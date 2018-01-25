¡®2È£¼±¡¯ ½Å¸²~¼º¸ª ¡®´ÜÀü¡¯...ÁöÇÏÃ¶ ¾È ¾îµÎÄÄÄÄ '¾È³»ÆÇ ²¨Áö°í ¸î°³ Àüµî¸¸¡¯

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ÀÌ³¯ ¼¿ï±³Åë°ø»ç¿¡ µû¸£¸é ½Å¸² ÀüÃ¶º¯Àü¼Ò¿¡¼ ¼±¸ª ÀüÃ¶º¯Àü¼Ò ±¸°£¿¡ ±ÞÀü Àå¾Ö°¡ ¹ß»ýÇß´Ù.
¼¿ï±³Åë°ø»ç´Â Á¤¹Ð Á¡°ËÀ» ÅëÇØ ÇöÀç Á¤È®ÇÑ »ç°í ¿øÀÎÀ» Á¶»çÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ¿Â÷ ¿îÇà Áö¿¬À¸·Î Ãâ±Ù±æ ½Ã¹ÎµéÀº Å« ºÒÆíÀ» È£¼ÒÇß´Ù.
ÀÏºÎ ³×Æ¼ÁðµéÀº SNS¸¦ ÅëÇØ “2È£¼± ¶Ç °íÀå Á¡°Ë Á» Á¦´ë·Î ÇÏÀÚ” “Áö°¢ »çÀ¯¼ ¶Ç ¹¹¶ó°í ½á¾ßÇÏ³ª” “1~2È£¼± ³ëÈÄ°¡ ½ÉÇØ ¹®Á¦ÀÎµí” ¾îÁ¦´Â 1È£¼±, ¿À´ÃÀº 2È£¼±, ³»ÀÏÀº ¸î È£¼±ÀÌ³Ä” µîÀÇ ³Ã·©ÇÑ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
¶ÇÇÑ ´ÜÀüµÈ ÁöÇÏÃ¶¿¡ ÀÖ´ø ÇÑ ½Ã¹ÎÀº SNS¸¦ ÅëÇØ ½Ç½Ã°£ ¸ð½ÀÀ» ÀüÇÏ±âµµ Çß´Ù. ÁöÇÏÃ¶ ³»ºÎ´Â ¸î °³ÀÇ ºÒ¸¸ ÄÑÁ® ÀÖ°í ¾È³»ÆÇ µîÀÌ ²¨Áø ÄÄÄÄÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¼ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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