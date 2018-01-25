¡®ºù»ê¿¬¸Í ÇàÁ¤Âø¿À¡¯ ³ë¼±¿µ, ÆòÃ¢Çà ÃâÀü ¹ÚÅ» ¡®¿¬¸Í ¸Íºñ³­¡¯...¡°³ëÁø±Ô´Â ÀÌ¿ë ´çÇÏ°í, ³­ Á¦¿Ü ´çÇÏ°í¡±

|
|
|
|¡ã ³ë¼±¿µ Àü ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃ ±¹°¡¼±¼ö°¡ ´ëÇÑºù»ê°æ±â¿¬¸ÍÀÇ ÇàÁ¤Âø¿À·Î 2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ ÃâÀüÀÌ ¹«»êµÆ´Ù. ³ë¼±¿µ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ Ä¸Ã³.
³ë¼±¿µ Àü ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃ ±¹°¡¼±¼ö°¡ ´ëÇÑºù»ê°æ±â¿¬¸ÍÀÇ ÇàÁ¤Âø¿À·Î 2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ ÃâÀüÀÌ ¹«»êµÆ´Ù.
25ÀÏ ´ëÇÑºù»ê°æ±â¿¬¸Í¿¡ µû¸£¸é ³ë¼±¿µ ¼±¼ö´Â ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ ´ÜÃ¼Àü ‘ÆÀÃß¿ù Á¾¸ñ’¿¡ ÃâÀüÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¾ú´Ù. ±×·¯³ª ¿¬¸ÍÀÌ °³ÀÎÁ¾¸ñ ÃâÀü ÀÚ°ÝÀÌ ÀÖ´Â ¼±¼ö¸¸ ÇØ´ç Á¾¸ñ¿¡ ÃâÀüÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±ÔÁ¤À» µÚ´Ê°Ô ¾Ë¾Æ ³ë ¼±¼ö´Â ÆòÃ¢Çà ÃâÀü±ÇÀ» ¹ÚÅ»´çÇß´Ù.
³ë ¼±¼ö´Â ÀÌ·¯ÇÑ ±ÔÁ¤À» ¼÷ÁöÇÏÁö ¸øÇÑÃ¤ °³ÀÎÀü º¸´Ù ÆÀ Ãß¿ùÀüÀ» Àü³äÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁø´Ù.
±×´Â 4³â°£ÀÇ ³ë·ÂÀÌ ¹°°ÅÇ°ÀÌ µÇÀÚ 24ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ ¿¬¸ÍÀ» ÇâÇÑ °ÝÇÑ °¨Á¤À» ÅäÇØ³Â´Ù.
2³â Àü °ñÀ°Á¾ ¾Ï Åõº´ ³¡¿¡ ¼¼»óÀ» ¶°³ ÀÚ½ÅÀÇ µ¿»ýÀÎ ¼îÆ®Æ®·¢ ±¹°¡´ëÇ¥ Íº³ëÁø±Ô¸¦ ¾ð±ÞÇÏ¸ç “Áø±Ô´Â ±Ý¸Þ´Þ ¸¸µé±â¿¡ ÀÌ¿ë´çÇß°í, ³ª´Â ±Ý¸Þ´Þ ¸¸µé±â¿¡¼ Á¦¿Ü´çÇß´Ù”¸ç ¸»¹®À» ¿¾ú´Ù.
ÀÌ¾î “4³â Àü ¿¬¸ÍÀº ¸Þ´Þ ÈÄº¸¿´´ø µ¿»ýÀÇ ÅëÁõ È£¼Ò¸¦ ¿Ü¸éÇÑ Ã¤ ¿Ã¸²ÇÈ ¸Þ´Þ ¸¸µé±â¿¡ ±Þ±ÞÇß´Ù. ÇöÀç ¸Þ´Þ ÈÄº¸°¡ ¾Æ´Ñ ³ª¸¦ À§ÇØ¼± ±× ¾î¶² ³ë·ÂÀÌ³ª µµ¿òÀ» ÁÖÁö ¾Ê´Â´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¶ÇÇÑ “³ª¿Í ³» µ¿»ý, ¿ì¸® °¡Á·ÀÇ ²Þ°ú Èñ¸ÁÀ» Áþ¹â°í »ç°ú´ÂÄ¿³ç Ã¥ÀÓ È¸ÇÇÇÏ±â¿¡¸¸ ¹Ù»Ú´Ù”°í ¿¬¸ÍÀ» ºñ³Çß´Ù.
±×´Â “´ëÃ¼ ´©±¸¸¦ À§ÇØ Á¸ÀçÇÏ´Â ¿¬¸ÍÀÎ°¡. ³ Áö±Ý±îÁö ½ÃÅ°´Â ´ë·Î ÈÆ·ÃÇßÀ» »ÓÀÎµ¥, ¿Ö ³ª¿Í ¿ì¸® °¡Á·ÀÌ ÀÌ ½½ÇÄ°ú ÁÂÀýÀ» ¶°¾È¾Æ¾ß ÇÏ´ÂÁö ¸ð¸£°Ú´Ù”¸ç “³ª´Â ´õ ÀÌ»ó ±¹°¡´ëÇ¥¶ó´Â »ç½ÇÀÌ ÀÚ¶û½º·´Áö ¾Ê°í ±¹°¡¸¦ À§ÇØ ¶Ù°í ½ÍÁöµµ ¾Ê´Ù. ºù»ó¿¬¸ÍÀº ¿ì¸® °¡Á·ÀÇ ¸¶Áö¸· Èñ¸Á¸¶Àú »©¾Ñ¾Ò´Ù”¸ç ºñÅëÇÑ ½ÉÁ¤À» ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >