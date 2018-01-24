IOC À§¿øÀå, ¡®Æò¾ç ¿Ã¸²ÇÈ¡¯ ³í¶õ¿¡ ÀÏÄ§¡¦¡°¾÷Àû Á¸ÁßÇÏ¶ó¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.24 ¼ö 17:05
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.01.24  
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º¸¼ö¾ß´ç ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀÌ ÆòÃ¢ ¿Ã¸²ÇÈÀ» ‘Æò¾ç ¿Ã¸²ÇÈ’ÀÌ¶ó ºÎ¸£¸ç °ø¼¼¸¦ Æì°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ‘Æò¾ç ¿Ã¸²ÇÈ’°ú ‘ÆòÈ­ ¿Ã¸²ÇÈ’ µÎ °³ÀÇ Å°¿öµå°¡ È­Á¦·Î ¶°¿À¸£°í ÀÖ´Ù.

¾Õ¼­ 23ÀÏ ¿ÀÈÄ¿Í 24ÀÏ ¿ÀÀü¿¡´Â °¢Á¾ Æ÷ÅÐ »çÀÌÆ® ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î¿¡ ‘ÆòÈ­ ¿Ã¸²ÇÈ’°ú ‘Æò¾ç ¿Ã¸²ÇÈ’ÀÌ ³ª¶õÈ÷ µîÀåÇß´Ù.

ÆòÃ¢ ¿Ã¸²ÇÈ ´ÜÀÏÆÀ ±¸¼º°ú Çö¼Û¿ù ¹æ¹® ÀÇÀü µîÀ» µÎ°í ºñÆÇÀû ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³»´Â ³×Æ¼ÁðµéÀº ÆòÃ¢ ¿Ã¸²ÇÈÀ» ‘Æò¾ç ¿Ã¸²ÇÈ’ÀÌ¶ó ºÎ¸£°í ÀÖ´Ù. ¹Ý¸é ÀÌ¹ø ÆòÃ¢ ¿Ã¸²ÇÈÀ» ÅëÇØ È­ÇØ¿Í ÆòÈ­ ºÐÀ§±â°¡ Á¶¼ºµÉ °ÍÀÌ¶ó Èñ¸ÁÇÏ´Â ³×Æ¼ÁðµéÀº ‘ÆòÈ­ ¿Ã¸²ÇÈ’ÀÌ¶ó ºÎ¸£¸ç µÎ ´Ü¾î°¡ µ¿½Ã¿¡ Æ÷ÅÐ »çÀÌÆ® ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î¿¡ µîÀåÇÑ °Í.

ÀÌ¸¦ µÎ°í ±¹Á¦¿Ã¸²ÇÈÀ§¿øÈ¸ÀÇ À§¿øÀå Åä¸¶½º ¹ÙÈå(65)´Â ºÏÇÑÀÇ ¿Ã¸²ÇÈ Âü°¡¿Í ³²ºÏ ´ÜÀÏÆÀ °áÁ¤¿¡ ±àÁ¤ÀûÀÎ ÀÔÀåÀ» µå·¯³Â´Ù.

¹ÙÈå À§¿øÀåÀº “°ú°Å ºÐ´Ü °æÇèÀÌ ÀÖ´Â µ¶ÀÏ Ãâ½ÅÀ¸·Î¼­, ³ª´Â ÀÌ¹ø ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈÀÌ º¸³½ ÆòÈ­ÀÇ ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾ó¸¶³ª °­·ÂÇÒÁö Àß ¾Ë°í ÀÖ´Ù”¸ç “ºÏÇÑµµ ´Ù¸¥ ³ª¶óµéÃ³·³ ¿Ã¸²ÇÈ¿¡ Âü°¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±Ç¸®¿Í ÀÇ¹«°¡ ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¾î ¹ÙÈå À§¿øÀåÀº ‘Æò¾ç ¿Ã¸²ÇÈ’ ³î¶õ¿¡ ´ëÇØ “³ª´Â ±× ¸»À» µé¾îº¸Áö ¸øÇßÁö¸¸ ÀÌ°ÍÀº Á¸Áß¿¡ °üÇÑ ¹®Á¦´Ù. ÇÑ±¹ »ç¶÷µéÀº ÃÖ±Ù ÇÑ±¹ÀÇ ¿Ã¸²ÇÈ Á¶Á÷ À§¿øÈ¸°¡ ÀÌ·é ÈÇ¸¢ÇÑ ¾÷ÀûÀ» Á¸ÁßÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    [¼Óº¸] Á¤Çö, »÷µå±×·»¿¡ 3-0 ¿Ï½Â 4°­ ÁøÃâ¡¦ÁØ°á½Â »ó´ë´Â ¡®Æä´õ·¯¡¯?
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    ¼¼°è ÃÖÁ¤»ó ¹Ù¸®Åæ ÃÖÇö¼ö, ¿ï»ê°ü°´¿¡ ³óÀÍÀº ¼±À² ¼±»ç
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    ¿ï»ê½Ã¸³ÇÕÃ¢´Ü, ÇªÄ¡´Ï °îÀ¸·Î »õÇØ ¹®¿¬´Ù
    °¡´Ù°¶·¯¸® ½Å³â±âÈ¹Àü 25ÀÏ °³¸·
    »õ´ÜÀå ±¹¸³°æÁÖ¹Ú¹°°ü ¾î¸°ÀÌ¹Ú¹°°ü 26ÀÏ Àç°³°ü

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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