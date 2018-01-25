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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.25 ¸ñ 18:08
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³ë¼±¿µ ¡°ºù»ó¿¬¸Í ¿ø¸Á½º·´´Ù¡±¡¦¡®4³â ³ë·Â¡¯ ¹°°ÅÇ° ¸¸µç ºù»ó¿¬¸Í ÇØÃ¼ Ã»¿øµµ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.01.25  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃÀÇ ³ë¼±¿µ(29¡¤ÄÝÇÎÆÀ)ÀÌ ºù»ó¿¬¸ÍÀÇ ÇàÁ¤ Âø¿À·Î ÀÎÇØ ¡®2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ¡¯¿¡ ÃâÀüÇÒ ¼ö ¾ø°Ô µÆ´Ù. SBSÄ¸Ã³.

 

½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃÀÇ ³ë¼±¿µ(29·ÄÝÇÎÆÀ)ÀÌ ºù»ó¿¬¸ÍÀÇ ÇàÁ¤ Âø¿À·Î ÀÎÇØ ‘2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ’¿¡ ÃâÀüÇÒ ¼ö ¾ø°Ô µÆ´Ù. ³ë¼±¿µÀº ¼±¼öÃÌ¿¡¼­µµ Åð°Å ´çÇÑ »óÅÂÀÌ´Ù.

ºù»ó¿¬¸ÍÀº Áö³­ÇØ 10¿ù ±¹³»¼±¹ßÀüÀ» ÅëÇØ 3¸íÀÌ ÇÔ²² ¶Ù´Â ¿©ÀÚ ÆÀ Ãß¿ù ´ëÇ¥ÆÀÀ» ²Ù·È´Ù. ¼Ò¼Ó ¼±¼ö´Â ±èº¸¸§(°­¿øµµÃ»), ¹ÚÁö¿ì(ÇÑ±¹Ã¼´ë), ³ë¼±¿µ ¼¼¸íÀÌ¾ú´Ù.

¼¼ ¼±¼ö´Â ¾Õ¼­ ¿Ã¸²ÇÈ ÃâÀü±ÇÀÌ ´Þ¸° ISU ¿ùµåÄÅ 1~4Â÷ ´ëÈ¸¿¡ ÃâÀüÇß´Âµ¥ ±èº¸¸§°ú ¹ÚÁö¿ì´Â ¸Å½º ½ºÅ¸Æ®¿¡¼­ °³ÀÎÁ¾¸ñ ÃâÀü±ÇÀ» È¹µæÇß´Ù. ³ë¼±¿µÀº °³ÀÎÁ¾¸ñ ÃâÀü±ÇÀº µûÁö ¸øÇÏ°í ´ë½Å ¿©ÀÚ 1,500m¿¡¼­ ¿¹ºñ 2¼øÀ§¿¡ µé¾ú´Ù.

ISU ±ÔÁ¤¿¡´Â ¿Ã¸²ÇÈ ÆÀ Ãß¿ù¿¡ ÃâÀüÇÏ´Â ¼±¼ö´Â °³ÀÎ Á¾¸ñ ÃâÀü±ÇÀ» È¹µæÇÑ ¼±¼ö¸¸ ³ª°¥ ¼ö ÀÖ´Ù°í °íÁöÇß´Âµ¥ ¿¬¸ÍÀÌ ÀÌ¸¦ °£°úÇÏ¸ç ¹®Á¦°¡ ¹ß»ýÇß´Ù. ³ë¼±¿µÀº °³ÀÎ Á¾¸ñ ÃâÀü±ÇÀ» È¹µæÇÏÁö ¸øÇÑ »óÅÂÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ISU ±ÔÁ¤¿¡ µû¶ó ¿Ã¸²ÇÈ ÆÀ Ãß¿ù ÃâÀüÀÌ ºÒ°¡ÇÏ´Ù.

ÀÌÈ÷ ³ë¼±¿µÀ» Æ÷ÇÔÇØ ÈÆ·ÃÀ» ÇØ ¿À´ø ¿©ÀÚ ÆÀ Ãß¿ù ´ëÇ¥ÆÀÀº Áö³­ 20ÀÏ °©ÀÛ½º·¹ ³ë¼±¿µÀÇ ÃâÀü ºÒ°¡ ¼Ò½ÄÀ» Åëº¸Çß´Ù. ¿Ã¸²ÇÈÀ» ºÒ°ú ¸çÄ¥ ¾ÕµÎ°í °©ÀÛ½º·´°Ô ÆÀ¿øÀÌ ±³Ã¼µÇ´Â »óÈ²¿¡ ¿©ÀÚ ÆÀ Ãß¿ù ´ëÇ¥ÆÀÀº ´çÈ¤½º·´´Ù´Â ºÐÀ§±â´Ù.

