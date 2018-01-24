ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ¡°¡®ºÏÇÑ ¿­º´½Ä¡¯ Áß´Ü ¿ä±¸ ¸øÇÏ¸é ¡®Æò¾ç¿Ã¸²ÇÈ¡¯ µÈ´Ù¡±

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ÀÌ³¯ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀº “ºÏÇÑ¿¡ ¿º´½Ä Áß´ÜÀ» ¿ä±¸ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù¸é ÆòÃ¢ ¿Ã¸²ÇÈÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ±èÁ¤ÀºÀ» À§ÇÑ Æò¾ç ¿Ã¸²ÇÈÀÌ µÈ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
Á¦2±â ´ç Çõ½ÅÀ§¿øÈ¸ À§¿øÀåÀÎ ±è¿ëÅÂ ÀÇ¿øÀº ±¹È¸¿¡¼ ¿¸° Á¤·ÊÈ¸ÀÇ¿¡¼ “Ã»¿Í´ë´Â ÆòÃ¢ ¿Ã¸²ÇÈÀ» Æò¾ç ¿Ã¸²ÇÈÀÌ¶ó°í ºÎ¸£´Â °ÍÀ» µ¿ÀÇÇÒ ¼ö ¾ø´Ù°í Çß´Âµ¥ ºÐ³ë¸¦ ³Ñ¾î ½Ç¼Ò¸¦ ±ÝÇÒ ¼ö ¾ø´Ù”¸ç “ÆòÈ¿Ã¸²ÇÈÀÌ µÇ·Á¸é Ã»¿Í´ë´Â ºÏÇÑ¿¡ ¿º´½Ä Áï°¢ Ãë¼Ò¸¦ ¿ä±¸ÇÏ¶ó”°í ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ô¿´´Ù.
±è ÀÇ¿øÀº ÀÌ¾î “´ëÇÑ¹Î±¹ Á¤ºÎ°¡ ÀÌ°Í¹Û¿¡ ¾È µÇ´Â°¡. ÆòÈ¿Ã¸²ÇÈÀÌ¶ó°í ÇÏ¸é¼ °³¸·½Ä Àü³¯ ºÏÇÑ¿¡¼± ¼ö¸¸ ¸í ±º»ç¸¦ µ¿¿øÇÑ ±º ¿º´½ÄÀ» ÇÏ´Â ³ª¶ó°¡ ¼¼»ó¿¡ ¾îµð ÀÖ´Â°¡”¶ó°í ¼ºÅäÇß´Ù.
ÀåÁ¦¿ø ¼ö¼®´ëº¯ÀÎÀº ¿ª½Ã ±¸µÎ³íÆòÀ» ÅëÇØ “ºÏÇÑÀº ÆòÃ¢ ¿Ã¸²ÇÈÀ» ÀÌ¿ëÇØ Ã¼Á¦ ¼±ÀüÀ» ÇÏ°í, °Ç±ºÀý ÇÙÆÛ·¹ÀÌµå¸¦ ÅëÇØ ÀüÀï ÁØºñ¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “Á¤ºÎ´Â ÇÑ¹Ì ±º»çÈÆ·Ã±îÁö ¿¬±âÇØ³õ°í, ºÏÇÑÀÇ ÇÙÆÛ·¹ÀÌµå¿¡ ´ëÇØ¼± ÇÑ¸¶µðµµ ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ·¸°Ô ºÏÇÑ¿¡ ²ø·Á´Ù´Ï´Â °ÍÀÌ °ú¿¬ ÆòÈÀÎ°¡”¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌÃ³·³ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀÌ ÆòÃ¢ ¿Ã¸²ÇÈÀ» ‘Æò¾ç ¿Ã¸²ÇÈ’ÀÌ¶ó°í ºÎ¸£¸ç ¸çÄ¥ Â° °ø¼¼¸¦ ¹úÀÌ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ÀÌ³¯ ³ëÈ¸Âù Á¤ÀÇ´ç ¿ø³»´ëÇ¥´Â tbs ¶óµð¿À ‘±è¾îÁØÀÇ ´º½º°øÀå’°úÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ “Æò¾ç¿¡ ÄÞÇÃ·º½º°¡ ÀÖ´Â °Í ¾Æ´Ï³Ä. ±×·±½ÄÀÌ¸é Æò¾ç ³Ã¸éµµ ¹®Á¦ »ï¾Æ¾ß ÇÑ´Ù”°í ²¿Áý¾ú´Ù.
³ë ÀÇ¿øÀº “¾ÐµµÀû Ã¼Á¦ ¼±ÀüÀº ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÌ ÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “³²Á¶¼± Ã¼Á¦ ¼±ÀüÀå¿¡ ºÏÇÑÀÌ ¿Ö Âü¿©ÇÏ´À³Ä°í ºÏÇÑ¿¡¼ ¹®Á¦°¡ ³ª¿Ã ¼öµµ ÀÖ´Ù”°í °Á¶Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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