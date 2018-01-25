¡®ºù»ê¿¬¸Í ÇàÁ¤Âø¿À¡¯ ³ë¼±¿µ, ÆòÃ¢Çà ÃâÀü ¹ÚÅ» ¡®¿¬¸Í ¸Íºñ³­¡¯...¡°³ëÁø±Ô´Â ÀÌ¿ë ´çÇÏ°í, ³­ Á¦¿Ü ´çÇÏ°í¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.25 ¸ñ 18:08
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½ÂÀÎ 2018.01.25  
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¡ã ³ë¼±¿µ Àü ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃ ±¹°¡¼±¼ö°¡ ´ëÇÑºù»ê°æ±â¿¬¸ÍÀÇ ÇàÁ¤Âø¿À·Î 2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ ÃâÀüÀÌ ¹«»êµÆ´Ù. ³ë¼±¿µ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ Ä¸Ã³.

 

³ë¼±¿µ Àü ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃ ±¹°¡¼±¼ö°¡ ´ëÇÑºù»ê°æ±â¿¬¸ÍÀÇ ÇàÁ¤Âø¿À·Î 2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ ÃâÀüÀÌ ¹«»êµÆ´Ù.

25ÀÏ ´ëÇÑºù»ê°æ±â¿¬¸Í¿¡ µû¸£¸é ³ë¼±¿µ ¼±¼ö´Â ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ ´ÜÃ¼Àü ‘ÆÀÃß¿ù Á¾¸ñ’¿¡ ÃâÀüÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¾ú´Ù. ±×·¯³ª ¿¬¸ÍÀÌ °³ÀÎÁ¾¸ñ ÃâÀü ÀÚ°ÝÀÌ ÀÖ´Â ¼±¼ö¸¸ ÇØ´ç Á¾¸ñ¿¡ ÃâÀüÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±ÔÁ¤À» µÚ´Ê°Ô ¾Ë¾Æ ³ë ¼±¼ö´Â ÆòÃ¢Çà ÃâÀü±ÇÀ» ¹ÚÅ»´çÇß´Ù.

³ë ¼±¼ö´Â ÀÌ·¯ÇÑ ±ÔÁ¤À» ¼÷ÁöÇÏÁö ¸øÇÑÃ¤ °³ÀÎÀü º¸´Ù ÆÀ Ãß¿ùÀüÀ» Àü³äÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁø´Ù.

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2³â Àü °ñÀ°Á¾ ¾Ï Åõº´ ³¡¿¡ ¼¼»óÀ» ¶°³­ ÀÚ½ÅÀÇ µ¿»ýÀÎ ¼îÆ®Æ®·¢ ±¹°¡´ëÇ¥ Íº³ëÁø±Ô¸¦ ¾ð±ÞÇÏ¸ç “Áø±Ô´Â ±Ý¸Þ´Þ ¸¸µé±â¿¡ ÀÌ¿ë´çÇß°í, ³ª´Â ±Ý¸Þ´Þ ¸¸µé±â¿¡¼­ Á¦¿Ü´çÇß´Ù”¸ç ¸»¹®À» ¿­¾ú´Ù.

ÀÌ¾î “4³â Àü ¿¬¸ÍÀº ¸Þ´Þ ÈÄº¸¿´´ø µ¿»ýÀÇ ÅëÁõ È£¼Ò¸¦ ¿Ü¸éÇÑ Ã¤ ¿Ã¸²ÇÈ ¸Þ´Þ ¸¸µé±â¿¡ ±Þ±ÞÇß´Ù. ÇöÀç ¸Þ´Þ ÈÄº¸°¡ ¾Æ´Ñ ³ª¸¦ À§ÇØ¼± ±× ¾î¶² ³ë·ÂÀÌ³ª µµ¿òÀ» ÁÖÁö ¾Ê´Â´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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