æÀü¡±

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|¡ã 2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ °³¸·À» ¾ÕµÎ°í ‘ÆòÈ¿Ã¸²ÇÈ’ÀÌ³Ä ‘Æò¾ç¿Ã¸²ÇÈ’ÀÌ³Ä Ä£¹®°ú ¹Ý¹®ÀÇ ÆØÆØÇÑ ½Å°æÀüÀÌ ¹ú¾îÁö°í ÀÖ´Ù.
2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ °³¸·À» ¾ÕµÎ°í ‘ÆòÈ¿Ã¸²ÇÈ’ÀÌ³Ä ‘Æò¾ç¿Ã¸²ÇÈ’ÀÌ³Ä Ä£¹®°ú ¹Ý¹®ÀÇ ÆØÆØÇÑ ½Å°æÀüÀÌ ¹ú¾îÁö°í ÀÖ´Ù.
24ÀÏ ¿ÀÀü ¿Â¶óÀÎÆ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ³×ÀÌ¹ö ½Ç½Ã°£°Ë»ö¾î¿¡´Â ‘ÆòÈ¿Ã¸²ÇÈ’°ú ‘Æò¾ç¿Ã¸¯ÇÈ’ÀÌ ¾þÄ¡¶ôµÚÄ¡¶ôÇÏ¸ç »óÀ§±Ç(1À§~5À§)¿¡ ·©Å©µÆ´Ù.
ÀÌ ³¯Àº ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÇ 66¹øÂ° »ýÀÏ³¯·Î ¾Õ¼ ÇÏ·ç ÀüÀÎ 23ÀÏ »õº® ÇÑ ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼¿¡¼´Â ¹® ´ëÅë·ÉÀÇ »ýÀÏ ¼±¹° ÀÌº¥Æ®·Î ‘ÆòÈ¿Ã¸²ÇÈÀ» ½Ç°Ë¿¡ ¿Ã¸®ÀÚ’´Â Á¦¾È¿¡ µû¶ó ‘ÆòÈ¿Ã¸²ÇÈ’ÀÌ ½Ç°Ë¿¡ ¿À¸£¸é¼ ÇØÇÁ´×Àº ½ÃÀÛµÆ´Ù.
Á¦¾ÈÀÚ´Â “‘»ý½Å ÃàÇÏµå·Á¿ä’º¸´Ù´Â Áö±Ý »óÈ²¿¡ ¸ÂÃç¼ ¹® ´ëÅë·É´Ô²² ÈûÀ» ½Ç¾îµå¸®°í ½Í´Ù”¸ç “‘ÆòÈ¿Ã¸²ÇÈ’ ÀÌ·¸°Ô 5±ÛÀÚ¸¦ ÅëÀÏÇØ¼ ½Ç°Ë¿¡ ¿Ã¸®ÀÚ”°í Á¦¾ÈÇß´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ »óÈ²¿¡ ¸Â¼, ¹Ý¹® ¼¼·ÂÀÇ º¸¼ö ¼ºÇâ ´ÜÃ¼µéµµ “Æò¾ç¿Ã¸²ÇÈÀ» ½Ç½Ã°£°Ë»ö¾î¿¡ ¿Ã¸®ÀÚ”¸ç º»°ÝÀûÀÎ ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î °æÀï¿¡ °¡¼¼Çß´Ù.
Æò¾ç¿Ã¸²ÇÈÀº ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈÀ» Á¶·ÕÇÏ´Â ¶æÀ¸·Î ÁÖµµ±ÇÀÌ ¿ì¸®³ª¶ó°¡ ¾Æ´Ñ ºÏÇÑ ÁÖµµÇÏ¿¡ ÁøÇàµÇ°í ÀÖÀ½À» ¶æÇÑ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ¶æÀº ÃÖ±Ù ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀÌ ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈÀÇ ³²ºÏÇÑ ´ÜÀÏÆÀ°ú Çö¼Û¿ù ´ÜÀå ¹æ³² ÀÏÁ¤¿¡ ´ëÇØ ‘Æò¾ç¿Ã¸²ÇÈ’ÀÌ¶ó¸ç ºñÆÇÇÑ °ø¼¼¿Í ÀÏÄ¡ÇÑ´Ù.
±×·¯³ª ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ´Â ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ¿¡ ´ëÇØ Áö³ 22ÀÏ “¹Ýµµ ÆòÈ¸¦ ³Ñ¾î, µ¿ºÏ¾ÆÀÇ, ±×¸®°í ¼¼°èÀÇ ÆòÈ¸¦ ¾Õ´ç±æ ¸¶Áß¹°ÀÌ µÉ °ÍÀÌ¶ó°í È®½ÅÇÑ´Ù”¸ç “±×·¯¹Ç·Î ¿©±â¿¡ ‘Æò¾ç ¿Ã¸²ÇÈ’ÀÌ¶ó´Â µüÁö¸¦ ºÙÀÌ´Â °ÍÀº ÀÌÇØÇÒ ¼ö ¾ø´Ù”°í ¹Ý¹ÚÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ³×Æ¼ÁðµéÀº “ÆòÈµç Æò¾çÀÌµç Á¤Ä¡±Ç¿¡¼± À¯Ä¡ÇÑ ¸»Àå³ Á» ±×¸¸ÇÏ°í ¾ó¸¶ ³²Áö¾ÊÀº ¿Ã¸²ÇÈ¿¡ ÁýÁßÇÏ¶ó” “‘Æò’ ÀÚ ÇÏ³ª·Î ¸»Àå³ À¯Ä¡ÇÏ´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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