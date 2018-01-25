¡®2018 ¼­°¡´ë¡¯ Å¥½ÃÆ® À¯Ãâ? ¶óÀÎ¾÷ º¸´Ï¡¦¹æÅº¼Ò³â´Ü¡¤¿ö³Ê¿ø¡¤ºí·¢ÇÎÅ© µî ÃÑ Ãâµ¿

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¿À´Ã(25ÀÏ) ¹æ¼ÛµÇ´Â ‘ÇÏÀÌ¿ø ¼¿ï°¡¿ä´ë»ó’ Å¥½ÃÆ® ÃßÁ¤ »çÁøÀÌ SNS¸¦ ÅëÇØ À¯ÃâµÆ´Ù.
‘Á¦27È¸ ÇÏÀÌ¿ø ¼¿ï°¡¿ä´ë»ó(ÀÌÇÏ ¼°¡´ë)’´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 7½ÃºÎÅÍ ¼¿ï °íÃ´ ½ºÄ«ÀÌµ¼¿¡¼ ¿¸°´Ù.
°ø°³µÈ »çÁø¿¡´Â ‘Á¦27È¸ ÇÏÀÌ¿ø ¼¿ï°¡¿ä´ë»ó ·¹µåÄ«Æê Å¸ÀÓÅ×ÀÌºí’ÀÌ¶ó°í ÀûÈù Ç¥°¡ ÂïÇôÀÖÀ¸¸ç Ç¥ ¾È¿¡´Â ‘¼°¡´ë’ Âü¼®ÀÚ¿Í Âü¼® ½Ã°£ÀÌ ¾²¿©ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ ·¹µåÄ«ÆêÀº MC ¹Ú½½±â°¡ ÁøÇàÇÏ¸ç °³±×¸Ç ½Åµ¿¿±, ½´ÆÛÁÖ´Ï¾î ±èÈñÃ¶, ¹è¿ì ±è¼ÒÇöÀÌ ÁøÇàÀ» ¸ÃÀ» °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
½Ã»ó½Ä¿¡´Â ¸ó½ºÅ¸¿¢½º, ´ºÀÌ½ºÆ®W, ºí·¢ÇÎÅ©, ÇÁ¸®½ºÆ¾, Ã»ÇÏ, ¿¡ÀÏ¸®, ¾ÆÀÌ¿¥³´, ºñÅõºñ, ¼ö¶õ, ¼¼ºìÆ¾, NCT127, º¼»¡°£»çÃá±â, ¸¶¸¶¹«, °«¼¼ºì, ·¹µåº§ºª, ¿ö³Ê¿ø, ¹æÅº¼Ò³â´Ü, ½´ÆÛÁÖ´Ï¾î µîÀÌ Ãâ¿¬ÇÑ´Ù.
ÀÎ±â ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì ¿¢¼Ò´Â ¾Æ½±°Ô ÀÌ¹ø ¼°¡´ë¿¡´Â Âü¼®ÇÏÁö ¸øÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
¼°¡´ë¿¡¼´Â º»»óÀ» ºñ·ÔÇØ ½ÅÀÎ»ó, ÀÎ±â»ó, ÇÑ·ùÆ¯º°»ó(ÇØ¿ÜÀÎ±â»ó) µîÀÇ ½Ã»ó½ÄÀÌ ÁøÇàµÈ´Ù. °ú¿¬ ¼ö»óÀÇ ¿µ±¤ÀÌ ´©±¸¿¡°Ô µ¹¾Æ°¥Áö K-POP ÆÒµéÀÇ ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ¼°¡´ë´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 7½ÃºÎÅÍ KBSµå¶ó¸¶¿Í KBSÁ¶ÀÌ, KBS W µîÀ» ÅëÇØ »ýÁß°è µÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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