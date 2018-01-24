IOC À§¿øÀå, ¡®Æò¾ç ¿Ã¸²ÇÈ¡¯ ³í¶õ¿¡ ÀÏÄ§¡¦¡°¾÷Àû Á¸ÁßÇÏ¶ó¡±

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|¡ã ±¹Á¦¿Ã¸²ÇÈÀ§¿øÈ¸ÀÇ À§¿øÀå Åä¸¶½º ¹ÙÈå°¡ ¡®Æò¾ç ¿Ã¸²ÇÈ¡¯ ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ ¡°ÇÑ±¹ »ç¶÷µéÀº ÃÖ±Ù ÇÑ±¹ÀÇ ¿Ã¸²ÇÈ Á¶Á÷ À§¿øÈ¸°¡ ÀÌ·é ÈÇ¸¢ÇÑ ¾÷ÀûÀ» Á¸ÁßÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
º¸¼ö¾ß´ç ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀÌ ÆòÃ¢ ¿Ã¸²ÇÈÀ» ‘Æò¾ç ¿Ã¸²ÇÈ’ÀÌ¶ó ºÎ¸£¸ç °ø¼¼¸¦ Æì°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ‘Æò¾ç ¿Ã¸²ÇÈ’°ú ‘ÆòÈ ¿Ã¸²ÇÈ’ µÎ °³ÀÇ Å°¿öµå°¡ ÈÁ¦·Î ¶°¿À¸£°í ÀÖ´Ù.
¾Õ¼ 23ÀÏ ¿ÀÈÄ¿Í 24ÀÏ ¿ÀÀü¿¡´Â °¢Á¾ Æ÷ÅÐ »çÀÌÆ® ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î¿¡ ‘ÆòÈ ¿Ã¸²ÇÈ’°ú ‘Æò¾ç ¿Ã¸²ÇÈ’ÀÌ ³ª¶õÈ÷ µîÀåÇß´Ù.
ÆòÃ¢ ¿Ã¸²ÇÈ ´ÜÀÏÆÀ ±¸¼º°ú Çö¼Û¿ù ¹æ¹® ÀÇÀü µîÀ» µÎ°í ºñÆÇÀû ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³»´Â ³×Æ¼ÁðµéÀº ÆòÃ¢ ¿Ã¸²ÇÈÀ» ‘Æò¾ç ¿Ã¸²ÇÈ’ÀÌ¶ó ºÎ¸£°í ÀÖ´Ù. ¹Ý¸é ÀÌ¹ø ÆòÃ¢ ¿Ã¸²ÇÈÀ» ÅëÇØ ÈÇØ¿Í ÆòÈ ºÐÀ§±â°¡ Á¶¼ºµÉ °ÍÀÌ¶ó Èñ¸ÁÇÏ´Â ³×Æ¼ÁðµéÀº ‘ÆòÈ ¿Ã¸²ÇÈ’ÀÌ¶ó ºÎ¸£¸ç µÎ ´Ü¾î°¡ µ¿½Ã¿¡ Æ÷ÅÐ »çÀÌÆ® ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î¿¡ µîÀåÇÑ °Í.
ÀÌ¸¦ µÎ°í ±¹Á¦¿Ã¸²ÇÈÀ§¿øÈ¸ÀÇ À§¿øÀå Åä¸¶½º ¹ÙÈå(65)´Â ºÏÇÑÀÇ ¿Ã¸²ÇÈ Âü°¡¿Í ³²ºÏ ´ÜÀÏÆÀ °áÁ¤¿¡ ±àÁ¤ÀûÀÎ ÀÔÀåÀ» µå·¯³Â´Ù.
¹ÙÈå À§¿øÀåÀº “°ú°Å ºÐ´Ü °æÇèÀÌ ÀÖ´Â µ¶ÀÏ Ãâ½ÅÀ¸·Î¼, ³ª´Â ÀÌ¹ø ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈÀÌ º¸³½ ÆòÈÀÇ ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾ó¸¶³ª °·ÂÇÒÁö Àß ¾Ë°í ÀÖ´Ù”¸ç “ºÏÇÑµµ ´Ù¸¥ ³ª¶óµéÃ³·³ ¿Ã¸²ÇÈ¿¡ Âü°¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±Ç¸®¿Í ÀÇ¹«°¡ ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î ¹ÙÈå À§¿øÀåÀº ‘Æò¾ç ¿Ã¸²ÇÈ’ ³î¶õ¿¡ ´ëÇØ “³ª´Â ±× ¸»À» µé¾îº¸Áö ¸øÇßÁö¸¸ ÀÌ°ÍÀº Á¸Áß¿¡ °üÇÑ ¹®Á¦´Ù. ÇÑ±¹ »ç¶÷µéÀº ÃÖ±Ù ÇÑ±¹ÀÇ ¿Ã¸²ÇÈ Á¶Á÷ À§¿øÈ¸°¡ ÀÌ·é ÈÇ¸¢ÇÑ ¾÷ÀûÀ» Á¸ÁßÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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