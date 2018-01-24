'ÇÑÆÄÁÖÀÇº¸ ¹ßÈ¿' ¿ï»ê, ¿µÇÏ 11µµ...¿Ãµé¾î °¡Àå Ãß¿î ³¯¾¾

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.24 ¼ö 17:05
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½ÂÀÎ 2018.01.24  
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¿ï»ê±â»ó´ë¿¡ µû¸£¸é 24ÀÏ ¿ï»êÁö¿ªÀÇ ÃÖÀú±â¿ÂÀº ¿µÇÏ 11¡É¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ¿Ã°Ü¿ï µé¾î °¡Àå ³·Àº ±â¿ÂÀÌÀÚ Áö³­ 2016³â 1¿ù24ÀÏ ¿µÇÏ 11.4¡É¸¦ ³ªÅ¸³½ ÀÌÈÄ ÃÖÀú±â¿ÂÀÌ´Ù.

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¿ï»ê½Ã´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 8½Ã±îÁö ÇÑÆÄ¿¡ µû¸¥ ÇÇÇØ°¡ Á¢¼öµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ¼³¸íÇß´Ù. È¤½Ã ¸ð¸¦ ÇÇÇØ¿¡ ´ëºñÇÏ±â À§ÇØ ÇÑÆÄ°¡ ¹°·¯°¥ ¶§±îÁö Àç³­¾ÈÀü´ëÃ¥º»ºÎ¸¦ °¡µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ¿Í ÇÔ²² 24ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã¿¡´Â ±âÁ¸¿¡ ¹ßÈ¿µÆ´ø °ÇÁ¶ÁÖÀÇº¸°¡ °ÇÁ¶°æº¸·Î ´ëÄ¡µÆ´Ù. °ÇÁ¶°æº¸´Â ½ÇÈ¿½Àµµ 25% ÀÌÇÏÀÎ »óÅÂ·Î ÀÌÆ² ÀÌ»ó Áö¼ÓµÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÉ ¶§ ¹ßÈ¿µÈ´Ù.

¿ï»ê±â»ó´ë´Â ³ë¾àÀÚ ¿ÜÃâ ÀÚÁ¦, ¼öµµ µ¿ÆÄ ¹æÁö, °¢Á¾ ½Ã¼³ ÇÇÇØ ¹× È­Àç ÁÖÀÇ¿Í »êºÒÀÌ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Êµµ·Ï ÁÖÀÇ¸¦ ±â¿ï¿©´Þ¶ó°í ´çºÎÇß´Ù. ÀÌ¿Õ¼ö±âÀÚ wslee@ksilbo.co.kr

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    »õ´ÜÀå ±¹¸³°æÁÖ¹Ú¹°°ü ¾î¸°ÀÌ¹Ú¹°°ü 26ÀÏ Àç°³°ü

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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