[¼Óº¸] Á¤Çö, »÷µå±×·»¿¡ 3-0 ¿Ï½Â 4°­ ÁøÃâ¡¦ÁØ°á½Â »ó´ë´Â ¡®Æä´õ·¯¡¯?

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|¡ã Á¤ÇöÀº 24ÀÏ È£ÁÖ ¸á¹ö¸¥ÀÇ ·Îµå ·¹ÀÌ¹ö ¾Æ·¹³ª¿¡¼ ÆîÃÄÁø ‘2018 È£ÁÖ¿ÀÇÂ’ ³²ÀÚ´Ü½Ä 8°Àü¿¡¼ Å×´Ï½º »÷µå±×·»(¹Ì±¹·¼¼°è·©Å· 97À§)°úÀÇ °æ±â¿¡¼ 3-0 ¿Ï½ÂÀ» °Åµ×´Ù. JTBC3 Áß°è Ä¸Ã³.
Á¤ÇöÀÌ »÷µå±×·»¿¡ 3-0 ¿Ï½Â(6-4, 7-6, 6-3)À» °ÅµÎ¸ç 4° ÁøÃâ¿¡ ¼º°øÇß´Ù.
Á¤ÇöÀº 24ÀÏ È£ÁÖ ¸á¹ö¸¥ÀÇ ·Îµå ·¹ÀÌ¹ö ¾Æ·¹³ª¿¡¼ ÆîÃÄÁø ‘2018 È£ÁÖ¿ÀÇÂ’ ³²ÀÚ´Ü½Ä 8°Àü¿¡¼ Å×´Ï½º »÷µå±×·»(¹Ì±¹·¼¼°è·©Å· 97À§)°ú ¸ÂºÙ¾ú´Ù.
Á¤ÇöÀº 1¼¼Æ®¸¦ 6-4·Î ÀÌ±â¸ç ¼øÁ¶·Î¿î Ãâ¹ßÀ» º¸¿´´Ù. ±×·¯³ª 2¼¼Æ®¿¡¼ ÀÚ½ÅÀÇ ¼ºê °ÔÀÓÀ» ºê·¹ÀÌÅ© ´çÇÏ¸ç 3-5·Î °íÀüÀ» ¸éÄ¡ ¸øÇß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ Á¤ÇöÀº °ðÀå »÷µå±×·»ÀÇ ¼ºê °ÔÀÓÀ» µà½º Á¢Àü ³¡¿¡ ¶È°°ÀÌ ºê·¹ÀÌÅ© ÇÏ¸ç ºÐÀ§±â¸¦ ¹ÝÀü ½ÃÄ×°í 4-5·Î µÚÁö´ø »óÈ²¿¡¼µµ Á¢ÀüÀ» ÆîÃÄ °ð 6-5·Î °æ±â¸¦ µÚÁý¾ú´Ù. 2¼¼Æ®´Â Å¸ÀÌºê·¹ÀÌÅ©±îÁö ³Ñ¾î°¥ Á¤µµ·Î Ä¡¿Çß´Ù.
Á¤ÇöÀº 2¼¼Æ®¸¦ 7-6À¸·Î ½Â¸®ÇÏ°í 3¼¼Æ® ¿ª½Ã 6-3À¸·Î ½Â¸®Çß´Ù. 3¼¼Æ®´Â Á¢ÀüÀ» ÆîÃÆ´ø 2¼¼Æ®º¸´Ù´Â ¼øÁ¶·Î¿î °æ±â¿´´Ù.
»÷µå±×·»À» 3-0À¸·Î ´©¸£°í 4°Àü¿¡ ÁøÃâÇÑ Á¤ÇöÀº 4°Àü¿¡¼, ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 5½Ã 30ºÐºÎÅÍ ¿¸®´Â ·ÎÀú Æä´õ·¯(½ºÀ§½º·2À§)¿Í Åä¸¶½º º£¸£µðÈå(Ã¼ÄÚ·20À§)ÀÇ 8°Àü ½ÂÀÚ¿Í ¸ÂºÙ°Ô µÈ´Ù.
·ÎÀú Æä´õ·¯´Â ¼¼°è·©Å· 2À§·Î Å×´Ï½º ¿ª»ç»ó °¡Àå ¸¹Àº »ó±ÝÀ» È¹µæÇÑ ¿ÃÅ¸ÀÓ ÃÖ°ÀÚÀÌ´Ù. ¼¼°èÃÖ´ëµµ¹Ú»ç·Î À¯¸íÇÑ ¿µ±¹ÀÇ Àª¸®¾ö ÈúÀ» ÇÊµÎ·Î ÇÑ ÁÖ¿ä 27°³ È¸»ç´Â Æä´õ·¯¿Í º£¸£µðÈåÀÇ °æ±â¿¡¼ Æä´õ·¯ÀÇ ½Â¸® È®·üÀ» 83% ÀÌ»óÀ¸·Î Á¡ÃÆ´Ù.
±×·¯³ª ÀÌ¹ø È£ÁÖ¿ÀÇÂÀº ÀÌº¯ÀÌ ¸¹¾Ò´ø ´ëÈ¸ÀÎ ¸¸Å °ú¿¬ ¸ðµÎÀÇ ¿¹»óÃ³·³ Æä´õ·¯°¡ 4°¿¡ ÁøÃâÇÒ Áö ¾Æ´Ï¸é º£¸£µðÈå°¡ ¶Ç ´Ù¸¥ ÀÌº¯À» ¸¸µé¾î³¾ Áö Å×´Ï½º ÆÒµéÀÇ ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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