¡®ÆòÈ­¿Ã¸²ÇÈ¡¯VS¡®Æò¾ç¿Ã¸²ÇÈ¡¯ ³í¶õ, ÃÖ¹ÎÈñ ¡°ÀÚÇÑ´ç, ìí±Ø¿ì ¶È°°Àº ÆòÃ¢Èçµé±â Áß´ÜÇÏ¶ó¡±

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|¡ã 2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ °³¸·À» ¾ÕµÎ°í ‘ÆòÈ¿Ã¸²ÇÈ’ÀÌ³Ä ‘Æò¾ç¿Ã¸²ÇÈ’ÀÌ³Ä ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, ÀÌ¸¦ µÎ°í ÃÖ¹ÎÈñ Àü ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ ¼Ò½Å¹ß¾ðÀ» Çß´Ù.
2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ °³¸·À» ¾ÕµÎ°í ‘ÆòÈ¿Ã¸²ÇÈ’ÀÌ³Ä ‘Æò¾ç¿Ã¸²ÇÈ’ÀÌ³Ä ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, ÀÌ¸¦ µÎ°í ÃÖ¹ÎÈñ Àü ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ ¼Ò½Å¹ß¾ðÀ» Çß´Ù.
ÃÖ Àü ÀÇ¿øÀº 24ÀÏ ¿ÀÀü ÀÚ½ÅÀÇ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “ÆòÃ¢ ÆòÈ¿Ã¸²ÇÈ ¼º°ø´ë¹Ú±â¿ø! 16ÀÏ ³²¾Ò½À´Ï´Ù!”¸ç ¸»¹®À» ¿¾ú´Ù.
ÀÌ¾î “ÀÏº»±Ø¿ìÀÎ»çÀÇ ‘Æò¾ç’¿Ã¸²ÇÈ ¿î¿îÀº ´ëÇÑ¹Î±¹Èçµé±âÀÔ´Ï´Ù”¸ç “ÀÏºÎ º¸¼ö ³×Æ¼Áð ¿©·¯ºÐ, ¾î¶² °æ¿ì¿¡µµ ÀÏº»±Ø¿ì ÀÎ»çÀÇ ´ëÇÑ¹Î±¹Èçµé±â¿¡ µ¿ÂüÇØ¼± ¾ÈµË´Ï´Ù!”°í ÀüÇß´Ù.
µ¡ºÙ¿© “ÀÚÀ¯´çµµ ÀÏº»±Ø¿ìÀÎ»ç¿Í ¶È°°Àº »ö±ò·ÐÀ¸·Î ÆòÃ¢Èçµé±â, Áß´ÜÇÏ½Ê½Ã¿ä!”¶ó°í °·ÂÇÏ°Ô ÁÖÀåÇß´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ¿ÀÀü Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ³×ÀÌ¹ö ½Ç½Ã°£°Ë»ö¾î¿¡´Â ‘ÆòÈ¿Ã¸²ÇÈ’°ú ‘Æò¾ç¿Ã¸²ÇÈ’ÀÌ ·©Å©µÅ ÁÖ¸ñ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÌ ³¯Àº ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÇ »ýÀÏ³¯·Î Ä£¹®¼¼·ÂÀÌ ÀÌº¥Æ®·Î ‘ÆòÈ¿Ã¸²ÇÈ’À» ½Ç½Ã°£°Ë»ö¾î¿¡ ·©Å©½ÃÅ°ÀÚ, ÀÌ¿¡ ´ëÀÀÇØ ¹Ý¹®¼¼·Âµµ ‘Æò¾ç¿Ã¸²ÇÈ’À» ·©Å©½ÃÅ°¸é¼ ÇØÇÁ´×ÀÌ ¹ú¾îÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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