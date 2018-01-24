Á¤Çö, ìí´Ï½ÃÄÚ¸® ÄÉÀÌ ä¬ ÃÖ°í ¼ºÀû ¡®ÁØ¿ì½Â¡¯ ³ÑÀ»±î?¡¦¡°¾Æ½Ã¾Æ ÃÖÃÊ ¿ì½Âµµ?¡±

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Á¤ÇöÀº 24ÀÏ ¿ÀÀü 11½Ã(ÀÌÇÏ ÇÑ±¹½Ã°£)ºÎÅÍ Ä¡·¯Áø ‘2018 È£ÁÖ¿ÀÇÂ’ ³²ÀÚ´Ü½Ä 8°Àü¿¡¼ Å×´Ï½º »÷µå±×·»(¹Ì±¹·¼¼°è·©Å· 97À§)À» 3´ë0(6-4, 7-6, 6-3)À¸·Î ´©¸£°í 4°¿¡ ÁøÃâÇß´Ù.
Á¤ÇöÀº ÀÌ¹ø ‘2018 È£ÁÖ¿ÀÇÂ’¿¡¼ ÇÑ±¹ Å×´Ï½ºÀÇ »õ ¿ª»ç¸¦ ¾²°í ÀÖ´Ù. ÇÑ±¹ ¼±¼ö°¡ Å×´Ï½º ¸ÞÀÌÀú´ëÈ¸ 4°¿¡ ¿À¸¥ °ÍÀº Á¤ÇöÀÌ ÃÖÃÊ´Ù.
Á¾Àü ÇÑ±¹ Å×´Ï½º ÃÖ°í ±â·ÏÀº 1981³â US¿ÀÇÂ ¿©ÀÚ ´Ü½Ä¿¡¼ ÀÌ´öÈñ(65) ¼±¼ö°¡ 16°¿¡ ÁøÃâÇß´ø °Í°ú, ÀÌÇüÅÃ(42) ¼±¼ö°¡ Áö³ 2007³â 9¿ù US¿ÀÇÂ ³²ÀÚ ´Ü½Ä¿¡¼ 16°±îÁö ÁøÃâÇß´ø °ÍÀÌ´Ù.
Á¤ÇöÀº 24ÀÏ ¿ÀÈÄ 5½Ã 30ºÐºÎÅÍ ÆîÃÄÁö´Â ·ÎÀú Æä´õ·¯(36·½ºÀ§½º·¼¼°è·©Å· 2À§)¿Í ·©Å· 20À§ Åä¸¶½Ã º£¸£µðÈå(32·Ã¼ÄÚ·¼¼°è·©Å· 20À§)°£ÀÇ °æ±â ½ÂÀÚ¿Í 4°Àü¿¡¼ ¸ÂºÙ´Â´Ù.
¼¼°èÃÖ´ëµµ¹Ú»ç·Î À¯¸íÇÑ ¿µ±¹ÀÇ Àª¸®¾ö ÈúÀ» ÇÊµÎ·Î ÇÑ ÁÖ¿ä 27°³ È¸»ç´Â Æä´õ·¯¿Í º£¸£µðÈåÀÇ °æ±â¿¡¼ Æä´õ·¯ÀÇ ½Â¸® È®·üÀ» 83% ÀÌ»óÀ¸·Î Á¡Ä¡°í ÀÖ´Ù.
Á¤ÇöÀÌ 4°Àü¿¡¼µµ ½Â¸®¸¦ °ÅµÖ °á½ÂÇà¿¡ ÁøÃâÇÏ¸é ¾Æ½Ã¾Æ ±¹Àû ¼±¼öÀÇ Å×´Ï½º ¸ÞÀÌÀú´ëÈ¸ ÃÖ°í ¼ºÀû°ú Å¸ÀÌ¸¦ ÀÌ·ç°Ô µÈ´Ù.
¾Æ½Ã¾Æ ±¹Àû ¼±¼öÀÇ ¸ÞÀÌÀú´ëÈ¸ ÃÖ°í ±â·ÏÀº ÀÏº»ÀÇ ´Ï½ÃÄÚ¸® ÄÉÀÌ(24À§)°¡ 2014³â US¿ÀÇÂ¿¡¼ °ÅµÐ ÁØ¿ì½ÂÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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