ÀÌ·± »çÅÂ°¡ ¹ß»ýÇÑµ¥ ´ëÇØ ¿¬¸ÍÀº “ISU°¡ ¹ßÇ¥ÇÑ ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ ¿£Æ®¸® ÀÚ°Ý ±âÁØ°ú °ü·Ã ±ÔÁ¤ÀÌ ¸ðÈ£ÇØ Áö³­ÇØ 10¿ù ¹®ÀÇÇÑ °á°ú, ISU ´ã´çÀÚ°¡ ±âÁØ ±â·Ï¸¸ Åë°úÇÏ¸é µÈ´Ù°í ´äº¯Çß´Ù. ±×·±µ¥ ¿ÃÇØ 1¿ù 10ÀÏ ¸ÞÀÏ·Î °³ÀÎÁ¾¸ñ ¿£Æ®¸® È®º¸ ¼±¼ö¸¸ °¡´ÉÇÏ´Ù°í ¾È³»Çß´Ù”¶ó°í ÇØ¸íÇß´Ù.

³ë¼±¿µÀº ÆÀ Ãß¿ù¸¸ ÁýÁßÀûÀ¸·Î ÈÆ·ÃÇØ ¿Ô´Âµ¥ Á¤ÀÛ ºù»ó¿¬¸ÍÀÌ ±ÔÁ¤À» Á¦´ë·Î È®ÀÎÇÏÁö ¾Ê¾Æ °¡Àå ÁßÁ¡À¸·Î ÈÆ·ÃÇØ ¿Â ÆÀ Ãß¿ùÀ» ÃâÀüÇÒ ¼ö ¾ø°Ô µÈ °Í¿¡ ´ëÇØ ¾ï¿ïÇÔÀ» µå·¯³Â´Ù.

³ë¼±¿µÀº “´ëÇ¥ ¼±¹ßÀü¿¡¼­ 1500m, ÆÀ Ãß¿ù ÃâÀü±ÇÀ» ¾ò¾ú´Ù. ±×·±µ¥ ´ëÇ¥ ¼±¹ßÀü Á÷ÈÄºÎÅÍ ÁöµµÀÚµé°ú ºù»ó¿¬¸ÍÀº ÆÀ Ãß¿ù¿¡ ÁýÁßÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â ºÐÀ§±â¸¦ ¸¸µé¾ú°í ÆÀ ÈÆ·Ã ¿ª½Ã ÆÀ Ãß¿ù ÂÊ¿¡ ¸ÂÃçÁ® ÀÖ¾ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÆÀ Ãß¿ù ÃâÀüÀ» À§ÇØ °³ÀÎÁ¾¸ñ ÃâÀüÀÚ°ÝÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â °ÍÀ» ¹Ì¸® ¾Ë¾Ò´õ¶ó¸é ¿Ã¸²ÇÈ ÃâÀü±ÇÀÌ °É¸° ±¹Á¦ºù»ó°æ±â¿¬¸í(ISU) 1~4Â÷ ¿ùµåÄÅ °³ÀÎÁ¾¸ñ¿¡ Á» ´õ ½Å°æÀ» ¾µ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù´Â °Í.

½ÇÁ¦·Î ³ë¼±¿µÀº ¾Õ¼­ ¼¼ ¹øÀÇ ¿Ã¸²ÇÈ¿¡¼­ °³ÀÎÁ¾¸ñ¿¡ ÃâÀü ÀÚ°ÝÀ» ¾ò¾î ÃâÀüÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

³ë¼±¿µÀº ¿ùµåÄÅÀÌ ³¡³ª°í Á÷Á¢ ÀÚ½ÅÀÌ ÆÀ Ãß¿ù¿¡ ³ª°¥ ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀÌ³Ä°í ÁöµµÀÚµé¿¡°Ô ¹¯±âµµ Çß´ø °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù. ´ç½Ã ³ë¼±¿µÀº °³ÃÖ±¹ ÄõÅÍ°¡ ÀÖÀ¸´Ï °¡´ÉÇÏ´Ù´Â ´ë´äÀ» µé¾ú´Ù°í ÀüÇß´Ù.

