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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.24 ¼ö 17:05
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[¼Óº¸] Á¤Çö, »÷µå±×·»¿¡ 3-0 ¿Ï½Â 4°­ ÁøÃâ¡¦ÁØ°á½Â »ó´ë´Â ¡®Æä´õ·¯¡¯?
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.01.24  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã Á¤ÇöÀº 24ÀÏ È£ÁÖ ¸á¹ö¸¥ÀÇ ·Îµå ·¹ÀÌ¹ö ¾Æ·¹³ª¿¡¼­ ÆîÃÄÁø ‘2018 È£ÁÖ¿ÀÇÂ’ ³²ÀÚ´Ü½Ä 8°­Àü¿¡¼­ Å×´Ï½º »÷µå±×·»(¹Ì±¹·¼¼°è·©Å· 97À§)°úÀÇ °æ±â¿¡¼­ 3-0 ¿Ï½ÂÀ» °Åµ×´Ù. JTBC3 Áß°è Ä¸Ã³.

 

Á¤ÇöÀÌ »÷µå±×·»¿¡ 3-0 ¿Ï½Â(6-4, 7-6, 6-3)À» °ÅµÎ¸ç 4°­ ÁøÃâ¿¡ ¼º°øÇß´Ù.

Á¤ÇöÀº 24ÀÏ È£ÁÖ ¸á¹ö¸¥ÀÇ ·Îµå ·¹ÀÌ¹ö ¾Æ·¹³ª¿¡¼­ ÆîÃÄÁø ‘2018 È£ÁÖ¿ÀÇÂ’ ³²ÀÚ´Ü½Ä 8°­Àü¿¡¼­ Å×´Ï½º »÷µå±×·»(¹Ì±¹·¼¼°è·©Å· 97À§)°ú ¸ÂºÙ¾ú´Ù.

Á¤ÇöÀº 1¼¼Æ®¸¦ 6-4·Î ÀÌ±â¸ç ¼øÁ¶·Î¿î Ãâ¹ßÀ» º¸¿´´Ù. ±×·¯³ª 2¼¼Æ®¿¡¼­ ÀÚ½ÅÀÇ ¼­ºê °ÔÀÓÀ» ºê·¹ÀÌÅ© ´çÇÏ¸ç 3-5·Î °íÀüÀ» ¸éÄ¡ ¸øÇß´Ù.

ÇÏÁö¸¸ Á¤ÇöÀº °ðÀå »÷µå±×·»ÀÇ ¼­ºê °ÔÀÓÀ» µà½º Á¢Àü ³¡¿¡ ¶È°°ÀÌ ºê·¹ÀÌÅ© ÇÏ¸ç ºÐÀ§±â¸¦ ¹ÝÀü ½ÃÄ×°í 4-5·Î µÚÁö´ø »óÈ²¿¡¼­µµ Á¢ÀüÀ» ÆîÃÄ °ð 6-5·Î °æ±â¸¦ µÚÁý¾ú´Ù. 2¼¼Æ®´Â Å¸ÀÌºê·¹ÀÌÅ©±îÁö ³Ñ¾î°¥ Á¤µµ·Î Ä¡¿­Çß´Ù.

Á¤ÇöÀº 2¼¼Æ®¸¦ 7-6À¸·Î ½Â¸®ÇÏ°í 3¼¼Æ® ¿ª½Ã 6-3À¸·Î ½Â¸®Çß´Ù. 3¼¼Æ®´Â Á¢ÀüÀ» ÆîÃÆ´ø 2¼¼Æ®º¸´Ù´Â ¼øÁ¶·Î¿î °æ±â¿´´Ù.

»÷µå±×·»À» 3-0À¸·Î ´©¸£°í 4°­Àü¿¡ ÁøÃâÇÑ Á¤ÇöÀº 4°­Àü¿¡¼­, ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 5½Ã 30ºÐºÎÅÍ ¿­¸®´Â ·ÎÀú Æä´õ·¯(½ºÀ§½º·2À§)¿Í Åä¸¶½º º£¸£µðÈå(Ã¼ÄÚ·20À§)ÀÇ 8°­Àü ½ÂÀÚ¿Í ¸ÂºÙ°Ô µÈ´Ù.

·ÎÀú Æä´õ·¯´Â ¼¼°è·©Å· 2À§·Î Å×´Ï½º ¿ª»ç»ó °¡Àå ¸¹Àº »ó±ÝÀ» È¹µæÇÑ ¿ÃÅ¸ÀÓ ÃÖ°­ÀÚÀÌ´Ù. ¼¼°èÃÖ´ëµµ¹Ú»ç·Î À¯¸íÇÑ ¿µ±¹ÀÇ Àª¸®¾ö ÈúÀ» ÇÊµÎ·Î ÇÑ ÁÖ¿ä 27°³ È¸»ç´Â Æä´õ·¯¿Í º£¸£µðÈåÀÇ °æ±â¿¡¼­ Æä´õ·¯ÀÇ ½Â¸® È®·üÀ» 83% ÀÌ»óÀ¸·Î Á¡ÃÆ´Ù.

±×·¯³ª ÀÌ¹ø È£ÁÖ¿ÀÇÂÀº ÀÌº¯ÀÌ ¸¹¾Ò´ø ´ëÈ¸ÀÎ ¸¸Å­ °ú¿¬ ¸ðµÎÀÇ ¿¹»óÃ³·³ Æä´õ·¯°¡ 4°­¿¡ ÁøÃâÇÒ Áö ¾Æ´Ï¸é º£¸£µðÈå°¡ ¶Ç ´Ù¸¥ ÀÌº¯À» ¸¸µé¾î³¾ Áö Å×´Ï½º ÆÒµéÀÇ ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¡®¼öÁö MV ³²Ä£¡¯ Á¤ÇÏÁØ, 100% Á¤Á÷ ¼¿Ä«º¸´Ï...¡°½ÇÁ¦ ¸¶ÁÖº¸¸é ÀÌ·± ´À³¦?¡±
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    ¼¼°è ÃÖÁ¤»ó ¹Ù¸®Åæ ÃÖÇö¼ö, ¿ï»ê°ü°´¿¡ ³óÀÍÀº ¼±À² ¼±»ç
    ±×¸²°°Àº ±ÛÀÚ, ¸»À» °Ç³Ù´Ù ¡®¿ï»ê¾Æ ³îÀÚ¡¯
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    °¡´Ù°¶·¯¸® ½Å³â±âÈ¹Àü 25ÀÏ °³¸·
    »õ´ÜÀå ±¹¸³°æÁÖ¹Ú¹°°ü ¾î¸°ÀÌ¹Ú¹°°ü 26ÀÏ Àç°³°ü

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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