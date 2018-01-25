SKÇÏÀÌ´Ð½º, ¿ª´ë ÃÖ´ë ¸ÅÃâ¿¡ ÁÖ°¡ »ó½Â¼¼¡¦¡°ÅõÀÚ ±Ô¸ðµµ ´õ¿í ´Ã¸± ¿¹Á¤¡±

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SKÇÏÀÌ´Ð½º°¡ ¿ª´ë ÃÖ´ë ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀ» °Åµ×´Ù°í °ø½ÃÇß´Ù.
SKÇÏÀÌ´Ð½º´Â Áö³ÇØ ¸ÅÃâ¾× 30Á¶1Ãµ94¾ï¿ø, ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 13Á¶7Ãµ213¾ï¿øÀ» °¢°¢ ¿Ã¸®¸ç »ç»óÃÖ°íÄ¡¸¦ ±â·ÏÇß´Ù°í 25ÀÏ °ø½ÃÇß´Ù. ¸ÅÃâ¾×Àº Àü³â¿¡ ºñÇØ 75%, ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 319%³ª ±ÞÁõÇß´Ù.
¿©±â¿¡ SKÇÏÀÌ´Ð½º´Â ÀÌ³¯ ‘2017³â °æ¿µ½ÇÀû ¹ßÇ¥ ÄÜÆÛ·±½ºÄÝ’¿¡¼ “Áö³ÇØ ¼³ºñÅõÀÚ¿¡ 10Á¶3Ãµ¾ï¿øÀ» ÁýÇàÇßÀ¸¸ç ¿ÃÇØ ÅõÀÚ ±Ô¸ð´Â ÀÛ³âº¸´Ù Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù. 10Á¶3Ãµ¾ï¿øÀº SKÇÏÀÌ´Ð½º°¡ ÁýÇàÇÑ ¼³ºñÅõÀÚ·Î´Â ¿ª´ë ÃÖ´ë ±Ô¸ð´Ù.
SKÇÏÀÌ´Ð½º´Â “Á¦Ç° ¼ö¿ä ¹× ½ÃÀå »óÈ²ÀÇ º¯°æ µîÀ» ¹Ý¿µÇÏ±â À§ÇØ ¿ÃÇØ ÅõÀÚ ±Ô¸ð´Â ¾ÆÁ÷ È®Á¤ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù”¸é¼µµ “Ã»ÁÖ M15 °øÀå ½Å±Ô °Ç¼³, Áß±¹ ¿ì½Ã(Ùíà¸) °øÀå È®ÀåÀ» À§ÇØ °Ç¼³·ÀÎÇÁ¶ó ÅõÀÚ°¡ ÁýÁßµÇ±â ¶§¹®¿¡ ÀÛ³âº¸´Ù Áõ°¡ÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌÃ³·³ ½ÃÃÑ 2À§ÀÎ SKÇÏÀÌ´Ð½º°¡ »ç»ó ÃÖ´ë ½ÇÀûÀ» ´Þ¼ºÇÏÀÚ SK ÇÏÀÌ´Ð½º ÁÖ°¡´Â ÀüÀåº¸´Ù 3400¿ø(4.70%) »ó½ÂÇÑ 7¸¸ 5800¿ø¿¡ ÀåÀ» ¸¶ÃÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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