³ë¼±¿µÀº “ºù»ó¿¬¸ÍÀº ISUÀÇ Ã¥ÀÓÀ¸·Î¸¸ µ¹¸®°í ÀÖ´Ù. Á¤¸» ISU¿¡¼­ Àß¸øÇÑ °ÍÀÌ¸é ¹¹¶óµµ Á¶Ä¡¸¦ ÇØ¾ß ÇÏ´Âµ¥ ¾Æ¹«°Íµµ ¾È ÇÏ°í ¼ÕÀ» ³õ¾Æ¹ö·È´Ù. ¸ÞÀÏ ¸î °³¸¸ º¸³»¸é ³¡ÀÎ°¡”¶ó¸ç “±×³É µ¤À¸·Á°í¸¸ ÇÏ´Â °Í °°´Ù. ¿¬¸ÍÀº ¾Æ¹« ³ë·Âµµ ¾È ÇÑ Ã¤ ¹ú½á Àú ´ë½Å µé¾î°¥ ÆÀ Ãß¿ù ¼±¼ö¸¸ »ý°¢ÇÏ´õ¶ó”°í ¾ï¿ïÇÔÀ» Åä·ÎÇß´Ù.

ÇÑÆí 25ÀÏ Ã»¿Í´ë ±¹¹ÎÃ»¿ø °Ô½ÃÆÇ¿¡´Â ‘ºù»ó¿¬¸Í ÇØÃ¼¸¦ ¿ä±¸ÇÕ´Ï´Ù’¶ó´Â Ã»¿ø ±ÛÀÌ ¿Ã¶ó¿Ô´Ù.

Ã»¿øÀÚ´Â “ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈÀÌ ÇÑ ´Þµµ Ã¤ ³²Áö ¾ÊÀº ÀÌ ½ÃÁ¡¿¡ µµ¿òÀº ¸ø µÉ¸ÁÁ¤ »ç°í¸¸Ä¡´Â ¿¬¸ÍÀº ¾ø¾îÁ®¾ß ¸¶¶¥ÇÏ´Ù°í º»´Ù. °Å½½·¯ ¿Ã¶ó°¡ ¾ÈÇö¼ö »çÅÂºÎÅÍ ½ÃÀÛÇØ¼­ ³ë¼±¿µ ¼±¼ö´Â ¿¬¸Í ½Ç¼ö·Î ¿Ã¸²ÇÈ ÃâÀüÀ» ¸øÇÑ´Ù°í ÇÑ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

ÀÌ¾î “¾ç±Ã¿¬¸ÍÀº °øÁ¤ÇÏ°í Åõ¸íÇÑ ÀÏ Ã³¸®¿Í ±¹°¡´ëÇ¥ ¼±¹ßÀüÀ¸·Î ±¹¹ÎÀÇ ½Å·Ú¸¦ ¾ò°í ÀÖ´Â ¹Ý¸é ºù»ó¿¬¸ÍÀº Áö±Ý ½Å·Ú°¡ ¹Ù´ÚÀÌ´Ù. ÇØÃ¼¸¦ ¿ä±¸ÇÑ´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

ÇØ´ç Ã»¿ø±ÛÀÇ ¸µÅ©´Â SNS¿Í ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ ºü¸£°Ô È®»êµÇ¸ç Ã»¿øÀÚ ¼ö°¡ Á¡Á¡ ´Ã¾î³ª°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • ¡®Ç¥ÀýÀÇÈ¤ ³í¶õ¡¯ Å×µð, È­Á¦¿µ»ó ¡®Å×µðÀÇ ÀÛ°î¹ý¡¯ ÀçÁ¶¸í...¡°²Þ¼Ó µéÀº °îÀ¸·Î Ã¢ÀÛ?¡±
  • ÀÎµµ³×½Ã¾Æ, ±Ô¸ð 6.4 ÁöÁø¿¡ Èçµé¡¦ÀÏº»¡¤ÇÊ¸®ÇÉ È­»ê ºÐÈ­±îÁö ¡®¹«½¼ ÀÏ?¡¯
  • [º£Æ®³² Ä«Å¸¸£] Ä«Å¸¸£, Æä³ÎÆ¼Å± ¼º°ø½ÃÅ°¸ç º£Æ®³²¿¡ 1-0 ¾Õ¼­
  • Ä¥¸®Ä¡, ³ª´Þ »ó´ë·Î 1-1 ÆØÆØÇÑ Á¢Àü¡¦¿ª´ë ÀüÀûÀº 1½Â 5ÆÐ
  • [Ä«Å¸¸£ º£Æ®³²] ¡®Á¾·á 2ºÐÀü¡¯ ±ØÀû 2-2 µ¿Á¡°ñ ÅÍÆ®·Á¡¦¿¬ÀåÀü µ¹ÀÔÇØ
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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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