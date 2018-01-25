µà¶û°í, ±ä±ÞÁ¡°Ë ÁßÀÎµ¥ ¶Ç Ãß°¡ ¿À·ù ¹ß»ý¡¦³Ø½¼ ¡°Á¢¼Ó Áö¿¬ µî È®ÀÎµÅ¡±

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³Ø½¼ÀÌ ¾ß½ÉÂ÷°Ô ³»³õÀº ¸ð¹ÙÀÏ°ÔÀÓ ‘¾ß»ýÀÇ ¶¥: µà¶û°í’°¡ Ã¹³¯ºÎÅÍ ¿À·ù·Î ÀÎÇØ °ï¿åÀ» °Þ°í ÀÖ´Ù.
25ÀÏ ³Ø½¼Àº ¾ÖÇÃ ¾Û½ºÅä¾î ¹× ±¸±Û ÇÃ·¹ÀÌ ½ºÅä¾î¸¦ ÅëÇØ ‘¾ß»ýÀÇ ¶¥ : µà¶û°í’(ÀÌÇÏ ‘µà¶û°í’)¸¦ °ø°³Çß´Ù. ‘µà¶û°í’´Â ³Ø½¼ÀÌ ¾à 5³â¿¡ °ÉÃÄ °³¹ßÇÑ ¸ð¹ÙÀÏ °ÔÀÓÀ¸·Î ¿ÃÇØ ÃÖ´ë ±â´ëÀÛÀ¸·Î ²ÅÈù´Ù.
±×·¯³ª ±â´ë°¡ ÄÇ´ø ¸¸Å ÀÌ¿ëÀÚµéÀÌ ¸ô·Áµé¾î¼ÀÏ±î µà¶û°í´Â Á¤½Ä ¼ºñ½º Ã¹³¯ºÎÅÍ ¿À·ù·Î ÀÎÇØ °ï¿åÀ» Ä¡¸£°í ÀÖ´Ù.
°³¹ß»ç ¿Ó ½ºÆ©µð¿À´Â Á¤½Ä ¼ºñ½º °³½Ã 1½Ã°£ 25ºÐ¸¸ÀÎ ¿ÀÀü 11½Ã 25ºÐºÎÅÍ ±ä±Þ Á¡°ËÀ» ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ±ä±Þ Á¡°Ë ÈÄ¿¡µµ µà¶û°í ÀÌ¿ëÀÚµéÀÌ ¸ðÀÌ´Â °ø·« Ä«Æä µî¿¡´Â µà¶û°í ¿À·ù°¡ Áö¼ÓµÇ°í ÀÖ´Ù´Â ºÒ¸¸ ±ÛÀÌ °ÔÀçµÇ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.
À¯ÀúµéÀº “°è¼ÓÇØµµ ¾È µé¾î°¡Áø´Ù”, “¾ß»ýÀÇ ¶¥ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ¿À·ùÀÇ ¶¥ÀÌ³Ä?”, “±ä±ÞÁ¡°ËÇØµµ ¾È µÇ´Â °É ¾îÂ¿”, “Á¢¼Ó ¾ðÁ¦ Âë µÇ³ª?” µî ºÒ¸¸À» Åä·ÎÇß´Ù.
ÇÑÆí µà¶û°í ÃøÀº 25ÀÏ ¿ÀÈÄ °ø½Ä ÆäÀÌ½ººÏ °èÁ¤À» ÅëÇØ “ÇöÀç Á¢¼ÓÀÌ Áö¿¬µÇ°Å³ª, ÀüÅõ ÇÃ·¹ÀÌ°¡ ¿øÈ°ÇÏÁö ¾ÊÀº Çö»óÀÌ È®ÀÎµÇ°í ÀÖ´Ù”¸ç “´Ù½Ã ÇÑ¹ø °Åµì ºÒÆíÀ» µå·Á ÁË¼ÛÇÏ´Ù. Àá½Ã ±â´Ù·Á ÁÖ½Ã¸é Çö»óÀÇ ¿øÀÎÀ» ÆÄ¾ÇÇØ ´ëÀÀÇÏ°Ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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