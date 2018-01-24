Á¤Çö, »÷µå±×·»¿¡ 2¼¼Æ®µµ ½Â¸®ÇØ 4°­ ÄÚ ¾Õ¡¦Å¸ÀÌºê·¹ÀÌÅ© ³¡ µÚÁý±â

|
|
|
|¡ã ÇÑ±¹ Å×´Ï½º °£ÆÇ ½ºÅ¸ Á¤Çö(22·»ï¼ºÁõ±Ç ÈÄ¿ø)ÀÌ Å¸ÀÌºê·¹ÀÌÅ© Á¢Àü ³¡¿¡ 2¼¼Æ®µµ µû³»¸ç 4°¿¡ ÇÑ¹ßÀÚ±¹ ´õ °¡±î¿öÁ³´Ù. JTBC3 Áß°è Ä¸Ã³.
ÇÑ±¹ Å×´Ï½º °£ÆÇ ½ºÅ¸ Á¤Çö(22·»ï¼ºÁõ±Ç ÈÄ¿ø)ÀÌ Å¸ÀÌºê·¹ÀÌÅ© Á¢Àü ³¡¿¡ 2¼¼Æ®µµ µû³»¸ç 4°¿¡ ÇÑ¹ßÀÚ±¹ ´õ °¡±î¿öÁ³´Ù.
Á¤ÇöÀº 24ÀÏ È£ÁÖ ¸á¹ö¸¥ÀÇ ·Îµå ·¹ÀÌ¹ö ¾Æ·¹³ª¿¡¼ ÆîÃÄÁø ‘2018 È£ÁÖ¿ÀÇÂ’ ³²ÀÚ´Ü½Ä 8°Àü¿¡¼ Å×´Ï½º »÷µå±×·»(¹Ì±¹·¼¼°è·©Å· 97À§)°ú ¸ÂºÙ¾ú´Ù.
Á¤ÇöÀº 1¼¼Æ®¸¦ 6-4·Î ÀÌ±â¸ç ¼øÁ¶·Î¿î Ãâ¹ßÀ» º¸¿´´Ù. ±×·¯³ª 2¼¼Æ®¿¡¼ ÀÚ½ÅÀÇ ¼ºê °ÔÀÓÀ» ºê·¹ÀÌÅ© ´çÇÏ¸ç 3-5·Î °íÀüÀ» ¸éÄ¡ ¸øÇß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ Á¤ÇöÀº °ðÀå »÷µå±×·»ÀÇ ¼ºê °ÔÀÓÀ» µà½º Á¢Àü ³¡¿¡ ¶È°°ÀÌ ºê·¹ÀÌÅ© ÇÏ¸ç ºÐÀ§±â¸¦ ¹ÝÀü ½ÃÄ×°í 4-5·Î µÚÁö´ø »óÈ²¿¡¼µµ Á¢ÀüÀ» ÆîÃÄ °ð 6-5·Î °æ±â¸¦ µÚÁý¾ú´Ù. 2¼¼Æ®´Â Å¸ÀÌºê·¹ÀÌÅ©±îÁö ³Ñ¾î°¥ Á¤µµ·Î Ä¡¿Çß´Ù.
Á¤ÇöÀº 2¼¼Æ®¸¦ 7-6À¸·Î ½Â¸®ÇÏ¸ç ¼¼Æ®½ºÄÚ¾î 2-1·Î »÷µå±×·»¿¡ ¾Õ¼°í ÀÖ´Ù.
Á¤ÇöÀÌ ¸¸¾à ÀÌ °æ±â¸¦ ÀÌ±â°í 4°Àü¿¡ ÁøÃâÇÏ¸é ·ÎÀú Æä´õ·¯(½ºÀ§½º)¿Í Åä¸¶½º º£¸£µðÈå(Ã¼ÄÚ)ÀÇ 8°Àü ½ÂÀÚ¿Í ¸ÂºÙ°Ô µÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >